أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - الحب يا رفيقتي


اخر الافلام











المزيد.....

الحب يا رفيقتي


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 13:25
المحور: الادب والفن
    


الحب يا صديقتي
**************
الحب يا صديقتي ،
هو تلك الآه
توقظنا
من ساعات ادماننا
أطياف عشق
تختزل كل المسافات
تختزل الاصوات ،
تختزل الامكنة ،
مجنونة تلك الآه
تعيدنا للأرض
كأننا غرباء ..
لاشي هنا
غير أنفاسك
ظلالك
وحكاياك
تملأ هذه السماء ..
ما معنى الوقت
لولاك انت
يا سيدة الوقت ؟
إليكِ أكتب ،
وعن الحب أتحدث ..
الحب يا صديقتي ،
هو همس الليل
ذاك الذي
يغشانا
حين يغادر العابرون
ممالك العيون
وحدنا
نسكن هسيس شعرك
اشمه عودا
يسري في تفاصيلي
يغطي مساحات الكون
حين تصيرين أنت
كل الكون ..
هو ذاك الصحو
يغالب النعاس
لعلي اظفر منك
ببعض أنفاس
تجعلني سيد الليل
يا سيدة الايام ،
إليكِ أكتب ،
وعن الحب أتحدث ..
الحب يا صديقتي ،
هو تلك القوة الثورية
الوحيدة
التي لا يستطيع
ان يقاومها اي طاغية ..
فكيف يقاومها قلبا عاشقين ؟
الا تعلمين
ان قلبينا
حين الحب
بعض من جلال الله
يا قضاء الله في روحي ،
الست أنت قضائي
والقدر
في لوح الحب المحفوط ؟
فكيف لا أحبك
يا رفيقة أنفاسي ظ
إليكِ أكتب ،
وعن الحب أتحدث ..
الحب يا صديقتي ،
ليس
بكثرة الوصال
ولا بكثرة السؤال ،
حين يصير الكلام
كماء ساخن
لا يشفي غليل ظمأ
أثخن الروح جروحا
حد الذبال ،
من ذاق شهقة خشوع
في الصلاة
أدرك شفرة العشاق
فما زاغ عن رب الصلاة
و لو مزقت أحشاءه النبال ..
كذا الحب
اهتمام و صدق
احترام
وقوف عند الفرائض ،
وكذا المستحبات
المكروهات
وعند الحرام في الحب
وعند الحلال ..
عرفتِ دينكِ
فقومي للحب
ثم تطهري ..
تعالي
نقيم صلاة القبل
حتى نطبق على بعضنا
سماوات الحلول
في مدلهمات النزال ..
وادعي الله ان يتقبلنا
في جنات اللذة ،
عرفت فالزمي
قد جاءك حديث الأبدال ..
إليكِ أكتب ..
وعن الحب أتحدث ..
***رضا الموسوي ***





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سليمان الهواري

إجمالي القراءات: 804,852
المقالات المنشورة: 523
- بحران و أنا .. و لا حبيبة هنا ..
- ولاعة ،
- اعترافٌ يُنْذرُ بِالقُبل
- أنا أعشقك .. وانتهى الكلام
- بِربِّ العشقِ أُحبكِ ..
- تراتيل في محراب القديسة 6
- تراتيل في محراب القديسة 3
- تراتيل في محراب القديسة 4
- تراتيل في محراب القديسة 5
- عن الحب أتحدث ..
- تراتيل في محراب القديسة 1
- تراتيل في محراب القديسة 2
- على مشارف الوادي المقدس
- توهج .. لهيب و دفء انتظار
- القصيدة الحمراء
- متعب أنا ..
- كيف تظن انك على قيد الحياة ..
- لا تُبقي ولا تذر
- عشق يستفز عشقا
- مطر يغري بالحب

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- شارل أزنافور يفتتح الدورة ال 16 لمهرجان «موازين إيقاعات العا ...
- أزنافور بافتتاح الدورة 16 لمهرجان موازين بالمغرب
- «اصطياد أشباح».. فيلم يوثق معاناة المعتقلين الفلسطينيين بالس ...
- كل ما تريد أن تعرفه عن حفل الأوسكار هذا العام
- معرض فني بالضفة الغربية يوثق مذبحة كفر قاسم
- #اليوم_العالمي_للغة_الأم.. دعوة لصيانة اللغة
- قصة السلطان عبد الحميد الثاني على شاشة تركية
- “إنه هو”: قصة رجل بلا قلب
- مبادرة “كنا وما زلنا ” توثق بالصور القرى الفلسطينية المهجرة ...
- السفير الجزائري ببروكسيل يعود الى الخوض في هذيانه وتحليلاته ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - الحب يا رفيقتي