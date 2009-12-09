

سليمان الهواري

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 13:25

المحور: الادب والفن









الحب يا صديقتي

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الحب يا صديقتي ،

هو تلك الآه

توقظنا

من ساعات ادماننا

أطياف عشق

تختزل كل المسافات

تختزل الاصوات ،

تختزل الامكنة ،

مجنونة تلك الآه

تعيدنا للأرض

كأننا غرباء ..

لاشي هنا

غير أنفاسك

ظلالك

وحكاياك

تملأ هذه السماء ..

ما معنى الوقت

لولاك انت

يا سيدة الوقت ؟

إليكِ أكتب ،

وعن الحب أتحدث ..

الحب يا صديقتي ،

هو همس الليل

ذاك الذي

يغشانا

حين يغادر العابرون

ممالك العيون

وحدنا

نسكن هسيس شعرك

اشمه عودا

يسري في تفاصيلي

يغطي مساحات الكون

حين تصيرين أنت

كل الكون ..

هو ذاك الصحو

يغالب النعاس

لعلي اظفر منك

ببعض أنفاس

تجعلني سيد الليل

يا سيدة الايام ،

إليكِ أكتب ،

وعن الحب أتحدث ..

الحب يا صديقتي ،

هو تلك القوة الثورية

الوحيدة

التي لا يستطيع

ان يقاومها اي طاغية ..

فكيف يقاومها قلبا عاشقين ؟

الا تعلمين

ان قلبينا

حين الحب

بعض من جلال الله

يا قضاء الله في روحي ،

الست أنت قضائي

والقدر

في لوح الحب المحفوط ؟

فكيف لا أحبك

يا رفيقة أنفاسي ظ

إليكِ أكتب ،

وعن الحب أتحدث ..

الحب يا صديقتي ،

ليس

بكثرة الوصال

ولا بكثرة السؤال ،

حين يصير الكلام

كماء ساخن

لا يشفي غليل ظمأ

أثخن الروح جروحا

حد الذبال ،

من ذاق شهقة خشوع

في الصلاة

أدرك شفرة العشاق

فما زاغ عن رب الصلاة

و لو مزقت أحشاءه النبال ..

كذا الحب

اهتمام و صدق

احترام

وقوف عند الفرائض ،

وكذا المستحبات

المكروهات

وعند الحرام في الحب

وعند الحلال ..

عرفتِ دينكِ

فقومي للحب

ثم تطهري ..

تعالي

نقيم صلاة القبل

حتى نطبق على بعضنا

سماوات الحلول

في مدلهمات النزال ..

وادعي الله ان يتقبلنا

في جنات اللذة ،

عرفت فالزمي

قد جاءك حديث الأبدال ..

إليكِ أكتب ..

وعن الحب أتحدث ..

***رضا الموسوي ***