

ديوان لافتات انشداه -دفتر رقم 4

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 13:25

المحور: الادب والفن







ديوان لافتات انشداه

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دفتر رقم 4

ــــــــــــــــــــــ

1

إذا لم أطلق قدماي

للريح

فأين ألاقي حريتي

بالحركة

-*/

2

الإنسان

هو النوع الوحيد

الصائد بحقول - الرمي

والمسلح بجعبة رصاص

منية عاجلة

و المتنكب بندقية

حتف سريع

-

وبسرعه عجيبه

يشهر عليك مسدساً

كاتماً للصوت

يقضي عليك

ومع لفظ أنفاس عاجل

-*/

3

مثل كل الواقفين

بالدور الحضاري

وراء قضبان

كل حجز حرية

انتظربفارغ الصبر

إخلاء السبيل

-

ألحاظي الطليقة

سبقتني

إلى إدراك حريتي

-*/

4

يقول القندس

لا أحد رأى مارأينا

خلف السد

من نفايات عكارة

كل أواع القذارة

-

وكأن الأمر لا يستحق حجز

حرية المياه الجارية

في عمق بصيرتك

لتحسن التخبط

-*/

5

كلنا ضحايا انتشار

أكاذيب مدوية

لا يصدقها العقل

حتى صار التجديف

والكذب والرياء

دينونتنا

-*/

6

أنا آخر منتوجات

هذه القهقرى

للخلف

-

والمتنحي على الهامش

والقابع وراء كل شيء

ماض إلى ما لانهاية

والمتخفي وراء كل مكان

صادف أنني

كنت موجوداً فيه

-

مثلي منتوج بشري محير

من صنف دونيّ

وأنا دائماً موضع شك

و ليس لي وجهة نظر

أتنحى إليها

وليس مطلوباً مني

حتى أن أترك أثراً

زائلاً

عن خلويّ

الغائب

ولو بين معترضتين

-*/

7

أريد أن أبوح بما يدور بخلدي

لكاهن مزيف

لرجل أمن يباع

ويشترى

لشحاذ بائس على الرصيف

لبنت ليل قضت عمرها

في ممارسة الرذيلة

واقتراف الخطايا

-

عندي كمية من البوح

بلسان قبيلة

دون تبعات

ولا أجد لها تصريفاً

في المجرور العام

إلا -- وأنا ألفظ أنفاسي

تحت التعذيب

-*/

8

لم يعطني أحدهم فرصة - أخيرة

ليقول لي إلى أين

أنت ذاهب

كسبع فلاة عجوز

انتهى أمره كفزاعة

يكش الطيور

كأبن آوى مهلهل

يهش على ظهره

أرنب عنيف

-

ولم أعثرعلى من يرشدني

ليدلني على الطريق

-

وأنا ألقي على عاتق الحكومات

ورجال البوليس

مسؤولية

عدم حزم أمري

كمواطن تائه

-*/

9

لولا قذيفتك

ما لفظ أنفاسه

-

جثمانه

الذي قتلته ألف طلقة ظالمة

-

و جسده المحمول

على نعش يطوف

على كاهل شعب

يحث السير إلى كل مقبرة

-

وبعدما تركت الحروب

جثثه الممزقة

تغطي أديم الأرض

نتيجة رصاصات طائشة

أوبنيران صديقة

والكل يحسده

لأنه سيدفن بمسقط رأسه

وثراه سيحفظ رفاته

من تلف التآمر الحضاري

على قضيتنا العادلة

-*/

10

اسند رأسي

على وسادة عديمة الرحمة

من انفجار مفاجئ

يقض مضجعي

-

وأبيع المخاوف

للمارة على الدرب

بعبوة ناسفة

وألتحف العفار

بعد كل غارة

سوت الأسطحة بالأرض

وأسكن تحت أنقاض بيتي

-*/

11

عندما يريد أن يحييك

عصفور في غابة

يستقبلك بزقزقة

تعوض عن ضم الصدور

ويجزيك بصدح رنان

ليس له مثيل

ترنماً

-*/

12

النور يرفع الرموش

على العسرة

كغشاوة

لأطياف صدئة

وأشباح مهترئة

وظلال شاحبة

على مكبات قذارة

الانكسارات المجحفة

بحق بعضنا البعض

-*/

13

الطريق كفيف

يبحث عن عكازه

الذي سكنته العقصات

-

والسابلة

لا يذعنون لمشيئة

وطأة الخف

على دوسات الحضيض

-*/

14

طبيعة صامتة

تمدني بغورعميق

وتلاطم شديد

لا يسمح لي

بمواصلة السباحة

ضد التيار

للنجاة بجلدي

-*/

15

أضف ما تشاء

من كؤوس خيبة

لنبيذ التعساء

الذين فقدوا

لذة النشوة المعطلة

بترنح الثمالة

-*/

16

على موائد الهلاك

الطهاة

يقدمون لنا

لحوماً بشرية مفرومة

مع حساء عظام

وطبخة أنفاس متوقفة

مذوبة بنكهة

نهاية حاسمة

-

ويصبون لنا نبيذ الدماء

بكؤوس جماجم

ضحاياهم

-

ونحن نسحق بأنيابنا الجارحة

نذبح

بعضنا بعضاً

من أجل نصر تافه

-*/

17

منذ خرجت

من تحت جبة كاهن

خلوت بنفسي

لأحتمي

ووجدت نفسي

وجهاً لوجه

مع شيطاني الأخرس

يقودني

كحصان جامح

في ميادين سباق

اقتراف الخطايا

-*/

18

أيها الذاهب

إلى ما لا نهاية

للنهوض بالإنسانية

لا يوجد نهاية مطاف

تحد من انطلاقك

كقذيفة ارتقاء

بشرية

-*/

19

عندما وضعنا نصرنا المؤزر

على أسنة رماحنا

و تبادلنا إطلاق

وابل من نبال

و بالاتجاه الصحيح

حتى تبدو انكساراتنا

مقنعة لنصر

كاد أن يبدو لنا

وتوضح بغتة

كجثث نافقة

-*/

20

الحثيث يبحث عن تفاصيل

تتسع لمداه

حتى يحقق

طموح حضاري

لابد منه

لدفع الإنسانية قدماً

-*/

21

حتى السماء تبكي

دماً

إذا كانت القذيفة

تبقر أحشاء أم

لتقتل جنينها

داخل الرحم

-*/

22

حفلة زفاف طائر

تحتاج

كل هذا التغريد

وبأقامة حفل للرقص

بانفعالات

نفش الريش

من أجل وطء عابر

-*/

23

رقصات الخطايا

ترتكب ذنوب انحراف

لاغفران لها

-

وأحزاننا تقتص منا

لتزيد من أوجاع

تألمنا

-*/

24

بالمنفى

العقل يتوجع

وكل شيء فيك

يصرخ

-*/

25

آخر لحن رددته

عن الوطن

يا مال الشام

على بالي هواك

أحلى زمان

قضيته معاك

-

لا يمكن أن تتوسع

حدقتا دهشة

ضيقة العين

أمام ذهول واسع

-

والانشداه

يبعث بأطياف

تقبل عليك

ومن كل جانب



كمال تاجا









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