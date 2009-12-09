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ديوان لافتات انشداه -دفتر رقم 4
كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 13:25
المحور:
الادب والفن
ديوان لافتات انشداه
ـــــــــــــــــــــــ
دفتر رقم 4
ــــــــــــــــــــــ
1
إذا لم أطلق قدماي
للريح
فأين ألاقي حريتي
بالحركة
-*/
2
الإنسان
هو النوع الوحيد
الصائد بحقول - الرمي
والمسلح بجعبة رصاص
منية عاجلة
و المتنكب بندقية
حتف سريع
-
وبسرعه عجيبه
يشهر عليك مسدساً
كاتماً للصوت
يقضي عليك
ومع لفظ أنفاس عاجل
-*/
3
مثل كل الواقفين
بالدور الحضاري
وراء قضبان
كل حجز حرية
انتظربفارغ الصبر
إخلاء السبيل
-
ألحاظي الطليقة
سبقتني
إلى إدراك حريتي
-*/
4
يقول القندس
لا أحد رأى مارأينا
خلف السد
من نفايات عكارة
كل أواع القذارة
-
وكأن الأمر لا يستحق حجز
حرية المياه الجارية
في عمق بصيرتك
لتحسن التخبط
-*/
5
كلنا ضحايا انتشار
أكاذيب مدوية
لا يصدقها العقل
حتى صار التجديف
والكذب والرياء
دينونتنا
-*/
6
أنا آخر منتوجات
هذه القهقرى
للخلف
-
والمتنحي على الهامش
والقابع وراء كل شيء
ماض إلى ما لانهاية
والمتخفي وراء كل مكان
صادف أنني
كنت موجوداً فيه
-
مثلي منتوج بشري محير
من صنف دونيّ
وأنا دائماً موضع شك
و ليس لي وجهة نظر
أتنحى إليها
وليس مطلوباً مني
حتى أن أترك أثراً
زائلاً
عن خلويّ
الغائب
ولو بين معترضتين
-*/
7
أريد أن أبوح بما يدور بخلدي
لكاهن مزيف
لرجل أمن يباع
ويشترى
لشحاذ بائس على الرصيف
لبنت ليل قضت عمرها
في ممارسة الرذيلة
واقتراف الخطايا
-
عندي كمية من البوح
بلسان قبيلة
دون تبعات
ولا أجد لها تصريفاً
في المجرور العام
إلا -- وأنا ألفظ أنفاسي
تحت التعذيب
-*/
8
لم يعطني أحدهم فرصة - أخيرة
ليقول لي إلى أين
أنت ذاهب
كسبع فلاة عجوز
انتهى أمره كفزاعة
يكش الطيور
كأبن آوى مهلهل
يهش على ظهره
أرنب عنيف
-
ولم أعثرعلى من يرشدني
ليدلني على الطريق
-
وأنا ألقي على عاتق الحكومات
ورجال البوليس
مسؤولية
عدم حزم أمري
كمواطن تائه
-*/
9
لولا قذيفتك
ما لفظ أنفاسه
-
جثمانه
الذي قتلته ألف طلقة ظالمة
-
و جسده المحمول
على نعش يطوف
على كاهل شعب
يحث السير إلى كل مقبرة
-
وبعدما تركت الحروب
جثثه الممزقة
تغطي أديم الأرض
نتيجة رصاصات طائشة
أوبنيران صديقة
والكل يحسده
لأنه سيدفن بمسقط رأسه
وثراه سيحفظ رفاته
من تلف التآمر الحضاري
على قضيتنا العادلة
-*/
10
اسند رأسي
على وسادة عديمة الرحمة
من انفجار مفاجئ
يقض مضجعي
-
وأبيع المخاوف
للمارة على الدرب
بعبوة ناسفة
وألتحف العفار
بعد كل غارة
سوت الأسطحة بالأرض
وأسكن تحت أنقاض بيتي
-*/
11
عندما يريد أن يحييك
عصفور في غابة
يستقبلك بزقزقة
تعوض عن ضم الصدور
ويجزيك بصدح رنان
ليس له مثيل
ترنماً
-*/
12
النور يرفع الرموش
على العسرة
كغشاوة
لأطياف صدئة
وأشباح مهترئة
وظلال شاحبة
على مكبات قذارة
الانكسارات المجحفة
بحق بعضنا البعض
-*/
13
الطريق كفيف
يبحث عن عكازه
الذي سكنته العقصات
-
والسابلة
لا يذعنون لمشيئة
وطأة الخف
على دوسات الحضيض
-*/
14
طبيعة صامتة
تمدني بغورعميق
وتلاطم شديد
لا يسمح لي
بمواصلة السباحة
ضد التيار
للنجاة بجلدي
-*/
15
أضف ما تشاء
من كؤوس خيبة
لنبيذ التعساء
الذين فقدوا
لذة النشوة المعطلة
بترنح الثمالة
-*/
16
على موائد الهلاك
الطهاة
يقدمون لنا
لحوماً بشرية مفرومة
مع حساء عظام
وطبخة أنفاس متوقفة
مذوبة بنكهة
نهاية حاسمة
-
ويصبون لنا نبيذ الدماء
بكؤوس جماجم
ضحاياهم
-
ونحن نسحق بأنيابنا الجارحة
نذبح
بعضنا بعضاً
من أجل نصر تافه
-*/
17
منذ خرجت
من تحت جبة كاهن
خلوت بنفسي
لأحتمي
ووجدت نفسي
وجهاً لوجه
مع شيطاني الأخرس
يقودني
كحصان جامح
في ميادين سباق
اقتراف الخطايا
-*/
18
أيها الذاهب
إلى ما لا نهاية
للنهوض بالإنسانية
لا يوجد نهاية مطاف
تحد من انطلاقك
كقذيفة ارتقاء
بشرية
-*/
19
عندما وضعنا نصرنا المؤزر
على أسنة رماحنا
و تبادلنا إطلاق
وابل من نبال
و بالاتجاه الصحيح
حتى تبدو انكساراتنا
مقنعة لنصر
كاد أن يبدو لنا
وتوضح بغتة
كجثث نافقة
-*/
20
الحثيث يبحث عن تفاصيل
تتسع لمداه
حتى يحقق
طموح حضاري
لابد منه
لدفع الإنسانية قدماً
-*/
21
حتى السماء تبكي
دماً
إذا كانت القذيفة
تبقر أحشاء أم
لتقتل جنينها
داخل الرحم
-*/
22
حفلة زفاف طائر
تحتاج
كل هذا التغريد
وبأقامة حفل للرقص
بانفعالات
نفش الريش
من أجل وطء عابر
-*/
23
رقصات الخطايا
ترتكب ذنوب انحراف
لاغفران لها
-
وأحزاننا تقتص منا
لتزيد من أوجاع
تألمنا
-*/
24
بالمنفى
العقل يتوجع
وكل شيء فيك
يصرخ
-*/
25
آخر لحن رددته
عن الوطن
يا مال الشام
على بالي هواك
أحلى زمان
قضيته معاك
-
لا يمكن أن تتوسع
حدقتا دهشة
ضيقة العين
أمام ذهول واسع
-
والانشداه
يبعث بأطياف
تقبل عليك
ومن كل جانب
كمال تاجا
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