

علي عجيل ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:50

المحور: الادب والفن









بِتَأني مَشوب بـِدَمعة .. بِتألُق يَـنُم عَن صَنـعة .. بوضوح لايَقْبَل ( المُشاركة والتعليق )

بِسَقَم يَتَـعلق بِقشـَة ( فلنتاين ) ! بإختـزال يَنـوء بالدِقـة .. بتفاصيل غَيـــر مُـمِلــــــة

.. بِصَٓراحة مَرهوبـة الجانب .. بتسلسل كمحطات قطار .. بإنسانية مُمِلة حد الانتحار

.. قرأتني !! قَبلَ قٓليل مَقالة شقيقتي ( ألفخر ) أمـل عَجيل ابراهيم . الموسومـــــــــــة

( في عيد الحُب سأسمع ساجدة عبيد ) ! نعم فكما للـشعر ( شيطان ) فللكتابــــــــة

( قِٓديس) .. فالمقالات الصادقة أيقونة تـقرأ الشفاه والعيون وتكشف الاسرار والضنون

.. نَعٓم قرأتني المقالة وأكتشفَت بِشغَف المُتٓخاطـرين إنني شقيقُها فكتبتني تعليــــــــق

مسموح كٓانني تٓتِمـة وعَجَنَت دمـوعي المُتساقطات بأناشيد أمَنا المُشتركة .

لاتبديل ياشقيقتي فما زلتُ ألُحُ على إبني البِكـر أن يتأقلم في الجامعة ويٓتَحلى ببعض

( الأنانية الايجابية ) ويتعلّم السكوت عن المتَلٓوِنين .. وَغير ذلك .. ولاجَــدوى .

فٓكيف لي أن أتبدل .. وَكيف لـكِ ذلك ؟

سلامٌ على فلنتاين في العالمٓين .. سلامٌ على المُحِبات والمُحبين .. سلامٌ على شقيقتـٓي

وأقرانها مِن الكُتاب .. حَمـاهُم ألله مِن شَــر ألإكتآب ! .