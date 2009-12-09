

أحمد صبحي النبعوني

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:50

المحور: الادب والفن









رحيل مرفوض



أتتطلبين الرحيل .....!

إلى أين ...

انا السماء والبحر

وأنا اللحن والقصيدة

وأنت القمر والشراع

وأنت الأوتار والحالة

قدرك بعد كل هذا العمر

ان تتفتح براعم قلبك مجددا

وقدري أن أكون الزهروالمطر

عالم من التناقضات

والخطيئة والحزن

تنسج رداء قصتنا

وهنا من النافذة

اصرخ عاليا :

أحبك .....

وحكم الطغاة والحديد

أضعف من حبي والحنين .







2





حنين



ليتك تعلمين

ليتك تعلمين

إنني متعب وحزين

اقلب صفحات حياتي

فلا أجد أجمل من صورتك

والحنين صادق وامين

كنت أفتش عنك في

الأزقة وحوانيت الوراقين

خلف النوافذ

والأبواب المغلقين

بلهفة واندهاش مهين

وما كنت تعلمين

وما كنت تعلمين

إنني كنت طفلا مشردا

اهيم بالطرقات والدكاكين

أفتش عن حلوى العيد والسنين .....

وما كنت اجدك .....

فقط احلام وهذيان وأنين

أرسمك لوحة على دفاتري

تمحوك المعلمة .....

أو يسرقك مني المهرجين

وتعلمين جيدا وتعلمين

ما عاد خلاصك اليوم

صدفة ...أو مجرد رنين

جذورك ممتدة في

اعماق الفؤاد والجبين .



3



كيف لي أن أقول : إن حبنا سافر مع صدأ الذاكرة ولم يعد له مكان في تفاصيلنا اليومية



4



مضى حزن طويل ولم نلتقي سوى عند مفترق الذكريات والأحلام



5



وكان يحكي لها حكايات الصبا وأحلامه كلما أهتز في مخيلته خيط حنين لحضن يضمه كأم رؤوم



6



وأغفو على جنح غيمة بيضاء أول المساء

أسرد لها ترانيم

قصتنا والشقاء



7

(طفولة)

نعود ادراج الطفولة

شجرة تين وتوت

ولعب في الطين

وانيسة البيت هرته

يا عالم نذكر حنينه

بدهشة ...وشوق

اننا هرمنا باكرا

من وجع الخوف

وصراخ الدم ...

نحن جيل سقطت

عليه لعنة الرب

وانتصار الشيطان

رويدا ...رويدا .

8



ربما في أحدى ثورات جنوني ...تجدين نفسك المتهم الوحيد في جريمة مع سبق الخيانة عمدا





9



اسوأ عاداتي أكتسبتها منك .. اسوأ أنتظار كان لك ... وهكذا حتى الصباح أنتظر ولا تعودين

10





كان يرغب أن ترتدين ثوب الحب لا قيده ..أن تطيرين في فضاء دهشته وأنت حرة وحرة .





11



في مسافة الزمن والمكان

مابين غيابك وحضورك

أنكسر شيئا ما...

ولم يعد يصلح للحياة





12



مجبر على الصمت كي لا أعترف بخذلانك أيتها الغائبة الحاضرة



13



بقايا روح



(1)

متعبة هي جياد الروح

انهكها الجري وراء السعادة

مترفة احلامي

والامل صعب

ولون عينيك

يزرع انبعاث

خرافة قديمة

لن تتكرر.

(2)

من انا .....

بعد احتراق روما

وعذابات الرسل

وباقة ازهار منك

انتظر .....

اشراقتها كل صباح.

(3)

كنا في مهب الريح

بذرة للامل

وبعض انفاس للتوبة

وعند هطول امطارك

اينعت براعم اخضراري

تملئ السماء ....

رائحة للذكرى

واخرى لضحكات الأطفال.

































