أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عامر هشام الصفّار - أخيتي في الموصل


اخر الافلام











المزيد.....

أخيتي في الموصل


عامر هشام الصفّار
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:50
المحور: الادب والفن
    


أخيتي في الموصل:
رأيتها.. رأيتُ صورتَها
شعرها أشيبٌ اليوم.. أخيتي
متعبة.. منهكة...
شابة كانت يوم تركتُ البلاد
مثل أقحوانة... مثل شجرة برتقال
كانت عندما تصلي مع العباد
تبكي ذات فجر
وتفتح عينيها
على أطفالها وزوجها الكاسب
وتغادر حيث مقعد للدراسة
وأمل ببساط سندباد..
كأنها شبعاد
علّها تسافر أصقاع العالم
سائحةً تتعلّم
أو سيدةً تسعى الى التفوق...
أخيتي... يا أبنة الموصل- الحدباء
كانت كل أمنيتها أن تزور بغداد
لم تكن تقرأ الكفَ
وتعلم أنها ستشهد خطفَ زوجها
قرب دجلة...ذات يوم..!
يوم كانت ليالي المدينة
زماناً لعصابات الجراد
وللظالمين
هي اليوم هناك
في المدينةِ الصابرة
تقرأ بصوتها الرخيم
في " كتاب الله"...
وتقرفصُ غاضبةً
حيث بيتها الحزين..........





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عامر هشام الصفّار

إجمالي القراءات: 515,044
المقالات المنشورة: 140
- الخاسر... قصص قصيرة جدا
- أمرأة من لؤلؤ.. وقصص أخرى
- أنفلات أمني
- قراءة في مجموعة - صخب الروح- للقاص عامر هشام الصفّار
- قراءة في كتاب -معنى حياتي- للدكتور منذر الشاوي
- أقاصيص من أعياد الميلاد
- الدكتور زهير البحراني وكتابه - الخبرة الجراحية في العراق خلا ...
- الموسيقار والقنبلة
- نشأة قسم -علم الأمراض- في كلية طب بغداد
- رواية -صخرة هيلدا- وحوارات زمن القدّاح والعوسج
- القاص والمدينة في -عمَّ تبحث في مراكش-
- فيلم 2015
- -العيون السود- لميسلون هادي بين تلقائية السرد ووحدة المكان
- رواية -نازك خانم- بين شعرية السرد وتطرّف الشخصية
- عراقي في دبي
- أقاصيص كرسمسية
- رواية -طشّاري-..حنين السرد الى وطن يضيع
- أختزال وقصائد أخرى
- رواية - على أبواب بغداد- رهبة الحَدَث وغرائبية السرد
- حول مجموعة القص -وثابة كالبراغيث-: تكثيف السرد وتحقيق الهدف ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- شارل أزنافور يفتتح الدورة ال 16 لمهرجان «موازين إيقاعات العا ...
- أزنافور بافتتاح الدورة 16 لمهرجان موازين بالمغرب
- «اصطياد أشباح».. فيلم يوثق معاناة المعتقلين الفلسطينيين بالس ...
- كل ما تريد أن تعرفه عن حفل الأوسكار هذا العام
- معرض فني بالضفة الغربية يوثق مذبحة كفر قاسم
- #اليوم_العالمي_للغة_الأم.. دعوة لصيانة اللغة
- قصة السلطان عبد الحميد الثاني على شاشة تركية
- “إنه هو”: قصة رجل بلا قلب
- مبادرة “كنا وما زلنا ” توثق بالصور القرى الفلسطينية المهجرة ...
- السفير الجزائري ببروكسيل يعود الى الخوض في هذيانه وتحليلاته ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عامر هشام الصفّار - أخيتي في الموصل