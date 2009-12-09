

التصوّر والمرايا

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:50

المحور: الادب والفن







التصوّر والمرايا

(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)







































(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)









التصوّر والمرايا

(التصوّر والمرايا)

1

توقّف

وانت تودع هذا العراق الجريح

وبغداد تسبح في منهل من دم

وانت تراجع

دفاتر احلامك الخضر

منذ عبور

البحار

الجبال

الجسور

واماسيك تحت غبار السنين

وقطار الحنين

بعمرك يسري

على سكّة الميتين

2

الشوارع مكسوّة بجمال الطبيعة

والناس من كلّ صنف هنا

والنساء

مثل قطعان غزلان

والفرح البشريّ

يلوح على قسمات الوجوه

الطفولة اسعد ما في الوجود

و(استن) خارطة

تتقاسمها أمم وشعوب

من هنود ومن عرب

ومن كلّ شتلة ورد لها عطرها

3

نباتك (آدم) منذ تفتّق هذا الوجود

منذ (سام)

و(حام)

يخيّم هذا الظلام

اسير بدون سراج

ولم ينقطع

صفيرك يا ليل

والحرس المتحجّر

صفّارة فوق اسوار سجني اسمع

والبرد يشتدّ

تسطك اسناننا

وعواء الذئاب

تقشعر القلوب له

حينما يقحم السمع ذاك العواء

في الظلام

وفي المنخفض..

تحت تلك القلاع

وفي الصمت اسمع

صفّارة الحرس الهمجي

وصفّارة الحرس الحجري

هناك لما خلف اسوارنا

الريح تعزف

لحناً

حزيناً

تثير كوامن من يرقدون على الار ض

أحلام مفزعة

وهواجس مرعبة

والكلام المطرّز بالخوف

صفّارة الحرس الحجري

4

الاساطير كانت

تدق على باب سجني

المح اسمع

ضجّة الحرس المتميز بالعنف

اقزام عصر الحضارة

والبربريّة

اعود بأخيلة الامس

لا ضوء

لا نجم

يهزم هذا الظلام المخضرم في المنخفض..

ايّها العابر الليل فوق جواد التصوّر

من يعبر السور

من يقطع الآن بادية الخوف

(باستيل) هذا (العراق) المدرّع بالقهر

كل الاساطير تسقط

وحش العراق

هو الناسج

المنتج

المحترف

اساطير عصر بديلة

لعصر الطفولة

كل الاساطير في آخر العربات

فوق سكّة

(نيرون)

(قيصر)

(هتلر)

وصوت القطار

تسجّر

على سكّة الموت كان

المقدّر

و(السماوة)

احدى محطّاته

كاد يخرج عن سكّتيه

القطار

وعند ذبول الإرادة

والذكريات

حيث يستشهد

الفكر

تذبل كلّ الارادات

في غفلة يسقط الريش

كلّ الطواويس تفقد

الوانها

يسحب الوحش من منخريه الى الوحل

حيث تفرّ

الزرازير

تعقبها

ثعالب ذاك

العراق الجريح

وكلّ القطط

تموء خلال القصور..

وتحت القبب

وفي عزّ احلامنا الذهبيّة

وفوق

عمائمنا

الكسرويّة

تقام الاساطين والقبب

وتحت السقوف

وفوق ممرّات تلك

القصور

نفتّش عن سمة

بدويّة

بين (كسرى)

وبين (السلاطين من آل ‘ثمان)

عن سمة

نجمة

عربيّة

ونطمح نسمع من بين كلّ

الاساطير

اسطورة

(بابليّة)





































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