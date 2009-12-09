

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:49

المحور: الادب والفن









الأب الأسطورة . د عبد اللطيف اليونس "1 "

عرض مفكّرنا د . عبد اللطيف اليونس بإسهاب التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي أيام الانتداب ، والعهد الوطني ، والاستقلال من 17 نيسان 1946 إلى 1970 مروراً بالانقلابات العسكرية ، والحياة البرلمانية، وقيام الوحدة بين الإقليمين، وحدوث الانفصال انفصال سوريا عن مصر ، وقيام التحالفات والتكتلات ، وثورة الثامن من آذار 1963 ، والحركة التصحيحية 1970 ، وحربي يونيو 1967 واكتوبر 1973.وقد قمنا بالتكثيف المطلوب ، وبحرية التصرّف ، مع الحفاظ على جوهر المضمون .