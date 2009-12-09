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الأب الأسطورة . د عبد اللطيف اليونس -1 - 1


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:49
المحور: الادب والفن
    


الأب الأسطورة . د عبد اللطيف اليونس "1 "
عرض مفكّرنا د . عبد اللطيف اليونس بإسهاب التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي أيام الانتداب ، والعهد الوطني ، والاستقلال من 17 نيسان 1946 إلى 1970 مروراً بالانقلابات العسكرية ، والحياة البرلمانية، وقيام الوحدة بين الإقليمين، وحدوث الانفصال انفصال سوريا عن مصر ، وقيام التحالفات والتكتلات ، وثورة الثامن من آذار 1963 ، والحركة التصحيحية 1970 ، وحربي يونيو 1967 واكتوبر 1973.وقد قمنا بالتكثيف المطلوب ، وبحرية التصرّف ، مع الحفاظ على جوهر المضمون .





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بابلو سعيدة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بابلو سعيدة - الأب الأسطورة . د عبد اللطيف اليونس -1 - 1