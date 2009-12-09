

على هامش قضايانا

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:24

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







من حق المواطن السوري كائنا من كان وخصوصا من الصامدين أمام جرائم نظام الاستبداد الأسدي والمنخرطين في ثورتهم منذ اندلاعها وعانوا ومازالوا الأحياء منهم والشهداء والمعتقلون والمهجرون والمشردون أن يكون على بينة من أمر قضيته وأن يطالب من نصبوا أنفسهم ( حقا أوباطلا ) معارضين وممثلين عنه بالشفافية والصدق وانني كأحد هؤلاء المواطنين أطالب بتفسير ماأراه تناقضا صارخا بين الاصرار اللفظي ليل نهار من جانب ( الهيئة التفاوضية ) على تنحي رأس النظام وعدم الاعتراف بشرعيته وبين اعلانها في جنيف عن الاستعداد للتفاوض المباشر مع وفد النظام الذي أرسله الأسد وينطق باسمه وهو اعتراف وقبول عملي به وبسلطته مما يجعلني ذلك بالشعور بأن ( الهيئة التفاوضية ) تمارس الازدواجية تتوجه للسوريين بخطاب وتتعامل مع النظام بخطاب آخر وانني لاأطالب ( الهيئة ) بتحقيق المستحيل بل أتمنى عليها بعدم التضليل وحسم المواقف خاصة بعد أن كشف السورييون التلاعب التضليلي السابق الخارج عن أهداف الثورة حول القبول بالنظام والمطالبة بتنحي رأسه ؟.

- 2 -

قرأت اليوم بوستا للسيد حكم البابا مهاجما فيه الندوة التي عقدها احدى المراكز البحثية التابعة للدكتور عزمي بشارة وبتمويل قطري وادارة سوريين في موسكو ومهما اختلف المرء مع بعض مواقف السيد البابا الاأنه مصيب بهذا الشأن لأن روسيا دولة عدوة ومحتلة لبلادنا ومازالت تمارس القتل والابادة تجاه السوريين وليس فيها مؤسسات حرة مستقلة تماما كما في قطر لذلك فان كل مايتم هناك لن يكون بمعزل عن رقابة واستغلال السلطات وتجييره لمصلحة سياسات موسكو وكنا قد أتخذنا الموقف ذاته عندما قامت جماعات ( ب ك ك وفرعه ب ي د ) بعقد ندوة مماثلة قبل نحو اسبوع في موسكو طبعا لسنا ضد الندوات عندما تعقد في بلدان صديقة أو ديموقراطية بل نحن السورييون بأمس الحاجة اليها ولكن عقدها في أحضان العدو أمر فيه نظر .

- 3 -

سعيد بكل المداخلات على فقرات مقالتي حول – مشروع اعادة البناء – وآمل الاستمرارية في النقاش لأن الموضوع يهم الجميع وأقصد بالجميع : كرد سوريا على وجه الخصوص وشركاءنا بالوطن وأشقاءنا في الجوار وفي حقيقة الأمر وكما أشار الى ذلك عدد من الأصدقاء فان السبيل الى نجاح مشروع التجديد هذا ليس باعلان ( بلاغ ختامي ) وليس لنجاحه توقيت حتى نقول ( قبل فوات الأوان ) وليس من وظيفة المشروع ( تغيير البنية الاجتماعية ) لأن ذلك يحتاج الى عقود فهو برنامج سياسي يسعى لاعادة تنظيم حركة وطنية قائمة منذ قرن تعبث بها الآن العقلية الحزبية بتغييب أصحابها الحقيقيين من الحراك الشبابي والوطنيين المستقلين والغالبية الشعبية وعوامل انجاز المشروع ترتبط بكل فرد من بنات وأبناء شعبنا من مشاركة بالنقاش حضوريا باللقاءات التشاورية في ساحاتهم أو عبر الاعلام والفيسبوك كخطوة أولى لابد منها .

- 4 -

بمناسبة ذكرى اعتقال السيد عبدالله أوجلان ( 15 – 2 – 1999 ) من المفيد استذكار الوقائع التالية : بعد الحصول على تزكية الأخ الرئيس مسعود بارزاني وموافقته قمنا الشهيد فرانسوا حريري القيادي بالبارتي وأنا بتوجيه رسالة وباسمي الى أوجلان بدمشق قبل طرده من سوريا بعدة أسابيع أدعوه فيها الى المجيء للاقليم قبل ترحيله ( حيث كنا نتوقع ذلك من خلال قراءتنا السياسية ) وان يختار بين الالتحاق بجماعته أو البحث عن السلام عبر التحاور مع الحكومة التركية لايجاد حل للقضية الكردية هناك بوساطة قيادة الاقليم ومن خلال المتابعة علمنا أنه طرح الرسالة على قياداته الرئيسية الذين اعترضوا جميعا على مغادرته سوريا والتوجه الى الاقليم باستثناء شقيقه – فرهاد – ثم حصل ماحصل ومازالت تلك القيادات المغامرة الحاملة للأجندة الاقليمية تتحكم بمصير حزب أوجلان وتعيث قمعا وفتنا وتخريبا وتآمرا في الساحتين الكرديتين العراقية والسورية بشكل خاص ( نص الرسالة في كتاب مذكراتي ) .

- 5 -

بدأنا نلمس مابعد حلب وأستانا 1 تضييق المسافة بين سائر جماعات المعارضة خاصة بعد أن تغاضت – الهيئة التفاوضية ومن ضمنها الائتلاف – عن انجاز مهمة القيام بالمراجعة والدعوة الى مؤتمر وطني جامع بالرغم من ارادة غالبية الوطنيين السوريين ومطالبات العديد من أعضائها مما جعلها ذلك التغاضي في اشكالية حقيقة تمثيل الثورة وحتى الفصائل المسلحة الى جانب تحويلها الى – منصة – كسائر المنصات معرضة لمزيد من الانقسام السياسي والاختلاف حول خياري تغيير النظام أم تبديل رأسه فقط وفي مراحل قادمة والفرق شاسع بين النهجين الى جانب مغامرتها الأخيرة في التصرف ( كممثل شرعي وحيد ) في تعيين الوفد المفاوض الى جنيف4 وكأن هزيمتها لم تقع وهي أمام حتمية تراجعها المرتقب بلحس قرارها على أي حال لاأعتقد ( ورغم الحرص الشديد على وقف اعتداءات النظام وأعوانه ) أن السوريين سينتظرون مفاجآت سارة من هكذا منصات معارضة !! وهكذا نظام حتى لو تصالحا واتفقا في جنيف









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