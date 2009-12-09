

تورية بدوي الإدريسي

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 01:19

المحور: الادب والفن









أذكر وأنا طفلة،

تلفزتنا ذات اللونين

الأبيض لَوْن الحلم

والأسود كُحل يليق بالأيام التالية

أعترف،

أني لاأسكن الفيلات أوالقصور

بل بيتا عتيقا

يتقاسمه معي العنكبوت

في حي منسي

في مدينة منكوبة

في وطن مسروق

تسكنه الجردان أكثر من الإنسان

سرقوا شجره وحجره

حتى لما خفق قلبي،

عشقت صعلوكا من فصيلتي

كانت ثروته قبيلة من الشعارات

أعترف أن مدينتي تلك،

حفرة تملؤها الحفر

حفر تملؤها مياه الأمطار والأنهار

أعترف أن شوارعها تقتلها الرتابة

ونفاق السياسيين!

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17/02/2017