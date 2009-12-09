

فواز قادري

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:17

المحور: الادب والفن









لا أريد منكِ الكثير

لا أريد نشفتْ روحي وماؤك كثير

وكنتُ الهواء يعبركِ وأنتِ في الهاجرة

تفتّتُ وأخذتني كل ريح في طريقها

وبي شهوة الطين العميقة

لم أعرف كيف أصرف جفافي

ولم تجمعني غيمة في رحمها لموسم قريب

لك الدنيا بشلّالاتها وأمطارها

وأنا معتكف ولي عطش التراب

تفتح ذرّاتي حلوقها على قطرة منكِ

انا البخار يصعد ويتكاثف من شدّة العشق

وانا الحب يهطل دون أن تتسوّل أيّ أرض

لا أميّز بين روح وروح

ولكني أرفع شهقتي إلى سمائكِ

حين تتفتح منك زهرة قبل الأوان.