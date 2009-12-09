

عبدالله نافع

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:17

المحور: الادب والفن









أشلاء الأمل 000..2003



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أملٌ تبقّى فى الضميرِ

يلْتاعُ فى ثوب الألمْ

ويخافُ من كف العدمْ

ويغيبُ دوماً فى المصيرِ

فتدوس أقدامُ المساء صبابةً

لتكُفّ بعدُ عن الزئيرِ

وتضيعُ أشلاءُ الأملْ !!



يعودُ يصْحو من جديدِ

كشروقِ عمرٍ فى المغيبِ

برُفاةِ نجمٍ قد أفلْ !!

أضْناهُ صبرٌ فى المسيرِ

تاهتْ عيونُ الأمسِ وإرْتحلتْ بها

عينُ الحبيبِ

لتكُفَّ بعدُ عن الخريرِ

وتضيعُ أشلاء الأملْ



الدنيا لا تأتى هناكْ

حتى وإنْ طلع النهارْ

وتعانقتْ فى نوره الأفلاكْ

فالحزنُ فى وجه العناقِ 00 خِمارْ

وتموتُ أخرى فى قوارير إنتظارْ

فتضيعُ أشلاءُ الأملْ

ويضيعُ من وجه الوجود الوقارْ

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المانيا / هانوفر