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أشلاء الأمل


عبدالله نافع
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:17
المحور: الادب والفن
    


أشلاء الأمل 000..2003

0000000000000000000000
أملٌ تبقّى فى الضميرِ
يلْتاعُ فى ثوب الألمْ
ويخافُ من كف العدمْ
ويغيبُ دوماً فى المصيرِ
فتدوس أقدامُ المساء صبابةً
لتكُفّ بعدُ عن الزئيرِ
وتضيعُ أشلاءُ الأملْ !!

يعودُ يصْحو من جديدِ
كشروقِ عمرٍ فى المغيبِ
برُفاةِ نجمٍ قد أفلْ !!
أضْناهُ صبرٌ فى المسيرِ
تاهتْ عيونُ الأمسِ وإرْتحلتْ بها
عينُ الحبيبِ
لتكُفَّ بعدُ عن الخريرِ
وتضيعُ أشلاء الأملْ

الدنيا لا تأتى هناكْ
حتى وإنْ طلع النهارْ
وتعانقتْ فى نوره الأفلاكْ
فالحزنُ فى وجه العناقِ 00 خِمارْ
وتموتُ أخرى فى قوارير إنتظارْ
فتضيعُ أشلاءُ الأملْ
ويضيعُ من وجه الوجود الوقارْ
0000000000000000000000
المانيا / هانوفر





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عبدالله نافع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالله نافع - أشلاء الأمل