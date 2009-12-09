أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - إنّ البلادَ على يديكَ أمانُهُ


اخر الافلام











المزيد.....

إنّ البلادَ على يديكَ أمانُهُ


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:16
المحور: الادب والفن
    


ارفعْ بوجْه المُجْرمينَ سِلاحَكْ
وامْلأْ بآياتِ البَسالةِ ساحَكْ

لا تنْتظرْ ذودَ الدَّخيل عنِ الحِمى
قدْ قيلَ : جِلْدَك مِثْلَ ظِفْرِكَ ما حَكْ

وارسمْهُ ألوانَ نَصرٍ حاسمٍ
قوساً من القزحِ البَهيِّ كِفاحَكْ

قدَراً على الأقدارِ كُنْ أبداً وقلْ :
يا تعسَ مِن قدرٍ عَلَيَّ تَضاحَكْ

وتَقحَمِ الظُّلُماتِ وابْقرْ جَوْفَها
واسْتلّ مِن رَحِمِ الظَّلامِ صَباحَكْ

أذقِ الدواعِشَ كأسَ موتٍ علقماً
لا تسقِ قطعانَ الذّئابِ قراحَكْ

عينُ العراقِ عليكَ تنسجُ فرحةً
وقلوبُنا ثغرٌ يقَبِّلُ راحَكْ

كنت الحليمَ وظنَّ عجزاً دَهْرُنا
فاطلقْ من الصبرِ الحليم سراحَكْ

جاؤوا سيولاً كي تبدِّدَ جمعَنا
فاجتحْ مداها قبلَ أنْ تجتاحَكْ

يا مَنْ جُرِحتَ ولم تزلْ أسدَ الوغى
بدماءِ أهلِ البغيِ داوِ جِراحَكْ

إنّ البلادَ على يديكَ أمانُهُ
فانْشرْ على كُلِّ البِلادِ جَناحَكْ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مصطفى حسين السنجاري

إجمالي القراءات: 596,458
المقالات المنشورة: 165
- حُبُّ البِلادِ على المُتُوْنِ وِشاحُ
- عُيُوْنُ الشِّعْرِ تَنْهَلُ مِنْ بَيَانِيْ
- لا تَخُنْ مِنْ أجْلِ دِيْنٍ وَطَناً
- ثلاث صور جديدة لألبوم التاريخ (2)
- ثلاث صور للتاريخ
- فوائد هامة ..للجميع
- النَّواطِيْرُ طَراطِيْرٌ هُنا
- رسالة عاجلة إلى العروبة
- عُمَرٌ مِثْلُ عَلِيٍّ
- للحبِّ عيدٌ كالشهيدِ بعيدِه
- إنثيالات بين يدي أنثى/ 20
- إنثيالات بين يدي أنثى/ 19
- كونوا خيار الأمم
- بعض من بديهيات قواعد اللغة العربية
- بحر المديد يستغيث
- **لامات اللغة العربية
- ** فاءات اللغة العربية
- ** باءات اللغة العربية
- ** ألِفات اللغة العربية
- التبرُ و التبن

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- العلاقات المغربية الموريتانية بين الأصالة والحداثة
- فنان يحبس نفسه أسبوعا في قلب حجر
- مركز إفريقيا والشرق الأوسط: لم يعد بالإمكان تصور الاتحاد الإ ...
- انطلاق مشروع إلكتروني تفاعلي في متحف الفنون الجميلة
- تذاكر يوروفيجن تسجل أسعارا قياسية في السوق السوداء
- فنان يحبس نفسه أسبوعا في قلب حجر
- معرض -الانفراج- ينقل زائره الروسي إلى الماضي السوفيتي
- لا لا لاند يغير نظرة هوليوود للأفلام الغنائية
- توم هانكس ينشر مجموعته القصصية الأولى هذا العام -
- جهاد المثناتي: الحديث عن الأدب العربي لا يستقيم دون رؤية الع ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - إنّ البلادَ على يديكَ أمانُهُ