

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:16

المحور: الادب والفن









ارفعْ بوجْه المُجْرمينَ سِلاحَكْ

وامْلأْ بآياتِ البَسالةِ ساحَكْ



لا تنْتظرْ ذودَ الدَّخيل عنِ الحِمى

قدْ قيلَ : جِلْدَك مِثْلَ ظِفْرِكَ ما حَكْ



وارسمْهُ ألوانَ نَصرٍ حاسمٍ

قوساً من القزحِ البَهيِّ كِفاحَكْ



قدَراً على الأقدارِ كُنْ أبداً وقلْ :

يا تعسَ مِن قدرٍ عَلَيَّ تَضاحَكْ



وتَقحَمِ الظُّلُماتِ وابْقرْ جَوْفَها

واسْتلّ مِن رَحِمِ الظَّلامِ صَباحَكْ



أذقِ الدواعِشَ كأسَ موتٍ علقماً

لا تسقِ قطعانَ الذّئابِ قراحَكْ



عينُ العراقِ عليكَ تنسجُ فرحةً

وقلوبُنا ثغرٌ يقَبِّلُ راحَكْ



كنت الحليمَ وظنَّ عجزاً دَهْرُنا

فاطلقْ من الصبرِ الحليم سراحَكْ



جاؤوا سيولاً كي تبدِّدَ جمعَنا

فاجتحْ مداها قبلَ أنْ تجتاحَكْ



يا مَنْ جُرِحتَ ولم تزلْ أسدَ الوغى

بدماءِ أهلِ البغيِ داوِ جِراحَكْ



إنّ البلادَ على يديكَ أمانُهُ

فانْشرْ على كُلِّ البِلادِ جَناحَكْ



