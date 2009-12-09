

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:16

المحور: الادب والفن









يا ترى

ماذا يفعل الوالي ألآن

هل يفكر بالبناء

خربة من حكم الوالي

ألأوطان

هل يفكر بمستقبلنا

أي مستقبلٍ

وقد نفى فينا ألأنسان

هل يفكر برفاهيتنا

وقد أصبحنا نحسد

رفاهية الحيوان

هل يفكر بأعلان الدولة

الدولة كذبٌ في ظله

وبهتان

إذاً

بما يفكر الوالي ألآن

بأن يزداد غنىً

كهامان

بأن يرث أبنائه وأحفاده الحكم

يبني لهم ذكرا ممتداً

على ألأزمان

يفكر بالشعب

والشعب عنده ثلاث طبقات

طبقةٌ هم العبيد

وطبقةٌ هم الغلمان

وطبقة تعايش الحرمان