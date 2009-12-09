

الوقوف تحت الشمس

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:16

المحور: الادب والفن







الوقوف تحت الشمس

(الوقوف تحت الشمس)

1

كتمثال من صلب هذا الرخام

كنت لكنّ ما كان يسري سريعاً

يشقّ الطريق هنا

داخل القنوات الشرايين

شلّال يأخذ دورته من اعال إلى سافل

يكمل الدورة الالف

سبحان من صنع

الهيكل

الطين

قوّمه في الزمان المديد

بدائيّ جئت

تمرّ الثواني

الدقائق ايّام

ثمّ أسابيع

أشهر

أعوام

بل من مئات السنين

الألوف التي لا تعدّ

ملاين صفراء

سوداء

حمراء

ليس لها من سواحل

في محيط دم

بل بلاين لا حصر لا عدّ

ما بين مدّ وجزر

2

منذ أن كنتَ تحسن مكر الثعالب

غدر الذئاب

وما زلتَ

يوم نسجتَ

بساطاً من الأبجديّة

درت بغاب النمور

جحور الافاعي

العقارب

طوفان نوح

ونوح

ونوح

وهدم السدود

وتخريب ما قدّمته الحضارة

بعد الحضارة

بعد الحضارة

(قابيل) منذ الهبوط لآدم

جنّة الأرض حوّلتها

جحيماً

يداك مخضّبتان

ايّها الحجريّ الفؤاد

الى الآن (هابيل) تحمله فوق كتفيك

اين تواريه

لا لن تواريه

تجلس فوق المرايا

ومن فوق رأسك تعكس تلك المرايا

وعند يمينك كانت مرايا

وعند شمالك كانت مرايا

يرى كلّ شيء

خلال الظلام

وما في الزوايا

قعور البحار

خرائط تلك النجوم

البراري

وتبحث عن فجوة

نجمة شاردة

وما زلت تمتلك الآن من قوة الرصد

والبحث عن أدوات الدمار

هنالك في سرّة الأرض

ام في الزوايا

وقتل الطفولة في (ميانمار)

حرقهم

نثرهم عندما يصبحون رماداً

مثلما كان حرقك بغداد

حرقك أقبح ما في الوجود

مثلما كان جنكيز

نيرون

هولاكو

هتلر

وحجّاجنا الأعور الثقفيّ القبيح

وشلوك هابيل يرهقه

الآن يحمل ما باء من اثمه

دار في ليله حول شمسك

في الغاب

كلّ الوحوش الضواري

وما زال فيك يطوف البراري

وكل الحواري

وقد نام تحت الجليد

ورأسه كالقدر يغلي

قاتلاً

اخوتي

الزنج

والسمر

والصفر

والحمر

والبيض من يشبهون الحليب

بالسهام

الرماح

السيوف

المسدس

والبندقيّة

شققت دروباً

الى نسل حوّاءنا العربيّة

وبغدادنا الذهبيّة

القرى والنواحي

المدائن

للآن لم ترتو من دماها

2

رأيتُ القوافل في البيد

والظمأ المتغلغل

يومض كالجمر في الحنجرة

ويمتد كالبحر هذا السراب

والصقور تحلّق

تهبط تصعد

والذئب خلف القوافل

يركض يلهث

خلف القوافل

3

وفي متحف الذكريات كتاباً اطالع

وانهل منه الحكم

وما كان يجري لتلك الأمم

ملوكاً اسارى

ملوكاً عبيد

وقد ضحك الدهر

بل سخر الدهر

ما بين بين

غارة إثر غارة

والتاج يُصنع منه

حدوة للخيول

يوم جاء المغول

كانت الأرض من تحت اشجارنا تحترق

مرّة مرّتين

..,..,..,..,..,..,..,..

































































(الوقوف تحت الشمس)

1

كتمثال من صلب هذا الرخام

كنت لكنّ ما كان يسري سريعاً

يشقّ الطريق هنا

داخل القنوات الشرايين

شلّال يأخذ دورته من اعال إلى سافل

يكمل الدورة الالف

سبحان من صنع

الهيكل

الطين

قوّمه في الزمان المديد

بدائيّ جئت

تمرّ الثواني

الدقائق ايّام

ثمّ أسابيع

أشهر

أعوام

بل من مئات السنين

الألوف التي لا تعدّ

ملاين صفراء

سوداء

حمراء

ليس لها من سواحل

في محيط دم

بل بلاين لا حصر لا عدّ

ما بين مدّ وجزر

2

منذ أن كنتَ تحسن مكر الثعالب

غدر الذئاب

وما زلتَ

يوم نسجتَ

بساطاً من الأبجديّة

درت بغاب النمور

جحور الافاعي

العقارب

طوفان نوح

ونوح

ونوح

وهدم السدود

وتخريب ما قدّمته الحضارة

بعد الحضارة

بعد الحضارة

(قابيل) منذ الهبوط لآدم

جنّة الأرض حوّلتها

جحيماً

يداك مخضّبتان

ايّها الحجريّ الفؤاد

الى الآن (هابيل) تحمله فوق كتفيك

اين تواريه

لا لن تواريه

تجلس فوق المرايا

ومن فوق رأسك تعكس تلك المرايا

وعند يمينك كانت مرايا

وعند شمالك كانت مرايا

يرى كلّ شيء

خلال الظلام

وما في الزوايا

قعور البحار

خرائط تلك النجوم

البراري

وتبحث عن فجوة

نجمة شاردة

وما زلت تمتلك الآن من قوة الرصد

والبحث عن أدوات الدمار

هنالك في سرّة الأرض

ام في الزوايا

وقتل الطفولة في (ميانمار)

حرقهم

نثرهم عندما يصبحون رماداً

مثلما كان حرقك بغداد

حرقك أقبح ما في الوجود

مثلما كان جنكيز

نيرون

هولاكو

هتلر

وحجّاجنا الأعور الثقفيّ القبيح

وشلوك هابيل يرهقه

الآن يحمل ما باء من اثمه

دار في ليله حول شمسك

في الغاب

كلّ الوحوش الضواري

وما زال فيك يطوف البراري

وكل الحواري

وقد نام تحت الجليد

ورأسه كالقدر يغلي

قاتلاً

اخوتي

الزنج

والسمر

والصفر

والحمر

والبيض من يشبهون الحليب

بالسهام

الرماح

السيوف

المسدس

والبندقيّة

شققت دروباً

الى نسل حوّاءنا العربيّة

وبغدادنا الذهبيّة

القرى والنواحي

المدائن

للآن لم ترتو من دماها

2

رأيتُ القوافل في البيد

والظمأ المتغلغل

يومض كالجمر في الحنجرة

ويمتد كالبحر هذا السراب

والصقور تحلّق

تهبط تصعد

والذئب خلف القوافل

يركض يلهث

خلف القوافل

3

وفي متحف الذكريات كتاباً اطالع

وانهل منه الحكم

وما كان يجري لتلك الأمم

ملوكاً اسارى

ملوكاً عبيد

وقد ضحك الدهر

بل سخر الدهر

ما بين بين

غارة إثر غارة

والتاج يُصنع منه

حدوة للخيول

يوم جاء المغول

كانت الأرض من تحت اشجارنا تحترق

مرّة مرّتين

..,..,..,..,..,..,..,..

































































(الوقوف تحت الشمس)

1

كتمثال من صلب هذا الرخام

كنت لكنّ ما كان يسري سريعاً

يشقّ الطريق هنا

داخل القنوات الشرايين

شلّال يأخذ دورته من اعال إلى سافل

يكمل الدورة الالف

سبحان من صنع

الهيكل

الطين

قوّمه في الزمان المديد

بدائيّ جئت

تمرّ الثواني

الدقائق ايّام

ثمّ أسابيع

أشهر

أعوام

بل من مئات السنين

الألوف التي لا تعدّ

ملاين صفراء

سوداء

حمراء

ليس لها من سواحل

في محيط دم

بل بلاين لا حصر لا عدّ

ما بين مدّ وجزر

2

منذ أن كنتَ تحسن مكر الثعالب

غدر الذئاب

وما زلتَ

يوم نسجتَ

بساطاً من الأبجديّة

درت بغاب النمور

جحور الافاعي

العقارب

طوفان نوح

ونوح

ونوح

وهدم السدود

وتخريب ما قدّمته الحضارة

بعد الحضارة

بعد الحضارة

(قابيل) منذ الهبوط لآدم

جنّة الأرض حوّلتها

جحيماً

يداك مخضّبتان

ايّها الحجريّ الفؤاد

الى الآن (هابيل) تحمله فوق كتفيك

اين تواريه

لا لن تواريه

تجلس فوق المرايا

ومن فوق رأسك تعكس تلك المرايا

وعند يمينك كانت مرايا

وعند شمالك كانت مرايا

يرى كلّ شيء

خلال الظلام

وما في الزوايا

قعور البحار

خرائط تلك النجوم

البراري

وتبحث عن فجوة

نجمة شاردة

وما زلت تمتلك الآن من قوة الرصد

والبحث عن أدوات الدمار

هنالك في سرّة الأرض

ام في الزوايا

وقتل الطفولة في (ميانمار)

حرقهم

نثرهم عندما يصبحون رماداً

مثلما كان حرقك بغداد

حرقك أقبح ما في الوجود

مثلما كان جنكيز

نيرون

هولاكو

هتلر

وحجّاجنا الأعور الثقفيّ القبيح

وشلوك هابيل يرهقه

الآن يحمل ما باء من اثمه

دار في ليله حول شمسك

في الغاب

كلّ الوحوش الضواري

وما زال فيك يطوف البراري

وكل الحواري

وقد نام تحت الجليد

ورأسه كالقدر يغلي

قاتلاً

اخوتي

الزنج

والسمر

والصفر

والحمر

والبيض من يشبهون الحليب

بالسهام

الرماح

السيوف

المسدس

والبندقيّة

شققت دروباً

الى نسل حوّاءنا العربيّة

وبغدادنا الذهبيّة

القرى والنواحي

المدائن

للآن لم ترتو من دماها

2

رأيتُ القوافل في البيد

والظمأ المتغلغل

يومض كالجمر في الحنجرة

ويمتد كالبحر هذا السراب

والصقور تحلّق

تهبط تصعد

والذئب خلف القوافل

يركض يلهث

خلف القوافل

3

وفي متحف الذكريات كتاباً اطالع

وانهل منه الحكم

وما كان يجري لتلك الأمم

ملوكاً اسارى

ملوكاً عبيد

وقد ضحك الدهر

بل سخر الدهر

ما بين بين

غارة إثر غارة

والتاج يُصنع منه

حدوة للخيول

يوم جاء المغول

كانت الأرض من تحت اشجارنا تحترق

مرّة مرّتين

..,..,..,..,..,..,..,..



































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