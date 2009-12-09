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MAISA SABOH الإعلامية 4L 4


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:16
المحور: الادب والفن
    


" 4/ 4"والشعر في أدبياتها الشفاهية، هو جواز سفر، يجتاز الحدود . وزورق إبحار ، يخترق المجهول . وطائر يجوب الآفاق وجسر يعبره الهواة. وميناء للعشّاق والمسافرين . ومرساة للقادمين . ونافذة على العالم وفسحة من الحريّة. ومحطة للحالمين ... بِغَدٍ مشرق .... جميل.. ووطن سوريّ يحتضن ...... الجميع . وترى أن كلّ قصيدة ابداعية تمثل ولادة طفل جديد يمجّد الحياة ويحيا بالأمل ، وشروق شمس الحريّة





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بابلو سعيدة

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