

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:15

المحور: الادب والفن









تُدوّي الأغصان المشعة

في قبو الزنازين

كستناء الثلج

على حبر الأوراق:

دعوة الحروف

إلى فنجان الزغاريد

وردة تحترق

في جرعة الليل

مناسك في العراء

على عرش العزلة

/ على نهر الأقداح تنتحر المشاعر/

يطفو النحيب على هودج العاصفة:

مناسك في العراء

تُلبس قفطان الطريق أنين العودة

وأعراس الشتاء...................



أحمد بياض / المغرب











