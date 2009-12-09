

توفيق آلتونچي

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:15

المحور: الادب والفن









السيد محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم المحترم

السادة أعضاء مجلس محافظة كركوك المحترمون

تحية طيبة وبعد

باسم مواطني كركوك ندعوكم الى تخليد ابن كركوك البار المرحوم الدكتور زهدي الداوودي بوضع نصب خاص به في احدى الساحات الرئيسية في مدينة كركوك وإطلاق اسمه على شارع من شوارع المدينة عرفانا لجميل الأديب الراحل وتقديرا لجهوده العظيمة في خدمة الحركة الأدبية في محافظتنا وعموم العراق الفقيد الراحل كان احد مبدعي محافظتنا ومن رواد الحركة الأدبية في كركوك والعراق وألف العديد من الروايات ونشر الكثير من المقالات التي تناولت مختلف المواضيع أبناء العراق جميعا يفتخرون بنتاجات الراحل وإبداعاته ونضاله المتفاني في سبيل قضية الشعب الكوردي وعموم الحركة الوطنية العراقية كل الشعوب تكرم مبدعيها والأديب الراحل من ابرز مبدعينا والواجب والضمير الإنساني يقتضيان ان نقوم بتقديره وابسط تقدير له هو اقامة نصب تذكاري لتخليده كي يكون نبراساً للاجيال القادمة وفخراً لشعبنا نتباهى به بين الامم اننا على ثقة بأنكم ستلبون دعوتنا هذه لما عرفنا عنكم من اخلاص ووفاء لأبناء هذه المحافظة.

تقبلوا فائق احترامنا

التوقيع:

الدكتور توفيق التونچي

جاسم زندي

فهمي كاكه يي

پرشنگ فلك الدين كاكه يي

عبدالوهاب طالباني

بدل رفو

بكر شواني

كوران فتحي

سامان كاكه يي

قيس قره داغي

د. فاضل الجاف

محمود الوندي

الدكتور فرمان زندي

دانا جلال الخانقيني

ئوميد بابان

فرهاد عمر حاج درويش

ليلى رستم

الدكتور كارزان عبدالرحمن بوي

سروود محمود

عطر جميل

محو يادي زندي

علي مهدي

ابو رافي الزندي

نوال الفيلي

ابو احمد الدابودي

أَمير زندي

الدكتور حسن كاكي

جواد ناصر

الدكتورة فيان النجار

سمير عينكاوي

ارارات بريفكي

وداد صبري

ثائر الحيالي

نجاح جبار أمين

مردان زندي

ابتسام فؤاد

الدكتور نبيل الربيعي

سوبار اري

سامان عثمان

سامان زندي

علاء الداوودي

قيصر الأسمر

أمير كوچاني

فوزي زنگه نه

ناظم زندي

خيري هه ژار

عبيد حاج يوسف

صبحي جاسم

شوان زه ندي

ايوب زنكنة

هه لو زنكنه

مصطفى زنكنة

سهام مصطفى

صفاء مصطفى الدلوي

داريان زه ندي

سامان صلاح

فراشين لطفي

حسين كركوكي

كمال احمد

احمد نصرالدين

سيروان عزيز

ريبين زه ندي

صلاح بطال

هلمت علي

مريوان عزيز

عمران عزيز

لاوان عمران

فرمان عثمان

فرحان علي

ريبوار زه ندي

سعدية موسى

نوال فتحي

عبدالرحمن كريم

مسعود محمد

محمد سلطان جمعة

گلينه زه ندي

اميدي اسمر

المهندس سليم علي سليمان

علي سليمان لهيب

لينه زه ندي

عصام الكردي

عزيزة احمد

رنا ابراهيم

وريا ابراهيم

هـونيا زه ندي

يوسف زانا

شارو زه ندي

مجيد ابراهيم

محمد ابراهيم

يوسف دليمي

شايان زه ندي

احمد عبد الكريم

شه رمين و شيرين زه ندي

ريناس علي

راغب جمعة

احمد اوسي بطال

كاروان زه ندي

احمد عبدالقادر

حسين تحسين

تحسين علي

علي الراهب

ناصر اليوسفي

محمد بشير علو

نجاة هه فته غاري

شيرزاد حاجي

شيرزاد همزيني

ديدم محمود

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