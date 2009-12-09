

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:13

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لماذا يـُـروّج د. سعد الدين إبراهيم للمصالحة مع الإخوان؟

طلعت رضوان

لماذا يروّج لأهداف صندوق النقد الدولى الكارثية؟

ولماذا وصفه البعض ب (عراب الإسلاميين)؟

قال د. سعد الدين إبراهيم فى فضائية مصرية، أنّ ((صندوق النقد الدولى اشترط على مصرالموافقة على المصالحة مع الإخوان، كى تتم ارسال باقى دفعات القرض المُـخصص لمصر)) وأول سؤال تبادرإلى عقلى هو: لماذا انفرد إبراهيم بهذا الخبر؟ ولماذا لم تنقله أية صحيفة أومجلة مصرية؟ فهل صارهوالمتحدث باسم الصندوق؟ ولماذا يـُـدافع عن سياسة ذلك الصندوق الذى تسبب فى الكوارث الاقتصادية لكل الأنظمة التى تعاملتْ معه؟ وقد صدرتْ عدة كتب (كتبها اقتصاديون محترمون) عن سياسة الصندوق الكارثية منذ نشأته عام1944، وكان تركيزهم على أنّ تلك السياسة الاقتصادية تنزل على رؤوس الفقراء لصالح الأثرياء. وكانت آخرالكتب (الحديثة) كتاب (اعترافات قرصان الاقتصاد) تأليف (جون بيركنز) الخبيرالاقتصادى الدولى الذى فضح فيه سيطرة الشركات الأمريكية الكبرى. وأنّ سياسة الصندوق لنهب الشعوب تتم عبروسيلة القروض والغرض منها إغراق الدول التابعة للصندوق، وبالتالى التابعة للولايات المتحدة بالديون، ثم فوائد الديون.. وكل ذلك لصالح النخبة الأمريكية، التى تديرالحكومة والشركات والبنوك. واعترف أنه- مع زملائه- (مما يدل على أنه عمل بالصندوق) تسببوا فى إفلاس دولة الاكوادور. وأنه بعد ارتفاع الدين خلال ثلاثة عقود من240مليون دولارإلى16ملياردولار. فاضطرتْ الاكوادورأنْ تدفع نصف ميزانيتها لسداد الديون. ولم يكن أمامها إلابيع غاباتها إلى شركات البترول الأمريكية. وأنّ الاكوادورلم تكن الاستثناء ((فقد وضعنا قراصنة الاقتصاد تحت سلطة الامبراطورية العالمية)) وأعتقد أنّ ماحدث فى الاكوادورحدث مثله فى مصر، منذ سياسة (الانفتاح الاقتصادى) وبيع شركات القطاع العام بالقيمة الدفترية، وليس بقيمتها السوقية، منذ عهد عاطف عبيد (وزيرقطاع الأعمال) فتمّـتْ ترقيته ليصيررئيس مجلس الوزارء. ولم يكتف صندوق النقد الدولى بذلك وإنما اشترط رفع الدعم (بالتدريج) عن التعليم والصحة والغذاء..إلخ.

كما أنّ موقف إبراهيم المُـدافع عن سياسة الصندوق الكارثية، ارتبط بدفاعه عن الإخوان المسلمين، عندما نصـّـب نفسه مُـدافعـًـا عن (المصالحة معهم) واستشهد بموقف نيلسون مانديلا الذى تصالح مع النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا، وبلع المذيع هذه المقارنة المغلوطة، لأنّ مانيلا كان هدفه (مجتمع متعدد الثقافات) كما أنه اختلف مع (دى كليرك) النائب الأول للرئيس وانتقده بشدة بسبب العفوعن3500شرطى قبيل الانتخابات. كما نجح مانديلا فى تشكيل (لجنة الحقيقة والمصالحة) حول الجرائم التى ارتكبها النظام العنصرى. وكان تشكيل اللجنة من أعضاء (حزب المؤتمرالوطنى الإفريقى) فتمّـت إدانة كل من ارتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب..إلخ. أى أنّ المصالحة مع الإخوان لاتنطبق عليها مافعله الثائرالوطنى مانديلا. فكيف يكون التشبيه مع مانديلا الذى حرّروطنه من الحكومة البيضاء العنصرية، والإخوان الذين لايعترفون بالانتماء للوطن (أى وطن) ولايعترفون إلاّبالانتماء للدين؟

وكان على شمال إبراهيم المحامى سميرصبرى الذى قال لإبراهيم فى وجهه ((أنت عراب الإخوان المسلمين) احتجّ إبراهيم وهـدّد بالانسحاب، تدخل المذيع وطيـّـب خاطره فلم ينسحب.

وأعتقد أنّ موقف سعدالدين إبراهيم من الترويج للمصالحة مع الإخوان المسلمين، يجب ربطه بموقفه من إسرائيل والترويج للتطبيع، فقد قال فى حديث صحفى مُـطوّل ((إنّ إسرائيل لم تعد عدوة للعرب، وأنّ التطبيع معها حتمى خلال الفترة المُـقبلة)) ولم يكتف بذلك وإنما أضاف ((وأنا مُـستعد لتقريب وجهات النظربين القاهرة وواشنطن إذا طــُـلب منى ذلك. وأنّ رموزالإخوان المسلمين زاروا هيلارى (أثناء الحملة الانتخابية) ووعدتهم بدعمها لهم بعد فوزها بالرئاسة)) (مجلة روزاليوسف- 29/10/2016) فما حقيقة (موقع) إبراهيم المحسوب على (النُـخبة) المصرية؟ ويشغل منصب رئيس مركزابن خلدون للدراسات الانمائية. ومامدى نفوذه داخل صناعة القرارفى الولايات المتحدة؟ ومامصلحته فى الترويج للتطبيع مع إسرائيل، خاصة وأنه يستهدف (التطبيع الشعبى) بمراعاة أنّ (التطبيع الدبلوماسى والسياسى والاقتصادى) قائم وواقع بالفعل، سواء مع مصرأومع بعض الدول الخليجية؟ خصوصـًـا بعد توقيع اتفاقية الكويزالمُـوقعة بين أمريكا وإسرائيل ومصرعام2004، ثم تجددتْ بين إسرائيل ومصرعام2007. فكيف يتجاهل أنّ شعبنا (المصرى) لم ينس جرائم إسرائيل، خاصة بعد مذبحة قتل أطفالنا فى مدرسة بحرالبقر، أوقتل عمالنا فى مذبحة الاعتداء على مصنع (أبوزعبل)؟ وقتل مدنيين (أثناء فترة ماسُـمى حرب الاستنزاف) حيث قتلتْ الطائرات الاسرائيلية المدنيين فى الفيوم وفى حى المعادى..إلخ. فإذا كان هولايهتم بقتل أبناء شعبنا المصريين، فإنّ فى معظم بيوت شعبنا (واحد على الأقل) قـُـتل بيد الجيش الإسرائيلى. فلصالح من (يبيع بضاعته الفاسدة)؟ وكيف يسكت النظام المصرى هذا الكلام الخطير، قبل تحقيق السلام العادل لمصلحة الشعب الفلسطينى؟

وأعتقد أنّ أهم سؤال هو: من أين أتى بهذه الثقة (فى نفسه) التى جعلته يقول: ((أنا مُـستعد لتقريب وجهات النظربين القاهرة وواشنطن إذا طــُـلب منى ذلك)) فهل يقول هذا الكلام إلاّ إذا كان على اتصال بدوائرالحكم فى الولايات المتحدة؟ فلماذا منحته أمريكا هذه الفرصة ليكون أحد الفاعلين فى اتخاذ القرارفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية؟ ولايفوتنى التعقيب على أهم نقطة تعرّض لها فى حديثه لمجلة روزاليوسف، وهى أنّ جماعة من الإخوان المسلمين زاروا هيلارى التى وعدتهم بدعمها بعد فوزها بالرئاسة؟ وفى هذا تأكيد على (صحة ودقة معلوماته) نظرًا لما سبق وأوضحته عن علاقته الوطيدة بالإدارة الأمريكية. وهكذا كشف د. سعد الدين إبراهيم نفسه كواحد من (اللوبى الأمريكى/ الإسرائيلى/ الإسلامى) داخل مصر، والكارثة أنه محسوب على ما تُـسمى (النـُـخبة المصرية)

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