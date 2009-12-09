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وهم الخلافة


محمد ابوزيد محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


"الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا امور كثيرة مثل تفسير القرأن ليفسر حسب كل عصر ليناسب متغيراته وتطوره ،ارى ان ذلك لا للتيسير فقط بل لترك مساحة من الاجتهاد وحركة الفكر.
"وعلى ذلك النظم ترك الخلافة لنظام الحكم المناسب للمجتمع ، لكن اصحاب الكهنوت الدينى روجوا لفكرة الخلافة طمعآ فى السلطة وحبآ فى النفوذ ليس لأعلاء كلمة الله حسب دعوتهم المكذوبة،
الله يقول (هو انشأكم فى الارض واستعمركم فيها )استعمركم دلالة على الاعمار والرقى وترك بذلك ايضآ مساحة الاجتهاد دون ان يقيد او يقنن طريقة .
"و لنلتقط صور جسدها رجال الكهنوت لتكن مثالآ على ذلك فكرة( الخلافة )عندما سقطت فى اوائل القرن العشرين بدءت الصراعات عليها من جهتين رئيسية الملكية المصرية وال سعود بدء الامر بالحشد من الطرفين وتدشينها بريادة حسن البنا وعدة علماء وفى 1928 وتحديد بعد المؤتمر الخامس للخلافة استقل حسن البنا واختص الفكرة بنفسه وانه لابد من عودة الخلافة حتى يعود الاسلام.
" انها اول جريمة ارتكبت فى حق الاسلام وهى مزج ماهية الدين بغكرة الخلافة وعلى اثر ذلك ان اى من دم اريقت اوتراق اوستراق تكمن فى الدفاع عن ذلك السراب الذى اختلقه من اجل فكرة عبثية الا وهى ثبوت قدم الاسلام ،غاضآ بصره عن المقصد الأول بالحديث الشريف(انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؛او كما قال )اخذ حسن البنا على عاتقة مشمرآ فى وضع اللبنة الأولى للجماعة وكما يقولون اول القصيدة كفر اطلق عليها جماعة الاخوان المسلمون ربما يره البعض شيئآ عاديآ ويمر من اعيننا مرور الكرام لنحلله ونرى ما المغذى الذى بحتويه ،
كلمة المسلمون بالالف واللام مثال من خصائص المسلمون الصلاة فى المسجد مباشرة يفهم المسلمون كافة ولكن لوقلنا هناك مسلم يتصدق تأخذ الكلمة فى حيز ضيق وهى تعنى فرد مسلم ما يتصدق القصد وهو ان حسن البنا اراد ان يختزل الاسلام فى جماعته( الاخوان المسلمون)وفى ذلك دلالة انه يرى ان كل من خرج عن جماعة المسلمون هم فساق ، كفار وذلك الامر يذكرنا بالخوارج حينما كفروا الام على ومعاوية وقالوا ان الفئتين كفار ولا يحكم إلا مؤمن وبالطبع هم اختزلوا المؤمنين فيهم وبالتالى هم لهم حق الحكم ،
وعلى هذا النهج يسرى حسن البنا والجماعات السلفية والجماعة الاسلامية وغيرهم الكل يطمع فى السلطة يلهث عليها علاقتهم بالدين انه مجرد بطاقة لصرف مطامعهم





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محمد ابوزيد محمد

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ابوزيد محمد - وهم الخلافة