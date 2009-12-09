

ايليا أرومي كوكو

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:12

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









نطالب لجنة التعديلات الدستورية تعديل لفظ غير المسلمين الي المسيحيين .

ان نعت المسيحيين في السودان بغير المسلمين فيه تميز ديني عنصري وهونوع من الأضطهاد الممارس علانية ورسمياً ضد المسيحيين في السودان . فبالرغم من التضليل بوجود حريات وتسامح ديني في السودان الا ان الواقع يدحض هذه الاكاذيب . فالمسيحي السوداني يواجه شتي صنوف الاضطهاد الديني في الدواوين الحكومية التي منها القضاء حيث يطلق علي القضايا التخص المسيحيين احوال غير المسلمين .

عليه فاننا ننادي من هنا ونطالب اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية بتعديل لفظ غير المسلمين الذي يطلق علي المسيحيين الي تسمية المسيحيين بالمسيحيين و ليس بغير المسلمين . فطلما في السودان موطنين يدينون بالمسيحية وطالما الدين المسيحي دين سماوي يعترف به الاسلام وتعترف به الدولة السودانية ونظامها ، فلماذا يطلق علي المؤمنين بالمسيحية اسم غير المسلمين ولا يطلق عليهم مسيحيين .. ما الدافع من اللحاق واللصاق الاسلام بغير المسلمين وعدم تسمية هذا الغير مسلم بأسمة مباشرة مسيحياً كان اويهودياً او بوذياً ... فمن حق كل دين ان يسمي بأسم كدين معترف به يعتقد من يؤمن بهذا الدين او ذلك بأنه الدين الصحيح الذي يربطه بالله خالقه .. فكما يؤمن المسلم بأن الاسلام هو دين الله هكذا يؤمن المسيحي بأن المسيحية هي دين الله كذا اليهودي وكل أهل الاديان الاخري يعتقدون بصحة اديانهم وعلي الاخرين احترامهم .

أن المسيحية ليس بالدين الدخيل علي السودان فقد دخلت المسيحية السودان منذ فجرها الاول من بعد صلب المسيح . تاريخ المسيحية في السودان قديم بقدم هذا الدين ... و لايمكن لأي كائن كان ان ينكر ارتباط تاريخ السودان القديم بل الحديث بالمسيحية ... فالممالك المسيحية القديم في السودان تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك الا كل مكابر منكر مضلل كذوب .. فالحفريات و الأثار التاريخية تؤكد يوماً وراء يوم علاقة السودان الوطيد المتجزر بالمسيحية ولايمكن ابداً محو أثار المسيحية القديمة من السودان .. كما يستحيل ابادة الوجود المسيحي الحاضر و المستقبل من السودان فكل المحاولات التي تجري ضد المسيحيين لمحو وجودهم هي محض افتراءات يائسة بائسة ستمني بالفشل الذريع ... فالاجدي بالسودانيين قبول الاخر في التنوع الديني والعرقي و الجهوي وهذا انفع و افيد لجميع السودانيين كما فيه اثراء وغني جزيل للسودان والسلام ..

عليه يجب علي جميع السودانيين المسيحيين بمختلف طوائفهم التعضاد والتوحد والوقوف بصلابة لتأكيد وجودهم و الصمود بقوة ضد كل المحاولات التي تجري لطمس أثارهم ومحو الوجود المسيحي من السودان .. علي كل المسيحيين المطالبة بتعديل كل النصوص الدستورية وغيرها وكل ما يطلق عليهم جوراً و استحقاراً ومنقصةً واضطهاداً ب ( غير المسلمين ) .. فالمسيحيين ليسوا بغير المسلمين بل هم مسيحيين دين وعقيدة لها ما لها كما الاسلام .. فلا أظن ان المسلم يقبل او يرضي بأن يطلق عليه غير المسيحي فالذي لا يقبله الانسان لنفسه كيف يرتضيه لغيره ..

نتمني ان تراعي التعديلات الدستورية التي تجري هذه الايام كل الحقوق لكل السودانيين في الحريات الكاملة و المواطنة المتساوية لكل الطيف السوداني لغاية النهوض بالسودان لكل السودانيين في دولة العدل والحقوق و المواطنة الكاملة .