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|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - شمخي جبر - معلمان في صف واحد
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معلمان في صف واحد
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|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - شمخي جبر - معلمان في صف واحد