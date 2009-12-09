

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:11

المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي









معلمان في صف واحد

شمخي جبر

من الاهمية بمكان الافادة من تجارب العالم المتقدم،لا سيما اذا تعلق الامر ببناء الانسان ،بل يصبح الامر فائق الاهمية اذا كان المقصود بهذا بناء الطفل والاهتمام به وتنشئته وتربيته بوصفه عماد المستقبل واللبنة الاساس في بناء مجتمع متقدم سليم .



وقد استشعرت الولايات المتحدة الاميركية اهمية تطوير التعليم فكان تقرير (امة في خطر) الذي اطلقه الرئيس الاميركي العام 1983 والذي دق ناقوس الخطر بشأن الواقع التربوي ومرتبة التعليم الأميركي في التصنيف العالمي. ويعد هذا التقرير اهم وثيقة بشأن التعليم في اميركا ،الذي اكد ان اهم مشكلات التعليم تكمن في انخفاض مستويات الطلبة الذي سببه ضعف وتخلف نوعية التعليم واشار بشكل خاص الى المعلم ، فكان هذا التقرير امرا الزاميا لاصلاح التعليم وفي مرحلة ثانية ،(اكتشفت الولايات المتحدة أن نظام التعليم في اليابان وكوريا الجنوبية يتفوق على نظام التعليم عندها؛ فأقامت الوزارة مؤتمراً دُعي إليه كبار رجال الدولة والمؤثرون في المجتمع تحت عنوان «أمة في خطر»؛ وذلك لأنه إذا كان خريجو الجامعات من هذين البلدين سيتفوقون على خريجي الجامعات في أميركا؛ فإنها ستكون في خطر بعد عشر سنوات أو عشرين سنة. وعزته إلى قصور نسبي في نظامها التعليمي). هكذا تحرص الدول الى معرفة مستواها وموقعها العالمي فتطلق صرخات التحذير من قبل النخب الثقافية والفكرية ومن قبل صناع القرار لنقد الذات ومراجعة الواقع من اجل اصلاحه وليس الانشغال بالعويل وجلد الذات الذي لايجدي نفعا. وكم نحن بحاجة الى تنبيه الذات وايقاظ النيام من اجل حاضرنا ومستقبلنا وتحديد موقعنا في خارطة التطور العالمي. ولعل مبادرة وزارة التربية في اطلاق مشروع (معلمان في الصف الاول الابتدائي) خطوة على الطريق الصحيح في بث روح الحياة في العملية التربوية والتعليمية، انطلاقا من مرحلة مهمة اكد عليها المشروع وهي المرحلة الابتدائية وتحديدا الصف الاول الابتدائي. ويهدف المشروع كما اشارت الى ذلك المؤسسة التربوية الى توفير فرص تعليمية افضل للتلاميذ في الصف الاول الابتدائي وتحسين أدائهم، كما انه يحسن اداء المعلمين ويخفف الاعباء عنهم، ويدعم النمو المهني لهم، فضلا عن تحسين نوعية التعليم وتطوير مستوياته. وعن نطاق المشروع اشارت التعليمات الى انه سيطبق على سبيل التجريب في المديريات العامة في بغداد والمحافظات،ويقتصر على الاول الابتدائي لاهميته في بناء الاساس الصحيح لتعليم التلاميذ. وسيشمل التجريب (10 ) مدارس ابتدائية في كل مديرية بواقع (4 )مدارس للبنين و (4 )مدارس للبنات ومدرستين مختلطتين. واوضحت التعليمات بتكليف معلمين اثنين بالعمل معا ،اذ يقوم احدهما بعرض المادة الدراسية وشرحها للتلاميذ ويقوم المعلم الاخر بمراجعة أدائهم ومتابعة واجباتهم المنزلية وانتظام دوامهم وتقديم الدعم والمساندة لهم . تواجه هذا المشروع بعض التحديات التي يعيشها الواقع التربوي كازدحام الصفوف وانعدام الابنية وقلة وضعف الكادر التعليمي، فضلا عن تفهم المعلمين وتبنيهم له.

