

ماجد أحمد النصيرات

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 14:57

المحور: الادب والفن









لغة العيون

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جف الكلام اذا العيون تكلمت

قد اعجزت كل اللغات و ألهمت

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روح العيون إذا الغياب أحاطها

طافت على ذات الغياب و سلمت

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و غياب من تهوى حضور كامل

ذات المحب أتت به و ترسمت

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ما أجمل الأسفار في ترحالها

من ما تشاء تزوره إن اغمضت

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لا قيد للأحلام لو نادت لها

حرية الأقمار في ألق بدت

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جف الكلام و بالعيون حديثها

حتى ترى ما لم تراه إذا سمت

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فتغيب نحو ترسمات جموحها

لتعود نحو كؤوس فرح نادمت

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تحدو إلى بحر الدموع بعيسها

بمراكب الأحباب احلاها رست

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اقمارها أنى تشاء ترى بها

عبق الزهور بذكريات رنمت

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نحو الحياة إذا أردت سعادة

أغمض عيونك تنتشي ما اضمرت

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ماجد النصيرات