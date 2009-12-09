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لغة العيون


ماجد أحمد النصيرات
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 14:57
المحور: الادب والفن
    


لغة العيون
...
جف الكلام اذا العيون تكلمت
قد اعجزت كل اللغات و ألهمت
...
روح العيون إذا الغياب أحاطها
طافت على ذات الغياب و سلمت
...
و غياب من تهوى حضور كامل
ذات المحب أتت به و ترسمت
...
ما أجمل الأسفار في ترحالها
من ما تشاء تزوره إن اغمضت
...
لا قيد للأحلام لو نادت لها
حرية الأقمار في ألق بدت
...
جف الكلام و بالعيون حديثها
حتى ترى ما لم تراه إذا سمت
...
فتغيب نحو ترسمات جموحها
لتعود نحو كؤوس فرح نادمت
...
تحدو إلى بحر الدموع بعيسها
بمراكب الأحباب احلاها رست
....
اقمارها أنى تشاء ترى بها
عبق الزهور بذكريات رنمت
....
نحو الحياة إذا أردت سعادة
أغمض عيونك تنتشي ما اضمرت
...
ماجد النصيرات





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ماجد أحمد النصيرات

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