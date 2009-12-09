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لوحة


طالب عباس الظاهر
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 14:56
المحور: الادب والفن
    


لوحة
قصة قصيرة جداً
طالب عباس الظاهر
نظر في وجه الموناليزا، كان الحزن بادياً في تقاطيع وجهها الطفولي البريء ، رغم إنها تبدو امرأة كاملة الأنوثة الآن... ترى لِمَ هذا الحزن الشفيف؟ ولماذا نؤول دائماً إلى الحزن... بعد فترة وجيزة من هدنة النسيان...أبداً نعود إلى الأحزان؟! قال ذلك في نفسه.
أطال النظر في تقاطيع الوجه أكثر، لكنه شعر إن ظل فرح راح يشرق في وجهها، ثم بدأ يرقص فوق شفتيها، بابتسامة خفيفة تبدو ساحرة لولا ما كان يغشاها من بعض الشحوب الحزين.
تساءل مع نفسه:
ـ أكان دافنشي حينذاك يشكو من مرضٍ ما، وهو يرسمها؟!
حدّق جيداً...إلا إنه لمح اتساع ابتسامتها... ربما تسخر هي الآن من هذه الأفكار الغريبة التي تمرّ في خاطره!.
عجبا حتى العينين ايضاً فيهما نفس الاثر... بل راح يزداد انفراج الفرح أكثر فأكثر...إنها فعلا تبتسم، فبدت الابتسامة صريحة على ثغرها النضر، تساءل مع نفسه من جديد بحيرة:
ـ كيف لم أنتبه لمثل هذا سابقاً؟ رغم مضي كل هذه السنوات، واللوحة ذاتها معلقة بذات المكان!.
عاد ثانية ينظر إلى اللوحة، بل وحاول التركيز على تقاطيعها...كي يتأكد مما توصل إليه تواً، لكنه صُدِمَ بهذا الانطفاء المفاجئ... فرأى مسحة الحزن ذاتها تعود من جديد على وجهها الطفولي البرئ حدّ البكاء!، ثم يغشاها ذات الشحوب الحزين، فيختفي أيّ اثرٍ للفرح!!. taleb1900t@yahoo.com





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طالب عباس الظاهر

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب عباس الظاهر - لوحة