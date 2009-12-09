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تنابل السلطان


كمال هماش
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 14:55
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    


مع ارتفاع وتيرة العزل والتهميش التي تمارسها بعض دول الاقليم الشرق اوسطي ضد منظمة التحرير ،فان هذه الدول منها العربية ومنها الاسلامية، عندما تضع يدها بيد اسرائيل للممارسة اشكال الضغوط المختلفة من حصار وتجويع وتلاعب سياسي ،فانها لا تأت بجديد ولا تستطع ان تكون غير ذلك ,
فقد ان الاوان لتحطيم اوثان الوهم والكذب على الذات ، بدءا من مقولة استقلال الاقطار العربية والاسلامية وانتهاءا بامكانية صياغة موقف عربي موحد بين ما يسمى اقطار تنتابها حالات صرع التشظي العرقي والطبفي والمذهبي ، لمواجهة المشروع الصهيوني الاحلالي في فلسطين لا نهائي التمدد والطموح العنصري.
فواقع الامر يقضي بضرورة التعامل مع النظم القائمة في الدول المصطنعة ما بعد مرحلة الاستعمار العسكري الغربي المباشر للمنطقة ،بارتباط مباشر بالعقد الجغرافي السياسي الذي رسمته سايكس بيكو التي اخذت بعين الاعتبار تحقيق وعد بلفور كمحطة يجب بلوغها ..
واذا ما اعتقد البعض بان تجربة القرن العشرين اثبتت فشل التيار القومي غي تحقيق اهدفه واعتبار الماسي التي عاشتها الشعوب العربية ناجمة عن انهيار خلافة العثمانيين ،فان هؤلاء يتناسون ان اكثر من ثلاثون مستوطنة صهيونية بنيت في ظلال السلاطين في تلك السلطنة المتعفنة.
وبالتالي فان نجاح الغرب في صياغة التطورات السسياسية والاقتصادية في المنطقة عبر القرن الماضي توازى مع نجاحه في صياغة الاحلام والاوهام والاديان ، فقد تمت كثلكة معظم مسيحيي الشرق ، كما اجترح ازلامهم، ضرورات بناء اهل السنة والجماعة وتنظيمها في اوساط الشعوب ليتم تشظي الدين الواحد الى فرق تكفر بعضها.. ...
ومع اختمار العوامل الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية نحو التغيير ، تم ضبط محركات التغيير الرئيسة بتدخل مباشر من وكلاء المشروع الاستعمار الاستيطاني المتجدد، لتتحول بلاد العرب الفاعلة الى كتلة من نار الحرب الاهلية المدمرة ، بينما تعيش الدول الاخرى تحت تهديد دائم بالتفكك والصراع والفوضى.
وفي ظلال هذا الواقع تكتمل المؤامرة بضرورة انهاء الكيانية القانونية و السياسية الفلسطينية الموحدة والممثلة في منظمة التحرير، بعد استكمال الهيمنة على الارض والانسان واختراق الفكر السياسي الوطني والديني ميدانيا، لايراز اجسام هشة قابلة لما لا يقبل باسم الدين والتصحيح والازدهار الاقتصادي..
فهل تنجح اسطنبول راعية اول استيطان في فلسطين واموال النفط في انجاز مشروع الاباء الاوائل ليهود الدونمة ... سيفشلوا حتما ولكنهم انهكونا فعلا..





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كمال هماش

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الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - كمال هماش - تنابل السلطان