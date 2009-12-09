أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - ادم بركة دفع الله - العلمانية حاجة السودان



اخر الافلام











المزيد.....

العلمانية حاجة السودان


ادم بركة دفع الله
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 14:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺀﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺒﻠﻮﺭ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻌﺒﺪ ﺭﺑﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺧﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﻭﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ - ﻭﻫﺬﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺤﻖ - ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‏( ﻣﺮﺳﻲ ‏) ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‏( ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‏) ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻇﻬﺮﺕ ﺟﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮﺅﻳﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻷﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻧﻘﺾ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺤﻖ ^ ﺣﺘﻰ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﻤﺌﺰﻭﻥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ •
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ . ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻟﻪ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‘ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻛﺎﻓﻞ ﻟﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
‏( ﺣﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ‏) ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻻﺛﻨﻴﺘﻴﻦ ﻭﺳﺎﺩﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﺘﺨﻨﺪﻕ ﻛﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ - ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ - ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‘ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺎﻧﻰ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻻﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ .
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﻠﺘﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﺟﻮﺍﺀ ﺍﻣﺎﻥ ﻭﺳﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺒﻦ
ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺘﻨﻮﻋﻪ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺯﻛﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﺧﺮﻳﻴﻦ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻖ ﺍﺭﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺘﺒﻠﻮﺭ ﺍﻣﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ .
ﻓﺮﺽ ﺍﻱ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺍﻭﺍﻗﺼﺎﺀ ﺍﻱ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻭ ﺩﻳﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﻭﻣﻮﺕ ﻭﻧﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺎﻥ ﻭﻧﻈﻞ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺣﻘﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﺘﻲ ﻳﺴﺘﺘﺐ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺑﻘﻠﻢ ﺍﺩﻡ ﺑﺮﻛﺔ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



أخبار عامة
- السودان.. بدء محاكمة -أشهر متهم- بغسل الأموال
- الخرطوم .. مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار جسم غريب
- الأمن يحرِّر 29 رهينة من تجار البشر في كسلا
- إبادة رتل كامل من عربات -داعش- قرب مطار الموصل
- الشرطة تحاصر مدرسة في ألمانيا بعد تقارير عن وجود مسلح داخلها ...
- اقتراب خطير بين سفن حربية يونانية وتركية
- منصة القاهرة.. دور مصري لحل أزمة سوريا
- شويغو: روسيا محمية بمجال راداري متواصل من الضربات النووية
- بوروشينكو لدول البلطيق وبيلوروس: انتظروا -مفاجآت روسية-!
- سيتروين تصنع سيارة عائلية للطرق الوعرة

المزيد.....
كتب ودراسات
- النازيون في مصر المعاصرة / طارق المهدوي
- كيف اصبحت اسرائيل قلب النظام الاقليمي ؟! / إلهامي الميرغني
- التقرير السياسي الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المص ... / الحزب الشيوعي المصري
- انهيار الدولة المعاصرة في مصر / طارق المهدوي
- البيان السياسي الختامي للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني / الحزب الشيوعي السوداني
- مدرسة السادات السياسية و اليسار المصري / دكتور لطفي الخولي
- تطور الراسمالية و كفاح الطبقات في مصر / دكتور فواد مرسي
- برنامج الحزب الشيوعي المصري من وثائق الموءتمر الاول _ سلسلة ... / الحزب الشيوعي المصري
- منمن اجل موتمر عام لكل المنظمات الشيوعية المصرية / الحزب الشيوعي المصري (الموءتمر) ابريل ١-;-٩-;-٧-;-٧-;-
- القضية الفلسطينية في فكر اليسار المصري / عبدالقادر ياسين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - ادم بركة دفع الله - العلمانية حاجة السودان