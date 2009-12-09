

عثمان حرف القرآن... وحفص كذاب

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 11:38

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







يبحث المسلمون دون كلل عن مصحف عثمان رضي الله عنه. وعندما يقعون على مخطوطة قديمة ينسبونها لعثمان ويحيطونها بالتقديس وتكتب حولها مئات المقالات التي تثبت أو تضحد نسبة هذه المخوطة لعثمان. لا بل هناك من يبحث فيها عن اثر دم عثمان عندما تم اغتياله.

والمصحف الذي تنشره وتوزعه السعودية أو أي دولة إسلامية اخرى يطلق عليه اسم "مصحف عثمان". وبطبيعة الحال لا يفهم من هذا ان القرآن هو تأليف عثمان. فالقرآن في نظر المسلمين من تأليف الله... وهو القائل في كتابه العزيز "انا انزلنا الذكر وانا له لحافظون" (سورة الحجر 9).

ولن ادخل هنا في الجدل حول مدى صحة نسبة التوراة أو الإنجيل أو القرآن لله. ولكن اعطيكم رأيي بالمختصر المفيد: لا علاقة لله لا بتوراة ولا بإنجيل ولا بقرآن. ومن يقول عكس ذلك مكانه الطبيعي مصحة الأمراض العقلية. فكل كتاب هو كتاب بشري ومن تأليف بشر. فلا ينزل من السماء إلا النيازك والمطر وبراز الطيور. هذا رأيي. ولكل رأيه الذي احترمه... وله الحق بالإحتفاظ به. فالإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ولن اجهد نفسي في اقناع حفيدتي بأن بابا نويل ذو الملابس الحمراء واللحية البيضاء هو في حقيقته جارنا الذي تخفى وراء ملابسه لكي يدخل الإبتسامة على وجه حفيدتي.... وقد احضرته خصيصا لذلك... لا بل ترجيته لكي يكون جديا في تمثيليته... فأنا اريد ان تصدق حفيدتي بأنها أمام بابا نويل الذي جاء من بلد الواق واق خصيصا لكي يعطيها الهدايا ... التي اشتريتها لها من جيبي الخاص. وسوف اترك حفيديتي تكبر حتى تكتشف بذاتها بأن بابا نويل هو ثمثيلية خيالية لا أساس لها من الصحة... وسوف تقوم بدورها بجلب بابا نويل لحفيداتها... وهكذا تستمر الأسطورة المسلية التي لا تضر. وكلنا نحب الأساطير. فالإنسان أسطوري في طبيعته.

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اغتيل عثمان على يد من؟ تتهم مصادر اسلامية عائشة أم المؤمنين ومحمد ابن الخليفة ابو بكر وغيرهما من الصحابة الإجلاء رضي الله عنهم اجمعين. واحد أسباب قتله هو ... تحريفه للقرآن.

فالمصادر الإسلامية مجمعة على أن عثمان أمر بحرق جميع المصاحف التي بأيد الصحابة بعد ان جمع قرآنه. وقد رفض ابن مسعود حرق مصحفه وطلب من المسلمين اخفاء مصاحفهم عن عثمان ليكون شاهدا على تحريف عثمان للمصحف. وكان عثمان ينادى بيا "نعثل" (أي الشيخ الأحمق) تحقيراً وتصغيراً بشأنه وكانوا يصفونه بـ "حراق المصاحف". وذكر الطبري كيف كانت عائشة تسب عثمان وتقول : اقتلوا نعتلا لعن الله نعتلا.

روى الحافظ ابن عساكر‏:‏ أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى أهله، تسوروا عليه الدار، وأحرقوا الباب، ودخلوا عليه، وليس فيهم أحد من الصحابة ولا أبنائهم، إلا محمد بن أبي بكر، وسبقه بعضهم فضربوه حتى غشي عليه، وصاح النسوة‏:‏ فانزعروا، وخرجوا‏.‏

ودخل محمد بن أبي بكر وهو يظن أنه قد قتل، فلما رآه قد أفاق قال‏:‏ على أي دين أنت يا نعثل ‏؟‏‏.

قال‏:‏ على دين الإسلام، ولست بنعثل ولكني أمير المؤمنين‏.‏

فقال‏:‏ غيرت كتاب الله ‏؟‏‏

فقال‏:‏ كتاب الله بيني وبينكم، فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال‏:‏ إنا لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول‏:‏ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ‏‏[‏الأحزاب‏:‏ 67‏]‏، وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار، وهو يقول‏:‏ يا ابن أخي، ما كان أبوك ليأخذ بلحيتي قال ابن كثير كتاب البداية والنهاية المجلد7ص 166-168 قال محمد بن أبو بكر الصديق عندما حاصر عثمان أبن عفان لقد غيرت كلام الله فى القرآن.

وبعد قتل عثمان ظل جثمانه لا يستطيع اهله دفنه لمدة يومين وفى اليوم الثالث ذهبوا ليدفنوه فضربهم المسلميين فتركوا جثمانه وراء حائط وهربوا وأقسم المسلمين ألا يدفن فى مقابر المسلمين وهاجموهم بالحجارة ومثلوا بجثمانه وكسروا ضلعاً من أضلاعه ثم دفن أخيرا وبسرعة فى مقابر اليهود.

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هذا اذن عثمان الذي يتبع المسلمون قرآنه... والذي اتهم بتحريف القرآن من الصحابة انفسهم. والآن ننطلق إلى حفص.

اذا فتحنا قرآن السعودية أو قرآن مصر، نقرأ فيه بأن هذه النسخة من القرآن هي برواية حفص وعدد آياتها 6236 آية

وفي المغرب، يتبعون القرآن برواية ورش وعدد آياتها 6214 آية

وفي السودان، يتبعون رواية الدوري وعدد آياتها 6204 أية

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واكثر نسخ القرائين المنتشرة في العالم هي وفقا لرواية حفص. فمن هو حفص؟

حتى لا يتهمني القراء بأني اخترع المعلومات اختراعا، انقل لكم ما جاء في موقع ملتقى الحديث، وهو موقع سعودي https://goo.gl/EmBd0r

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سلام عليكم ورحمة الله ...

يا إخوان بالنسبة لقراءة عاصم برواية حفص ....

رأيت أن حفص بن سليمان قد قال فيه أهل الحديث بما يُرد حديثه ...

فكيف قبلوا قراءته ...

هل من مثبتٍ لنا مدى صحة ما رُوي عن أهل الحديث هؤلاء ...

قال عبد الرحمن بن أبى حاتم ، عن عبد الله بن أحمد فيما كتب إليه عن أبيه : متروك الحديث .

و كذلك قال عمر بن محمد بن شعيب الصابونى ، عن حنبل بن إسحاق ، عن أحمد بن حنبل

. و قال عثمان بن أحمد بن السماك ، عن حنبل بن إسحاق ، عن أحمد بن حنبل : ما به بأس .

و قال على بن الحسين بن حبان فيما قرأه بخط أبيه ، عن يحيى بن معين : زعم أيوب ابن متوكل ، قال : أبو عمر البزاز أصح قراءة من أبى بكر بن عياش ، و أبو بكر أوثق من أبى عمر ، قال يحيى : و كان أيوب بن متوكل بصريا من القراء ، سمعته يقول هذا .

و قال أبو قدامة السرخسى ، و عثمان بن سعيد الدارمى عن يحيى بن معين : ليس بثقة .

و قال على ابن المدينى : ضعيف الحديث ، و تركته على عمد .

و قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : قد فرغ منه من دهر .

و قال البخارى : تركوه .

و قال مسلم : متروك .

و قال النسائى : ليس بثقة ، و لا يكتب حديثه .

و قال فى موضع آخر : متروك .

و قال صالح بن محمد البغدادى : لا يكتب حديثه ، و أحاديثه كلها مناكير .

و قال زكريا بن يحيى الساجى : يحدث عن سماك ، و علقمة بن مرثد ، و قيس بن مسلم و عاصم أحاديث بواطيل .

و قال أبو زرعة : ضعيف الحديث .

و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى عنه ، فقال : لا يكتب حديثه ، هو ضعيف الحديث ، لا يصدق ، متروك الحديث .

قلت : ما حاله فى الحروف ؟ قال : أبو بكر بن عياش أثبت منه .

و قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش : كذاب متروك يضع الحديث .

و قال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث .

و قال يحيى بن سعيد ، عن شعبة : أخذ منى حفص بن سليمان كتابا فلم يرده ، و كان يأخذ كتب الناس فينسخها .

و قال أبو أحمد بن عدى ، عن الساجى ، عن أحمد بن محمد البغدادى ، عن يحيى بن معين : كان حفص بن سليمان ، و أبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم ،

و كان حفص أقرأ من أبى بكر ، و كان كذابا ، و كان أبو بكر صدوقا .

قال أبو أحمد : و لحفص غير ما ذكرت من الحديث ، و عامة حديثه عمن روى عنهم غير محفوظة .

وإن صحّ هذا ... فماذا كان يقرؤون هؤلاء الأئمة أقصد أيّ قراءة ؟؟؟؟

بارك الله فيكم ...

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وكان الرد

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وعليكم السلام ورحمة الله.

بارك الله فيك.

لا تعارض بين ضعفه في الحديث، وإمامته في القراءة.

فقد يصرف الرجل كل طاقته وجهده واهتمامه في جانب، ويُشارك في جانبٍ آخر، فيكون عَلَمًا في الجانب الأول، وكأيِّ رجلٍ آخر في الجانب الثاني.

وفي العلماء اليوم من تجده إمامًا في الفقه، وعاميًّا في القراءات -مثلاً-، أو العكس، وهذا غير ضائر.

وقد كان الحديث يحتاج حفظًا، وكتابةً، وضبطًا، ومراجعةً، وتعاهدًا، ومذاكرةً مع الأقران والشيوخ... إلخ، وهذا لا يستطيعُه من فرَّغ نفسَه للقراءة والإقراء، فربما كان حفصٌ تحمَّل أحاديث، لكنه لم يضبطها؛ للسبب المذكور، فضعَّفه الأئمة في رواية الحديث فحسب.

ولذا؛ فإن يحيى بن معين الذي قال فيه: (ليس بثقة)؛ قال -هو نفسه-: (كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم)، وقال الذهبي ملخِّصًا أقوال الأئمة -في الكاشف-: (ثبتٌ في القراءة، واهي الحديث)، وقال ابن حجر -في التقريب-: (متروك الحديث، مع إمامته في القراءة).

والله أعلم.

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والسؤال المطروح: يقول النبي محمد: " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"

وإن نحن لا نقبل حديث حفص لأنه كذب على رسول الله، فكيف نقبل روايته للقرآن؟

اترك الجواب لكم.

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الخلاصة:

المسلمون يتبعون قرآن من جمع الخليفة عثمان الذي قُتل بتهمة تحريفه القرآن

وغالبية المسلمين يتبعون رواية حفص للقرآن، وحفص هذا تعتبره المصادر الإسلامية كذابا.

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

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