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كان أحمد يبني حزب الطليعة...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 09:47
المحور: الادب والفن
    


كان اهتمام أحمد...
يتركز...
على بناء الأداة...
التقود الصراع...
ضد الاستعباد...
وضد الفساد...
وضد الاستبداد...
وضد الاستغلال...
وضد امتهان...
كرامة كل إنسان...
******
فالصراع لا بدله...
من قاطرة...
تقود قطار العمال...
والأجراء...
وكل الكادحين...
في اتجاه خوض الصراع...
في مجال الاقتصاد...
في مجال الاجتماع...
في مجال الثقافة...
وفي كل مجالات...
السياسة...
من أجل انتزاع...
المكاسب...
******
فبناء حزب الطليعة...
في ممارسة أحمد...
يقتضي...
ترسيخ أيديولوجيته...
بموازاة الشروع...
في بناء التنظيم...
وفق قوانينه...
وانسجاما...
مع واقع الشعب...
وحرصا على أن تكون...
طليعة الشعب...
حاضرة...
في بناء التنظيم...
حتى يتفرغ الطليعيون...
لإنجاز...
برامج الحزب...
في مجال التنظيم...
وفي مجال التكوين...
وسعيا...
إلى بناء المواقف...
في كل مجالات السياسة...
حتى يتبوأ الطليعيون...
كنه المجتمع...
ويصير اليسار قويا...
بطليعة الشعب...
بحزب الطليعة...
بسيادة فعل اليسار...
في كل المعامل...
في كل المدارس...
في الجامعات...
وفي كل إطار...
جماهيري...
حتى يشعر أحمد...
أن بناء حزب الطليعة...
وسيلة...
لقيادة كل النضالات...
اليقودها...
فعل اليسار...
بأيديولوجية الحزب...
بمواقفه...
******
وأحمد...
حين كان يناضل...
من أجل بناء التنظيم...
كان همه...
أن يصير التنظيم إطارا...
لطليعة المجتمع...
لكل الحلفاء...
اليضحون...
بمصالحهم...
كما كان يفعل أحمد...
ومن قبله...
كما كان يفعل...
الشهيد عمر...
ومن قبله...
كما كان يفعل...
الشهيد المهدي...
فالعمال / الأجراء...
وكل من صار مثقف...
واختاروا حزب الطليعة...
يجدون أنفسهم...
منسجمين...
مع الانتماء...
إلى حزب الطليعة...
يناضلون...
من أجل العمال / الأجراء...
في إطار برنامجه...
حتى تتحقق...
كل الأهداف...
حتى تصير الريادة...
لحزب بناه أحمد...

ابن جرير في 13 / 02 / 2017

محمد الحنفي





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محمد الحنفي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الحنفي - كان أحمد يبني حزب الطليعة...