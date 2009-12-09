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الشهيد ابو بكر السامرائي - انتصار الدم على السيف


مهند نجم البدري
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 09:47
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


 اشرقت اليوم شمس العراق حمراء بلون الدم فقد استفاق العراقيون على اصدار اجرامي لداعش ، ينحر فيه الملازم اول ابو بكر عباس ياسين الدراجي السامرائي، وذلك بعد اختطافه هو ومنتسبين اثنين اخرين قبل 20 يوم بكمين نصبه داعش .
ان "داعش اخفى الاسم الحقيقي لابو بكر لاسباب معروفة وهي تعميق الصراع الطائفي ، وبدا واضحا ان داعش ركز على صناعة حدث بشع جديد يرعب العالم نظرا لحذف اسمه الاول وذبحه بدلا من اعدامه بالرصاص مثل الشهدين الاخرين".
شيمة داعش دوما الغدر والاغتيال… ووصمتها الجبن والعار ذاته…. هدفهم دوما ان يغدرو ويغتالوا الوطن في رجاله،ولكن هيهات ،كالأسد ابا بكر السامرائي شمخ شهيدا يبترد قساوة الليل ويسبغ الوضوء على المكاره, ويلتحف النجوى وما أن يفرغ ينتصب ليلا كاملا كلما الليل دعاه ،ذبح أبو بكر من الوريد إلى الوريد ذبح كما ذبح الحسين جده وارتوت بدمه أرض العراق .. أبو بكر عااش كالرجال بل أسود الرجال, ودافع عن وطنه ومضى كما تمضى الرجال الحرة, بنظرة شموخ تهتز لها الجبال .

 يمضي ابا بكر بشخصه الى رب حنون عادل ، وتبقى بيننا شجاعته التى يندر مثيلها ونظرته التي ستذبح قاتليه ،نظرة عزة دبت كالايمان في روح كل العراقين من جديد، وان الالم لفراقه سيظل يدفع الجميع الى تكملة المشوار, ارادوا ذله قبل ذبحه فسطر ملحمتا بطولية في صبره واحتسابه الى الله ، فانتصر الم على السيف .
يا أيها البطل ، جئت للحياة نظيفا وذهبت منها نظيفا كما جئت ، فطوبى لأمثالك ممن وهبوا أرواحهم سخية وماتوا وهم في حلبة الوغى وسوح القتال . نم قريرا .. واعلم أن ضوء عينيك فيينا لن ينطفئ وسيكون املا لتوحدنا ،وهو الرعب الذي يسكن أوصال قاتليك.
 لم ولن تنساك سماء الوطن وأرضه يا بطل … لقد فازت بك السماء لأنك خالدٌ في عُلاها، وستبكيك الأرض أيها العظيم لأنها ستشتاق إلى كعب بسطالك الطاهر وأنت تطأ ثراها الطاهر لتدافع عنها من تغوّل الدواعش الأنجاس، ستشتاق إليك دوما أيها “الحبيب” كي تسير فوقها ولتدغدغها بضحكتك ونظراتك الخالدة والقاتلة للأعداء.
ستشتاق الأرض إليك دوماً رغم أن جسدك الطاهر يرقد في حضنها الدافئ وعيونها دائما تكتحل بناظريك وتحنوا عليك بعدما ضمتك إلى صدرها الحنون، وتعطرت برائحتك النورانية يوم وُرِيَ جسدك الطاهر بين ثنايا ثراها الطاهر في هذااليوم اللذي بكتك فيه السماء والأرض ياصنديد!!

أعرف ان قادة المذاهب، وتجّار الدماء وعبيد الجوار يفرحون لرؤية الرؤوس المقطعة .. لكنّنا كـ عراقيين لابد ان نفكر قليلا في المستنقع الذي أدخلونا به .. ابو بكر ضابط مثل الاف المنتسبين والمراتب والضباط يُقتلون باتفاقات سياسية وغباء في الخطوات والقرارات.

الا ننتنخي بشموخك يا ابا بكر ونعود جميعا إلى وحدة الصف ونستذكر ما معنى كلمة: (الوطن). تلك التي زعزعت السياسة والطائفية معانيها: من حبّ ووئام وجمال للروح والنفس، أغلى ما نملك وأعز الرجال نقدمه إليه، كيف لا!! ونحن منه وهو منا. كيف لا !! وعليه نتنفسُ الهواء لنحيا بذكر ابطالنا ، وأبناءٌ ينتظرون غدًا واعدًا.. فلنكن صفًّا واحدًا وامة منيعةً.. فبمثل العذاري وأبناء الجنوب ، وبمثل السامرائي وأبناء الغربية يحيا وطن..و تعيش أمة.





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مهند نجم البدري

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الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - مهند نجم البدري - الشهيد ابو بكر السامرائي - انتصار الدم على السيف