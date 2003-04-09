أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الصحة والسلامة الجسدية والنفسية - ميثم مرتضى الكناني - الصحة في العراق ..لا ادارة ولا استراتيجية


اخر الافلام











المزيد.....

الصحة في العراق ..لا ادارة ولا استراتيجية


ميثم مرتضى الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 09:45
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    


يقول مثلنا الدارج (المهرة بخيالها ) وبما ان العراق الجديد كالعراق الانقلابي قبل 9-4-2003 يتميز بالفردانية وقادة الكل شي وكلاشي , فان مهرة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الصحة كانت ومازالت خارج نصاب الزمن , فلا شئ يمكن ان نجنيه من نظام صحي محنط وتشريعات نعود لايام الشوارب الهتلرية فضلا عن قيادات جاءت بالصفقات الحزبية , ساستثني طبعا النشرات الدعائية والمؤتمرات الرتوشية التي برع بها المطبلون في اقسام الاعلام في الوزارة او في دوائرها في المحافظات والتي تعطي (الغشيم ممن فاته ان يشاركهم الدفن) انطباعا بانه يعيش في بلد من دول الكمونويلث او في بلد اسكندنافي , تتحدث المؤتمرات عن الحوسبة والتكنلوجيا في التوثيق ومازال قاطع التذاكرفي مستشفياتنا (يفك الخط بالعافية) نتحدث عن الخدمات الثالثية ونحن نفتقر في ردهاتنا العادية الى محارير وسماعات , ندبج خطابات حول التوئمة مع مراكز طبية عالمية ونحن لا نملك سياسة ولو بدائية لادارة التلوث او لفرز النفايات الطبية ومعالجة مخلفات العمليات , لننتقل الان الى موضوع منح الصلاحيات لمجالس المحافظات والتي استغلت من قبل السادة اعضاء المجلس ايما استغلال و استثمرت حزبيا ودعائيا لا سيما في الملف الصحي , حيث لمسنا تسابقا على تسفير المرضى للهند وغيرهاوفق الية غريبة ومريبة مع وجود لجنة في وزارة الصحة لتسفير ومعالجة المرضى بالخارج او التعاقد مع اطباء اجانب مشكوك في قدراتهم كما حصل مع دائرة صحة ذي قار والتي تعاقدت مع اطباء تخدير كشفت لجنة من اساتذة البورد العراقي قابلتهم في ميسان على انهم ليسوا الا تقنيين فرفضت ميسان التعاقد معهم لنتفاجئ بابرام مجلس محافظة ذي قار عقدا معهم , الم يكن حريا بالمشرع العراقي ان يضع اطرا مشددة لنوع ومستوى مشاركة مجالس المحافظات في السياسات الصحية لكي لا تتقاطع او يساء استغلال الصلاحيات الممنوحة لها مع السياسة العامة للبلد في هذا القطاع رغم ايماننا بان من هم في وزارة الصحة ليسوا بالكفاءة التي تجعلهم اوصياء ولكن لتلافي حصول تضارب في المشاريع والتي تهدر فيها الاموال ولدينا في واسط اكثر من تجربة مرة في هذا المجال وعلى راسها قضية الاجهزة المركونة في المخازن منذ سنوات حتى يحسمها القضاء او تاكلها الارضة، خلاصة القول ان تجربة نقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات في بعض الامور القطاعية ومنها الاشراف على قطاع الصحة لم تزد الامور الا سوءا ولم تحسن الا في رفد ماكنة الفساد الحزبي بالمزيد من المنافع والامتيازات ، واعطت صورة مقربة عن فرضية الحال عندما تتسلط فيه احزاب السلطةبشكل مطلق تحت يافطات المناطقية او الاقاليم





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ميثم مرتضى الكناني

إجمالي القراءات: 234,724
المقالات المنشورة: 78
- الاسلام بين الاعتقاد الحر والقهري
- ثقافتنا العنيفة تبدا بالمسميات
- ثقافتنا التي تكره الجمال
- القتل الديني ..بين التهليل والمراجعه
- فتاة في العشرين ..ومعضلة الانحياز المعرفي
- الخطر السلفي من التشميت الى التفجير
- الفلوجة الجائعة والمفجوعة
- العرب بين ديمقراطية الدراما واستبداد في الواقع
- افغانستان تسبق الصين ببرامج الفضاء
- اساليب مقاومة الاصلاح ..كما وثقها القران
- التمويل الذاتي ..سيف على الفقراء فقط
- بهذه السذاجة قرانا تاريخنا
- من ينصف الطبيب ...من زميله الطبيب
- ثقافتنا العنيفة ..من اشارات بداوتنا الكامنة
- الحاد ام ..تمرد الشباب في العراق
- العقلية العربية والعقلية الغربية ...فوارق الصراع والحل
- تفجيرات الكويت ...واسلوب زعران العشيرة
- ضياع الهوية العراقية
- لماذا اختلفت تونس ..وشذ الاخرون
- محاكمة جمال عبد الناصر ..دراميا

المزيد.....


أخبار عامة
- ثور طليق في نيويورك بعد هروبه من مسلخه
- روسيا ترد على تلميح بريطانيا حول "الدب" بليبيا: كل ...
- بكين تستعد لنشر صواريخ في بحر الصين الجنوبي
- أنباء عن غارات إسرائيلية على جبال القطيفة السورية
- المرشَّح إمانويل ماكْرون يزور بريطانيا لاستقطاب أصوات الجالي ...
- إسقاط عضوية النائبة الكردية يُوكْسيكْداغْ في البرلمان التركي ...
- وسط وجنوب كاليفورنيا الأمريكية تحت رحمة العواصف المطرية
- سكان الدول الغنية سيعيشون أطول من غيرهم بحلول عام 2030م
- أمنيستي: خطاب ترامب يجعل العالم أكثر قتامة
- وسط وجنوب كاليفورنيا الأمريكية تحت رحمة العواصف المطرية

المزيد.....
كتب ودراسات
- دراسات في علم النفس - سيغموند فرويد / حسين الموزاني
- صدمة اختبار -الإيقاظ العلمي-...........ما هي الدروس؟ / بلقاسم عمامي
- السعادة .. حقيقة أم خيال / صبري المقدسي
- أثر العوامل الاقتصادية و الاجتماعية للأسرة على تعاطي الشاب ل ... / محمد تهامي
- القوة الشريرة دائمة الثبات - راينهارد هالر / أحمد القاسمي
- كمال الاجسام و اللياقة البدنية الطبيعية / محمد شعلان
- كوانتم الشفاء / توماس برنابا
- الجنسية المثلية/ حمورابي وكلكامش / طلال الربيعي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الصحة والسلامة الجسدية والنفسية - ميثم مرتضى الكناني - الصحة في العراق ..لا ادارة ولا استراتيجية