

فواز قادري

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:43

المحور: الادب والفن









الجرح وردة والدم بحيرة حمراء

انزف ودمي مسرور وهو يلامس يديك

لا أريد الكثير

الحب مفتاح الليل والعتمة قفل

من أخبر عينيك عن شوقي

وصار فتيا بضحكة الينبوع

من أفشى سر الحديقة

وهي تؤجل اخضرار اشجارها

حتى تلامس أقدامك عشبها الوسنان

لا تريد الشمس الكثير

فقط من يحرك الغيمات في الصباح قليلا

حتى تري شرفتك في اول شروقها.