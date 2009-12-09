أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طارق ناجح - أبوكم السقا مات


اخر الافلام











المزيد.....

أبوكم السقا مات


طارق ناجح
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:43
المحور: الادب والفن
    


تُرى ماذا فعلت بِنا السنوَات ..
تُرى هل عِشْنا حقاً الحياة .. 
أم إننا عِشْنا المَمَات .. 
فرَّقتْنَا الحياة .. و سحَقنا الزمن .. 
و أضَعْنا عُمرَنا في السِير في الطُرُقات .. 
بحثنا عن حلمٍ مُستحيل .. 
بحثنا عن حبٍّ .. و بعض اللُقيمات .. 
بحثنا عن قبلةٍ .. و حضنٍ .. 
فقالوا لنا ما بالكم بهذه الرفَاهيَّات .. 
من نزع عن أعيُنَكُم العِصَابَةَ .. 
من أعطاكُم حَق الحُلم .. و رفاهية الرغبَات .. 
عليكُم أن تبقوا صامتين .. 
فالصمت من شِيمَة الأموَات .. 
ولو جَمح بِكُم خيالكم لأبسط الأشياء .. 
فعذراً ! أبوكُم السقا مات ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طارق ناجح

إجمالي القراءات: 48,663
المقالات المنشورة: 22
- عمارة يعقوبيان
- الحلم مستمر
- سائق الميكروباص (1)
- على ضفاف نهر الحب (5) و الأخيرة
- جعلوني مجرماً … تشريد 53 أسرة وإهدار مايقارب 15 مليون جنيه
- جيت لي .. قلب مجهد و أسطورة لن تموت
- على ضفاف نهر الحب (4)
- على ضفاف نهر الحب (3)
- على ضفاف نهر الحب (2)
- على ضفاف نهر الحب (1)
- في مترو المرغني
- عندما يتكلَّم الحُبّ ..  يَصمُت العُشَّاق
- لعنة أغسطس
- البابا شنودة الثالث .. شاعراً
- الرجل الذي أضاع في الأوهام عمره
- من هيفاء لصافينار .. ياقلبي لا تِحتار
- قرية فوق صفيح ساخن
- ما بين الكاريزما و فوبيا البيادة
- هل ضرب أحمد زكي .. السبكي ؟؟؟
- باسم يوسف 00 وشئ من الخوف

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الزيارة الملكية لزامبيا.. تقاسم الرؤية الطموحة من أجل إفريقي ...
- مجلس النواب يشكل مجموعة للصداقة البرلمانية المغربية-الصينية ...
- فنانون ومثقفون سوريون يوجهون رسالة مفتوحة للأمم المتحدة
- العثماني: البلوكاج الحكومي من تبعات التطور الديمقراطي
- مهرجان الفنون الشتوي يفتتح في سوتشي
- قصف وغارات بجبهات حجة والقوات الحكومية والاباتشي تمشط مناطق ...
- فنانون ومثقفون سوريون يوجهون رسالة إلى الأمم المتحدة
- مثقفون سوريون يناشدون غوتيريش لمحاكمة الأسد
- صدور العدد الرابع والعشرون من الدورية العلمية المحكّمة -سياس ...
- «زوربا من شبرا» يحقق نجاحًا ملحوظًا في معرض الكتاب الدولي

المزيد.....
كتب ودراسات
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طارق ناجح - أبوكم السقا مات