

طارق ناجح

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:43

المحور: الادب والفن









تُرى ماذا فعلت بِنا السنوَات ..

تُرى هل عِشْنا حقاً الحياة ..

أم إننا عِشْنا المَمَات ..

فرَّقتْنَا الحياة .. و سحَقنا الزمن ..

و أضَعْنا عُمرَنا في السِير في الطُرُقات ..

بحثنا عن حلمٍ مُستحيل ..

بحثنا عن حبٍّ .. و بعض اللُقيمات ..

بحثنا عن قبلةٍ .. و حضنٍ ..

فقالوا لنا ما بالكم بهذه الرفَاهيَّات ..

من نزع عن أعيُنَكُم العِصَابَةَ ..

من أعطاكُم حَق الحُلم .. و رفاهية الرغبَات ..

عليكُم أن تبقوا صامتين ..

فالصمت من شِيمَة الأموَات ..

ولو جَمح بِكُم خيالكم لأبسط الأشياء ..

فعذراً ! أبوكُم السقا مات ..