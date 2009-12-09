

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:41

المحور: الادب والفن









عتاب



أبهيدا ويا كلبي انمرد

مو من صخر مخلوك

نص عمره ذاب ابقهر

والنص كضاه الشوك

ابهيدا ابرهدنه يفلان

خل كلبي راكد ولك

هستوه شاف الفجر

أيست.. سميته ( جبر)!!

ظل عنده يعزف بس وتر

شفتك... كلت هذا ملك

مو مثل باقي البشر

مترجي منك عسل

عود اعلا بعد ايضوك

حتى الحلم

منه اتبوك !!

جا هوه سلعة اوتشتري

وتبيع بيها ابرخص

حتى ابغلاة السوك!!!