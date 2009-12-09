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المعارضة السورية وحكاية -الزعيم والكلاب-!!


بير رستم
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:40
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    


بير رستم (أحمد مصطفى)
خلال سنوات الأزمة والحرب الأهلية في سوريا، أثبت الجميع؛ معارضةً ونظام، بأنهم غير جديرين بتحمل المسؤوليات الوطنية، بل لا يمكن التعويل عليهم في وقف نزيف الدم السوري والذي أصبح رخيصاً للجميع وللأسف، حيث ورغم الدعوات والمنصات والجنيفات، ما زال الكل يراهن على الحلفاء الخارجيين في إضعاف الشركاء الآخرين والتوهم؛ بأن الحل سيكون مرتبط فقط بأجنداتهم الارتزاقية، حيث ترى كل طرف يحاول في إبعاد كل الأطراف الأخرى والقول بأنه الوحيد الممثل للشعب السوري. وبالمناسبة فهم بذلك يذكروننا بحكاية عفرينية حيث يحكى؛ بأنه زار عدد من الأشخاص أحد الحكماء في مشورة ما ولكي يختبر الحكيم معدن ضيوفه، فإنه استفرد بكل واحد منهم وهو يسألهم: "من منكم الزعيم"، فكان كل شخص يجيب وبهمس؛ بأنه (الزعيم والبقية كلاب) _حاشا الجميع والتشبيه طبعاً_ وهكذا وعندما كان العشاء، فقد وضع الحكيم عدد من العظام أمامهم، قائلاً لهم: ذاك ما استحقتموها وأنتم من جعلتم أن أجبر لأقدم لكم هذه الوليمة.

وهكذا هي الحال وللأسف نقولها مجدداً حيث وبعد كل هذا الخراب والدمار والويلات وكذلك وبعد عدد من اللقاءات والدعوات الدولية والإقليمية لعقد مؤتمر دولي بين مختلف الأطراف وتشكيل وفود كل من المعارضة والنظام، فإننا ما زلنا نراوح في المكان ونعود للمربع الأول؛ ألا وهو تشكيل الوفد ومن يمثل المعارضة ومن لا يمثل ومن هو الزعيم ومن هم (الكلاب) حيث كل طرف يستقوي بحلفائه وعلى الأخص ما تسمى بمعارضة الرياض من قوى الائتلاف والتي تحاول الاستئثار بحصة الأسد من التمثيل والمقاعد وهي التي تدعي محاربة "الأسد" والاستفراد بالسلطة حيث وردت الأخبار بأن السيد "أحمد الجربا" قد "سحب ممثلي منصة القاهرة؛ فايز سارة وقاسم الخطيب من لائحة الأسماء المقترحة لجنيف" وكذلك بأن هناك "ثلاثة أعضاء في هيئة التنسيق ينسحبون من منصة الرياض و يتهمونها بالارتهان لتركيا". وبأن "منصة موسكو تمتنع عن المشاركة إلى هذه اللحظة والقائمة التي يعمل عليها ديمستورا مازالت قيد المناقشة".

وبالتالي فإننا عدنا للمربع الأول حيث الدخول في دوامة تشكيل الوفود والسؤال؛ من هو (الزعيم ومن هم ..) وإننا نترفع من القول بها، حرصاً على العلاقة والاحترام لأولئك الإخوة والأصدقاء ضمن صفوف تلك الأطياف والأطراف التي تشكل مجموع المكونات والفصائل السورية .. وبالأخير فإننا نود أن نقترح على السيد ديمستورا والوفد الدولي؛ المبادرة إلى تعيين أسماء الوفود المشاركة؛ كون السوريين أثبتوا بأنهم ما زالوا قاصرين ويحتاجون لوصاية الآخرين وللأسف!!





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بير رستم

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الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - بير رستم - المعارضة السورية وحكاية -الزعيم والكلاب-!!