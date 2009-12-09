

فلسطيني يتحدى جيش إسرائيل..صموئيل الأول ..إصحاح 1-17

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:39

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







فلسطيني يتحدى جيش إسرائيل..صموئيل الأول ..إصحاح 1-17





نظرا لطول الإصحاح جزئناه الى جزئيين





1 و جمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سوكوه التي ليهوذا و نزلوا بين سوكوه و عزيقة في افس دميم* 2 و اجتمع شاول و رجال اسرائيل و نزلوا في وادي البطم و اصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين* 3 و كان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا و اسرائيل وقوفا على جبل من هناك و الوادي بينهم* 4 فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت طوله ست اذرع و شبر* 5 و على راسه خوذة من نحاس و كان لابسا درعا حرشفيا و وزن الدرع خمسة الاف شاقل نحاس* 6 و جرموقا نحاس على رجليه و مزراق نحاس بين كتفيه* 7 و قناة رمحه كنول النساجين و سنان رمحه ست مئة شاقل حديد و حامل الترس كان يمشي قدامه* 8 فوقف و نادى صفوف اسرائيل و قال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب اما انا الفلسطيني و انتم عبيد لشاول اختاروا لانفسكم رجلا و لينزل الي* 9 فان قدر ان يحاربني و يقتلني نصير لكم عبيدا و ان قدرت انا عليه و قتلته تصيرون انتم لنا عبيدا و تخدموننا* 10 و قال الفلسطيني انا عيرت صفوف اسرائيل هذا اليوم اعطوني رجلا فنتحارب معا* 11 و لما سمع شاول و جميع اسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا و خافوا جدا* 12 و داود هو ابن ذلك الرجل الافراتي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى و له ثمانية بنين و كان الرجل في ايام شاول قد شاخ و كبر بين الناس* 13 و ذهب بنو يسى الثلاثة الكبار و تبعوا شاول الى الحرب و اسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا الى الحرب الياب البكر و ابيناداب ثانيه و شمة ثالثهما* 14 و داود هو الصغير و الثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول* 15 و اما داود فكان يذهب و يرجع من عند شاول ليرعى غنم ابيه في بيت لحم* 16 و كان الفلسطيني يتقدم و يقف صباحا و مساء اربعين يوما* 17 فقال يسى لداود ابنه خذ لاخوتك ايفة من هذا الفريك و هذه العشر الخبزات و اركض الى المحلة الى اخوتك* 18 و هذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الالف و افتقد سلامة اخوتك و خذ منهم عربونا* 19 و كان شاول و هم و جميع رجال اسرائيل في وادي البطم يحاربون الفلسطينيين* 20 فبكر داود صباحا و ترك الغنم مع حارس و حمل و ذهب كما امره يسى و اتى الى المتراس و الجيش خارج الى الاصطفاف و هتفوا للحرب* 21 و اصطف اسرائيل و الفلسطينيون صفا مقابل صف* 22 فترك داود الامتعة التي معه بيد حافظ الامتعة و ركض الى الصف و اتى و سال عن سلامة اخوته* 23 و فيما هو يكلمهم اذا برجل مبارز اسمه جليات الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطينيين و تكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود* 24 و جميع رجال اسرائيل لما راوا الرجل هربوا منه و خافوا جدا* 25 فقال رجال اسرائيل ارايتم هذا الرجل الصاعد ليعير اسرائيل هو صاعد فيكون ان الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا و يعطيه بنته و يجعل بيت ابيه حرا في اسرائيل* 26 فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني و يزيل العار عن اسرائيل لانه من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير صفوف الله الحي* 27





تعليق...





تجمع الجيش الفلسطيني بين سوكوه وعزيقة في افس دميم ..وحشد شاول جيشه في وادي البطم ..فوقف الجيشان أمام بعضهما للقتال .. فخرج رجل مبارز من جيش الفلسطينيين اسمه جليات طوله ست اذرع وشبر.. وعلى رأسه خوذة من نحاس ..لابسا درعا من حرشفيا.. وزن الدرع خمسة آلاف شاقل نحاس.. وجرموقا من نحاس على رجليه.. ومزراق من نحاس بين كتفيه وقناة رمحه كنول النساجين وأسنان رمحه ست مئة شاقل حديد ..يحمل ترسا يمشي أمامه ..فوقف و نادى على صفوف إسرائيل .. قائلا ..انتم يا عبيد شاول اختاروا لأنفسكم رجلا ينازلني فان قتلني نصير عبيدا لكم وان قتلته تكونوا عبيدا لنا... ولما سمع شاول وبني إسرائيل تحدي الفلسطيني ارتاعوا وخافوا جدا ولم يتقدم إليه احد ...وكان الفلسطيني يتقدم أمامهم يتحداهم من الصباح حتى مساء لمدة أربعين يوما ...بينما كان شاول مع بني إسرائيل في وادي البطم.. بكر داود صباحا تارك غنمه مع الحارس ..ليأخذ لأخوته ايفة من الفريك والجبن والعشر والخبزات الى مقدمة الجيش كما أمره أبوه يسى.. ثم أتى الى المتراس والجيش خارج الاصطفاف فهتفوا للحرب .. فاصطف إسرائيل و الفلسطينيون صفا مقابل صف.. فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة ..وركض الى صفوف الجيش ليتأكد من سلامة إخوته و فيما هو يكلمهم وإذا بجليات الرجل المبارز الفلسطيني ..خرج من بين صفوف الفلسطينيين ليتحدى جيش إسرائيل ...فسمعه داود ورجال إسرائيل فهربوا و خافوا جدا .. فقال رجال إسرائيل ارايتم الرجل الصاعد... من يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا و يعطيه ابنته و يجعل بيت أبيه أحرار في إسرائيل .. قال داود للرجال الواقفين معه ما هي مكافئة من يقتل الفلسطيني و يزيل العار عن إسرائيل فمن هذا الفلسطيني الاغلف ليتحدى صفوف الله الحي









الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح17



https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=17









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