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ما هي الغايات المخفية لمن يُدير ويوجه التظاهرات


يوسف محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ما هي الغايات المخفية لمن يُدير ويوجه التظاهرات
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التظاهرات جاءت نتيجة معاناة الشعب العراقي وتحول كم هائل من سياسيي الصدفة الى طبقة فاسدة وطغمة مستبدة متوحشة لا يجمعها إلا الطائفية والعنصرية والغباء ، طبقة من اللصوص والسراق والقتلة والمخادعين والمزيفين والغشاشين وما شأت من صفات الرذيلة والإنحطاط ، الشعب العراقي ضاق بحجم الدماء التي تُراق من أبنائه ولم يُعد يتحمل الجوع والعوز والفقر والمرض والبطالة والفشل والخيبة في كل شيء ومن كل شيء ، مع توافق تام على غياب الحاضر وانعدام المستقبل وربما تفتت العراق ..
ولكن من وراء التظاهرات ماذا يريد وما هي غاياته النهائية ؟؟
يريد عن طريق التظاهرات وسّن القوانين أن يُفتت ويُصغر الكتل الكبيرة كلها ، وطبعاً سيبقى وحده الكتلة الأكبر ويستقطب الكتل الصغيرة ويمسك برئاسة الوزراء ، طبعاً مع كسب السُنة عبر أياد علاوي وما يستطيع جنيه من المدنيين بشتى مشاربهم...
ومابين دكتاتورية مالكي ايران ودكتاتورية مقتدى تضع الجماهير نفسها في دوامة عنفية تجري من خلالها انهار من الدماء والمحصلة ستكون بلا فائدة تذكر غير الخراب والدمار وفي النهاية الأتفاق بين الاطراف المتحاربة والعودة للمثلث الاول ..
لابد من وجود حل و طريق ثالث ... فما هي خطوط الحل التي لدى الطريق الثالث ؟؟
انقلاب عسكري مدعوم دوليا على العملية السياسية كلها ونسفها نسفاً تاماً ، أو مفاجأة هائلة في الأنتخابات تسقط المالكي ومقتدى وغيرهما ، او مظاهرات شعبية عارمة لادخل لمقتدى ولا غيره بها تُسند من الجيش العراقي فيتم السيطرة على الأمر على الطريقة المصرية ويتم كتابة دستور جديد وبناء دولة جديدة .. لابد من سقوط الرئاسات الثلاثة ، ولابد من سقوط المالكي ومقتدى وغيرهما ، ولابد من سقوط الدستور وبدأ عملية سياسية من الصفر ، الرهان على الجيش العراقي بأسناد شعبي عارم ، مع معرفة كيفية الخطاب مع الشعب العراقي بكل تنوعاته ومع المجتمع الدولي والأقليمي





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يوسف محمد

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف محمد - ما هي الغايات المخفية لمن يُدير ويوجه التظاهرات