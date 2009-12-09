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بين ميونيخ وبغداد رسائل وتحالفات مطلوبة


واثق الجابري
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



عُد مؤتمر ميونيخ؛ من المؤتمرات المهمة التي تناقش الشأن الأمني والإقتصادي وما يرتبط بهما بالسياسة العالمية؛ في فترة مواجهة المعمورة بأسرها للإرهاب والتطرف، مع خلافات دولية وتحالفات متناقضة، والعراق في محورين مهمين؛ اولهما تشكيله رأس الحربة في محاربة الإرهاب، وحليف لأمريكا وايران وكلاهما مختلفان، فهل ينجح في إيصال صوته للعالم، او هل يقدر أن يكون محور تقارب بين الخلافات الدولية على تصنيف وتسمية الدول الراعية للتطرف؟!
نسمع أن الدول تغيير الزعامات ولا تغيير التحالفات والإستراتيجيات، ولكن المنظومة العالمية في تحديات أكبر من كل سابقاتها.
قدم العراق خدمة جليلة للعالم، والمستشارة الالمانية ( زعيمة البلد المضيف) طالبت قادة المسلمين بالمشاركة بحرب الارهاب؛ بينما أمريكا تتحدث عن جبهة أمريكية إسرائيلية لمحاربة الإرهاب، وروسيا لاعب أساس ومحتدٍ للغرب، وبين هذا وذاك رئيس الوزراء العراقي الدكتور العبادي بين تحديد أولويات التحالف.
تعتبر اللقاءات الثنائية للعراق على هامش المؤتمر مع رؤوساء ووزراء خارجية؛ ذات أهمية وأثر على العلاقات العراقي الثنائية، وما تمثله من بناء إستراتيجيات، وعلى العبادي التحرك وتحديد الأولويات ومصلحة العراق، والموقف لا ينحصر برئيس الوزراء؛ أن لم تتفق القوى السياسية داخل البلد وفي السياسة الخارجية لا خلاف بين أبناء البلد الواحد.
قتال العراقيين ونصرهم؛ أعطاهم هيبة، ومن يشاهد الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة في صف واحد، فأنه يشعر بزخم وحدة العراق، وإصرار بناء الدولة من شعبها رغم بعض الخلافات السياسية، التي تُصور أن الخلاف مجتمعي، ولكن كلما تقدمت الأيام وإقتربت السكاكين من الرقاب، فتجد العراقيين شعب واحد متلاحم لا يقبل التقسيم رغم المراهنات الدولية.
إن الخدمة جليلة للعالم من العراق إلزام، وعلى الأخير الإيفاء بإلتزاماته، ويجب على ساسة العراق تبني سياسة ناضجة، وإجادة إستراتجية لعبة تحقيق المصالح؛ بسيسة يحترفها الكبار، وأن يختلفوا في الداخل لتحقيق مصلحة شعبهم، ولا يختلفوا في رسم السياسة الخارجية، ويدركوا حجم المشكلة؛ لأن الهروب لا يحلها وسيترك خسائر تتسابق عليها الدول التي تنظر فرقة قيادات الدولة للإستفراد بهم وإذلالهم بتنازلات من وطنيتهم، ولو أحسن ساسة العراق؛ لإستطاع العراق قيادة التقارب بين التحالفات الدولية، وبين ميونخ وبغداد رسائل لرسم تحالفات دولية.
العراق يحتاج الدول في الإستشارة الأمنية والإعمار، وهذه تحتاج لبيئة جاذبة وقوى سياسية موحدة.
عدم التعاون الدولي بشكل صحيح؛ سيؤخر القضاء على الإرهاب، وفي أكثر من مرة أقيمت مؤتمرات أقليمية ولم يُدعى العراق وهو رأس الحربة؛ فيما تتذبذب مواقف دول تدعي حمايتها للديموقراطية؛ بينما لا تقرُّ بوجدها في العراق؛ من خلال دعوة قوى سياسية عراقية متهمة من القضاء العراقي، في وقت تتقدم الشعوبية اليمينية، التي تتهم المسلمين بالإرهاب وتصفهم بالمتخلفين، والعرب والمسلمين مختلفين بتحالفاتهم، وإذا كانت المؤتمرات جادة بالقضاء على الإرهاب فعليها تجفيف منابعه، وما مطلوب من العراق سياسياَ أن يتحرك بصدر عالٍ وهو يقهر إرهاب عالمي عجزت منظومات دولية عن مجابهته، ويختار سياسته الإستراتيجية، وهذا لا يتحقق إلاّ بساسة ناضجين يعون مسؤولياتهم، وكيفية إستثمار المجتمع الدولي والإقليمي، ومثلما للعراق مصالح معهم، فهم لديهم مصالح مع العراق.





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واثق الجابري

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - واثق الجابري - بين ميونيخ وبغداد رسائل وتحالفات مطلوبة