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لقصوى الغاية...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 20:51
المحور: الادب والفن
    


لكي أعرف
لا أكثر،
هل تجاوزنا
فرصة القصاصات
المفعمة بالنسيئات،
وقلنا ما ينده القلب
بوهج العيون؟
أم أنها فرصة جديدة
نحتمي بها من لذع البرد
وشكوانا من عضال المنفى؟؟!
نحن سحيق بئر الظل فينا..
ورطيب،
كحزن الموتى الذين يموتون سريعا.
وحين نتعرض لصدمة..
لرعشة الأزل
أحتاجك طريقة همجية لبلوغ العناق
لغايته القصوى.
ها أنا على مرفأ الهمس
أستبدل العين بقلبي
أخبريني بنظرة واحدة
الأصدقاء يصغون لبعضهم..





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يعقوب زامل الربيعي

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