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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - فادي قدري أبوبكر - فكرة -دولة غزة الكبرى- على الطاولة من جديد !
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فكرة -دولة غزة الكبرى- على الطاولة من جديد !
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|الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - فادي قدري أبوبكر - فكرة -دولة غزة الكبرى- على الطاولة من جديد !