

حمزة الكرعاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 20:47

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









عندما تتصل على عراقي داخل خربة الوطن ، وتسأله عن أحواله ، يحمد الله ويشكره ، ويصور لك الامور أفضل حتى من الذين فجروا أنفسهم وتعشوا مع الانبياء ، وعندما تسأله : هل ينقصكم شيء ، يكون الجواب : لالالالا أبدا نحن بالف خير .

وبعد تجاذب الحديث يظهر شخصيته الثانية ، ويبدأ البكاء ، ويشتكي من نقص كل شيء ، تبقى في حيرة من أمرك ، كيف تتعامل مع هكذا نوع من البشر ، وفضلت طبعا أن أنصت الى كلام من يتحدث إلي من داخل العراق ، وقتا طويلا حتى أتجنب شخصيته الاولى التي ينافق فيها ، وأتحدث له بعد أن ينهي بكاءه ، ويسأل عن كيفية خروجه من العراق ، وهو يجر معه 4 ( نسوان ) و22 طفلا ، ويريد دولة من دول ( منع تعدد الزوجات تقبله ) .

بعد أن إستمعت إليه ، سألته إلى أين ذاهب أنت ؟.

قال : لإستلام الحصة التموينية ، ونفس السؤال كنت أسأله قبل ( التحرير ) ، كانت حصته التموينية كاملة لمدة 6 أشهر مقدما من صدام حسين ، وبعد أن حكم الاسلام ، والاخير دائما بخيل ، يأخذ ولا يعطي ، ويعدهم بالجنة ، وينصحهم بصلاة الدليل ، لكن واعظهم يتنعم بالحرير والموائد التي حتى معاوية لم يأكل مثلها ، لانها غير موجودة في زمانه ، ويمتلك الجواري ويركب سيارات ( جكسارات وكديلاك ) من صنع الكفار .

الاسلام الذي يقود الحياة لم يبق من الحصة التموينية الا مادة الرز الاسود المسرطن المسلوق ، وحقيقة يبدو أن زمن الاسلام أفضل من زمن صدام ، لانه من المعيب أن يعتاش الانسان ( العراقي ) على صدقات ليست من عرق جيبنه .

وأهين العراقي عندما سرقت الامم المتحدة ثرواته ، وأعطته الفضلات ( النفط مقابل الغذاء ) ، وفي هذه كان يأكل هو وأولاد ( يشبع ويزاكط ينعي يرفس ) ويهتف بالروح بالدم .

وليس فقط أن الدعاة وأبناء ( مرجعية ) غيبوا الحصة التموينية ، بل سطوا على راتب ( المواطن ) وعندما يحين وقت إستلام المبلغ المتأخر 6 أشهر ، يقولون له : المصرف خالي مولاي ، تعال غدا ، وهنا يغني المواطن المخدر إغنية ( مطرب وأغني وبجيبي خمس فلوس ) ، ويكملها بأغنية ( الوطن خالي )وصدام إخلافك ذلينا .

مالذي يفعله ليغيض الاسلام السياسي ، يترحم على صدام حسين ، لانه أشبعه في زمن الحصار ، يترحم على الرئيس والنظام البائد حسب تعبير مشعان الجبوري الذي إعترف بأنه سرق .

رب يوم بكيت منه فلما صرت إلى غيره بكيت عليه

وصار الناس مصداقا لقول المتنبي

تعيش النفوس في الضيم حتى لترى أنها لاتضام

حالة تكييف مع القهر والظلم .

ويخرج عليك وهو راكع في الذلة وغاطسا فيها ، وينادي ( هيهات منا الذلة ) ، ويهرول في نفس المشهد الذي يديره ويخرجه السفير الامريكي في المنطقة الخضراء ، والقنصل العام البريطاني والامريكي في الجنوب المحترق من شدة لهيب النفط والغاز والشمس ، ليغطس إصبعه في اللون البنفسجي المخادع ، ويلدغ من نفس المكان منذ 2003 حتى اللحظة ، متوهما أنه سيعيد نصف كرامته وربع حصته التموينية ، في مسرحية إنتخابات ، العراق فيها مختطفا ومصادرا ومرتهنا من قبل صندوق النقد الدولي .

ويخرج بمظاهرات ليصلح الاحتلال ، ولا نعلم من أوهمه بفكرة إصلاح إحتلال جاثم على صدر العراق ، ويستهزأ رئيسه في البيت الابيض بالعرب ، وبنتكته أتفه من نكتة سلفه جورج بوش الابن ، عندما سأله صحفي أمريكي : هل وجدتم أسلحة الدمار الشامل في العراق ؟.

فدخل تحت كرسيه في المكتب البيضاوي ، فسأله ماذا تفعل تحت الكرسي ، فضحك الرئيس ، وقال : أبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية ، وبعد عقد من الزمن ، يضحك الجميع في قاعة كبيرة ، بعد أن يصرح ترامب بأن الخليج ( العرب ) لايمتلكون غير المال الذي يمولون به المناطق الامنة لتخريب سورية ، ويضيف سيادته أنهم ( بقرة حلوب ) .

فما بين مهان لاهث خلف نصف كليو طحين ومثله رز مسرطن ، وما بين مستهزأ به لانه بقرة حلوب ، هذا هو حال العرب الذين يشتمون بعضهم البعض الاخر ، والجميع يشتم العرب ، حتى العرب ، وفي العراق الجميع يريد أن يحرق الشعب حتى الشعب ، وظاهرة جلد الذات مستمرة ، والوقوف مع الجلاد ضد الضحية هي سياسة اليوم ، ولا أحد يلوم أولياء الامور الذين تحصنوا في دويلتهم اللعينة .

مالذي يخدر شعب ، ويجعله تائها ، مروضا لايتحرك ولا يدافع عن نفسه بعد أن سلبت منه مقومات الحياة والشرف والكرامة ورغيف الخبز ؟.

ومالذي يجعله ، ينتظر الانتخابات التي لا وجود لها إلا مسرحية تمثل للضحك عليه ؟.

إنه الدين ، أفيون الشعوب ، إنها الطقوس التي صادرت وإلغت الفرائض .