أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليث الجادر - فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج9


اخر الافلام











المزيد.....

فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج9


ليث الجادر
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من هو أياد سعيد ثابت ؟ تكمله (6)
بحلول عام 1919 بدأ التيار الذي ينتمي اليه ,بل ويقوده سعيد ثابت اكثر وضوحا في ملامح موقفه السياسي ..لقد انتقل بالكامل من موقف المعارضه السلبيه الى موقف المعارضه الايجابيه العمليه ..لكن انتقاله هذا لم يكن الا بسبب اختلاف الجهه التي يقاومها او يتعارض معها ( الدوله التركيه ومن ثم بريطانيا ) ..نحن لا نتعامل مع هذا الوصف الا بكونه وصفا شكليا خالي من المضمون ..ومع الاعلان الصريح للسيد سعيد ثابت ايام ثوره تلعفر ضد الانكليز بوجوب الاستعانه بقدرات الاتراك ومع ترجمته الفعليه لهذا النداء وبحكم العلاقه المتميزه له من قبل مع السلطات التركيه وهو المعارض لنهج حكومتها واستنادا لطبيعه نشاطه المتناقل بين مختلف التنظيمات السياسيه الفاعله ..فاننا نمتلك الحق الاكيد بوصف موقفه ونشاطه ضد بريطانيا بانه امتدادا لسياسه سريه لجهه ما وليس بالضروره امتدادا لنشاط الاتراك ..وللتذكير فان كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا كانت لكل واحده منها قبل اندلاع الحرب الفعليه سجلا يتضمن مواقف سانده واجراءات منقذه للدوله العثمانيه ..و بريطانيا التي اعتيد على تصويرها في الادبيات السياسيه بانها الخصم اللدود للدوله العثمانيه , انما كانت اكثر تلك الامبراطوريات فعاليه ومحاولات لحمايه سلطه العثمانيين التقليديه قبيل اندلاع الحرب ..ان بريطانيا هذه كانت قد وقفت بكل قدرات مخابراتها ودبلوماسيتها ضد تطلعات الباشا محمد علي في مصر فقدمت للسلطان العثماني كل القدرات التي تمكن بها من لجم نشاط محمد علي وتحييد مساعييه للتوسع نحو الشرق وبمساندت فرنسا له وبالاتفاق معه ووعده بالتدخل العسكري الى جانبه فانه استعاد انفاسه ليشن حملته نحو الشام ..وما ان تقدمت القوات المصريه على الارض ..حتى وجدت فرنسا نفسها امام خيار الاذعان لمطلب بريطانيا في ضروره الغدر بالحمله المصريه وكان سبب ذلك هو ان الاجهزه السريه البريطانيه قد زودت فرنسا بوثائق تدلل على ان محمد علي انما يقيم في السر علاقات وثيقه مع قيصر روسيا ...وردا على هذا بدأ الامبراطور الالماني يرسل بمذكرات تفاهم مع قيصر روسيا وبعد ان عادت بريطانيا لتثبت مواقعها السياسيه في مصر لكن دونما اي وصف لفرنسا معها ...انه تناقل تكتيكي سريع في خطوات الغرب على اعتاب القصر العثماني ..بوارج تتكفل بالنيابه عن العثمانيين بصد القادميين الى سواحلها ..وهي ذات البوارج التي تطلق زوارق العون لتتجه منها الى حيث مستودعات المتمرديين على السلطان العثماني ..هذا الحراك التكتيكي كون منظومه نشاط سياسي سري يعتمد بصوره جوهريه على اسلوب احتواء الناشطين واستدراجهم الى غايات محدده ..الارض تحرث وتنبش فتتوافر امكانيات لان يختارها الناشطون مجالا لتحركاتهم والحقيقه ان تحركاتهم تلك لانتيجه لها الا بكونها ترسم بخطاهم طرقا لطارقيين سيبل اخرون ..بمعنى انه لم يكن مجديا ان يجند ناشطون سياسيون من قبل اي جهه دوليه وان تقوم بتوظيفهم والزامهم بخارطه طريق محدده الاهداف والاعلانات ..لم تستطيع القوى الامبراطوريه الاربع من ان تخرج من هذه المتاهه والحركه المحمومه بالنشاط الغير قادر الا الانكفاء بعد كل خطوه الى الامام بخطوه الى الوراء ,الا حينما اكلت كتف اللعبه مبادره التاج البريطاني لان يرمي بنرده في صحراء نجد والحجاز ..فهناك كانت الارض البكر التي تتوافر فيها كل شروط العمل السياسي السري الحر والمريح والخالي من اي منافس ..فسلعه السياسه السريه هنا تاخذ شكلها الشفاف البسيط الشكل ..لتكون ابيعك هذا مقابل ان اخذ هذا ..اما هناك حيث الهلال الخصيب ومصر ..فانا ابيع عمرا بضاعتي بسعر زهيد بعد ان اتاكد ان عمير بحاجه اليها وانه سيعاد بيعها اليه ..فيكون عمرا شاكرا لي وانا لست بحاجه الى شكره بقدر حاجتي الى ان تصل بضاعتي الى عمير وعمير لايدري بغايتي هذه ...وفؤاد الركابي الذي صرح يوم انقلاب 1968 ب( جئنا على ظهر قطار امريكي ) لم يكن يتبجح وهو ليس بالغبي كما دأب خصوم البعث من التذكير بهذا التصريح المعلن له ويعتبرونه اعتراف وقح بالعماله الى امريكا ..بل ان فؤاد الركابي هذا كان عميرا انتبه متاخرا ليقول اننا استدرجنا ولاندري ...وعقوبه العمير المنتبه اهونها ان يطرد وينبذ ويسدل الستار عليه ..
يتبع





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ليث الجادر

إجمالي القراءات: 1,251,096
المقالات المنشورة: 242
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج8
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج7
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج6
- قج قاج داعش لماذا تأخر؟
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج5
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج4
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج3
- باص الأحتجاجات ...عندك , نازل
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج2
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج1
- أوقفوا فورا ..سبي الدواعش
- أنها الأسكندرونه يا بشار ..لا تاهاي ..!!
- ظلال اللاشعور ..في الشعائر الشيعيه
- الموت ..سطوه الحكمه
- يوسف السعدي ..طريد كورش
- زرازير النواب من شرفتي السياب
- 37 عام على مقتل المنتظر في مكه
- خمس أسئله ساذجه ..لكنها شائعه
- (طواشة) الشيوعيه ..الشيوعي العراقي
- مفاعل أيران نو نووي ..مفاعل العراق نووي

المزيد.....


أخبار عامة
- البنتاغون: لا نية لدينا بتوسيع التعاون مع موسكو في سوريا
- التدريب الرياضي قد يجري في الواقع الافتراضي
- الثورات الملونة.. سحر ينقلب على الساحر؟
- غريزلوف يذّكر كييف بموعد سحب أسلحتها الثقيلة من خط التماس
- بريطانيا تقر تعديلات على غرار قانون -ماغنيتسكي-
- قدري جميل لـ RT: وفد منصة موسكو يتوجه إلى جنيف للمشاركة في ا ...
- بنسلفانيا.. زارت قبر زوجها لتلقى مصرعها بعد ساعات
- برنامج بريطاني يدرب أثريين عراقيين على ترميم الآثار
- -حديث الساعة-: الأزمة الليبية... التحركات الإقليمية وفرص الح ...
- روبرت موغابي يحتفل بعيد ميلاده الـ93 ويؤكد أن -لا بديل- له

المزيد.....
كتب ودراسات
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
- فهد بين عامي 1942 و 1946 / عادل حبه
- حوار بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر / رائد فهمي
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليث الجادر - فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج9