

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 20:47

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









من هو أياد سعيد ثابت ؟ تكمله (6)

بحلول عام 1919 بدأ التيار الذي ينتمي اليه ,بل ويقوده سعيد ثابت اكثر وضوحا في ملامح موقفه السياسي ..لقد انتقل بالكامل من موقف المعارضه السلبيه الى موقف المعارضه الايجابيه العمليه ..لكن انتقاله هذا لم يكن الا بسبب اختلاف الجهه التي يقاومها او يتعارض معها ( الدوله التركيه ومن ثم بريطانيا ) ..نحن لا نتعامل مع هذا الوصف الا بكونه وصفا شكليا خالي من المضمون ..ومع الاعلان الصريح للسيد سعيد ثابت ايام ثوره تلعفر ضد الانكليز بوجوب الاستعانه بقدرات الاتراك ومع ترجمته الفعليه لهذا النداء وبحكم العلاقه المتميزه له من قبل مع السلطات التركيه وهو المعارض لنهج حكومتها واستنادا لطبيعه نشاطه المتناقل بين مختلف التنظيمات السياسيه الفاعله ..فاننا نمتلك الحق الاكيد بوصف موقفه ونشاطه ضد بريطانيا بانه امتدادا لسياسه سريه لجهه ما وليس بالضروره امتدادا لنشاط الاتراك ..وللتذكير فان كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا كانت لكل واحده منها قبل اندلاع الحرب الفعليه سجلا يتضمن مواقف سانده واجراءات منقذه للدوله العثمانيه ..و بريطانيا التي اعتيد على تصويرها في الادبيات السياسيه بانها الخصم اللدود للدوله العثمانيه , انما كانت اكثر تلك الامبراطوريات فعاليه ومحاولات لحمايه سلطه العثمانيين التقليديه قبيل اندلاع الحرب ..ان بريطانيا هذه كانت قد وقفت بكل قدرات مخابراتها ودبلوماسيتها ضد تطلعات الباشا محمد علي في مصر فقدمت للسلطان العثماني كل القدرات التي تمكن بها من لجم نشاط محمد علي وتحييد مساعييه للتوسع نحو الشرق وبمساندت فرنسا له وبالاتفاق معه ووعده بالتدخل العسكري الى جانبه فانه استعاد انفاسه ليشن حملته نحو الشام ..وما ان تقدمت القوات المصريه على الارض ..حتى وجدت فرنسا نفسها امام خيار الاذعان لمطلب بريطانيا في ضروره الغدر بالحمله المصريه وكان سبب ذلك هو ان الاجهزه السريه البريطانيه قد زودت فرنسا بوثائق تدلل على ان محمد علي انما يقيم في السر علاقات وثيقه مع قيصر روسيا ...وردا على هذا بدأ الامبراطور الالماني يرسل بمذكرات تفاهم مع قيصر روسيا وبعد ان عادت بريطانيا لتثبت مواقعها السياسيه في مصر لكن دونما اي وصف لفرنسا معها ...انه تناقل تكتيكي سريع في خطوات الغرب على اعتاب القصر العثماني ..بوارج تتكفل بالنيابه عن العثمانيين بصد القادميين الى سواحلها ..وهي ذات البوارج التي تطلق زوارق العون لتتجه منها الى حيث مستودعات المتمرديين على السلطان العثماني ..هذا الحراك التكتيكي كون منظومه نشاط سياسي سري يعتمد بصوره جوهريه على اسلوب احتواء الناشطين واستدراجهم الى غايات محدده ..الارض تحرث وتنبش فتتوافر امكانيات لان يختارها الناشطون مجالا لتحركاتهم والحقيقه ان تحركاتهم تلك لانتيجه لها الا بكونها ترسم بخطاهم طرقا لطارقيين سيبل اخرون ..بمعنى انه لم يكن مجديا ان يجند ناشطون سياسيون من قبل اي جهه دوليه وان تقوم بتوظيفهم والزامهم بخارطه طريق محدده الاهداف والاعلانات ..لم تستطيع القوى الامبراطوريه الاربع من ان تخرج من هذه المتاهه والحركه المحمومه بالنشاط الغير قادر الا الانكفاء بعد كل خطوه الى الامام بخطوه الى الوراء ,الا حينما اكلت كتف اللعبه مبادره التاج البريطاني لان يرمي بنرده في صحراء نجد والحجاز ..فهناك كانت الارض البكر التي تتوافر فيها كل شروط العمل السياسي السري الحر والمريح والخالي من اي منافس ..فسلعه السياسه السريه هنا تاخذ شكلها الشفاف البسيط الشكل ..لتكون ابيعك هذا مقابل ان اخذ هذا ..اما هناك حيث الهلال الخصيب ومصر ..فانا ابيع عمرا بضاعتي بسعر زهيد بعد ان اتاكد ان عمير بحاجه اليها وانه سيعاد بيعها اليه ..فيكون عمرا شاكرا لي وانا لست بحاجه الى شكره بقدر حاجتي الى ان تصل بضاعتي الى عمير وعمير لايدري بغايتي هذه ...وفؤاد الركابي الذي صرح يوم انقلاب 1968 ب( جئنا على ظهر قطار امريكي ) لم يكن يتبجح وهو ليس بالغبي كما دأب خصوم البعث من التذكير بهذا التصريح المعلن له ويعتبرونه اعتراف وقح بالعماله الى امريكا ..بل ان فؤاد الركابي هذا كان عميرا انتبه متاخرا ليقول اننا استدرجنا ولاندري ...وعقوبه العمير المنتبه اهونها ان يطرد وينبذ ويسدل الستار عليه ..

يتبع