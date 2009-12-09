

الاستاذ الدكتور حكمت شبر علم عراقي في القانون الدولي وفي الشعر والادب والثقافة

ابراهيم خليل العلاف

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 13:58

المحور: سيرة ذاتية







الاستاذ الدكتور حكمت شبر علم عراقي في القانون الدولي وفي الشعر والادب والثقافة

ا.د.ابراهيم خليل العلاف

استاذ متمرس –جامعة الموصل

الاستاذ الدكتور حكمت شبر ، من أبرز أساتذة القانون الدولي في العراق اليوم .فهو ومنذ السبعينات من القرن الماضي ، يغذ السير من أجل ترسيخ معالم المدرسة العراقية في ميدان القانون الدولي .. واتذكر انه كان من أوائل الاكاديميين العراقيين الذين انتبهوا الى الجوانب القانونية الدولية لحركة التحرر العربية المعاصرة ، وكتب في ذلك كتابا ودراسات عديدة أشرت اليها في حينه .

وفضلا عن ذلك ؛ فالاستاذ الدكتور حكمت شبر، وهو يتقن اللغات العربية والانكليزية والروسية يتمتع بقدرات كبيرة في مجال سبر المعلومات التي تتعلق بالاحتلال الاجنبي وتداعياته القانونية ، فهو من الذين كرسوا جانبا من اهتمامهم لدراسة آثار الاحتلال الاميركي البغيض للعراق في 9 نيسان 2003 ، وما خلفه ذلك الاحتلال من أزمات إنعكست سلبا على الدولة والمجتمع في العراق .ومع انه واجه الكثير من العنت من السلطة الحاكمة السابقة ، بسبب مواقفه التقدمية ، الا ان ذلك لم يفت في عضده ولم يؤثر عليه بل ظل رجلا وطنيا مخلصا لبلده ، عاملا من اجله مدافعا عن حقوقه ، وقد ظهر ذلك واضحا في كثير من كتبه ودراساته بل وفي مواقفه السياسية الوطنية والعروبية .

ولم يكن اعجابي به وليد الساعة ، بل أنني ومنذ السبعينات وحتى كتابة هذه السطور اتابع كتاباته واعلم مواقفه ونشاطاته في مجال البحث والتدريس والنشاط المدني والاجتماعي والثقافي .

الاستاذ الدكتور حكمت شبر ، من مواليد النجف الاشرف في 25 آذار سنة 1938 . أكمل دراساته الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ، ثم دخل كلية الحقوق ببغداد وتخرج فيها السنة الدراسة 1958-1959 .سافر الى الاتحاد السوفيتي السابق ودخل جامعة (لينينغراد ) بموسكو ، وحصل منها على شهادة الدكتوراه سنة 1966 متخصصا بالقانون الدولي العام .وقد عاد الى الوطن وعين في كلية القانون –الجامعة المستنصرية سنة 1968 ونال مرتبة الاستاذية سنة 1980 .

عمل في سلك المحاماة لفترة قصيرة ، وترأس قسم القانون الجنائي في المركز القومي للدراسات الاجتماعية والجنائية, التابع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا ، ودرس موادا تخصصية في القانون الدولي العام في جامعتي بغداد والمستنصرية وخاصة بين سنتي 1968-1980 ، واختير استاذا زائرا في جلمعة كمبردج بالمملكة المتحدة للسنة الدراسية 1976-1977 .كما درس في جامعة محمد الخامس بالرباط – المملكة المغربية 1985-1989 .وفي السنة الدراسية 2004-2005 درس مادة القانون الدولي لطلبة الدكتوراه في القانون –جامعة صلاح الدين بأربيل .وهو عضو اللجنة التأسيسية لكلية الدراسات الاسلامية - جامعة الكوفة.كما انه عضوا في اللجنة التأسيسية لقسم القانون في كلية الفقه الجامعة التابعة لجمعية منتدى النشر في النجف الاشرف.وشغل منصب عميد الكلية الإسلامية الجامعة في النجف 2004 -2005 .كما عمل عميدا لمعهد العلمين للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في القانون والعلوم السياسية في النجف الاشرف من 2008 , وإلى 2011 ، وشغل منصب عميد (كلية القانون) لـ (جامعة هاولير) في اربيل - العراق, للسنة 2011 وأيضا كان من ضمن اللجنة والهيئة التأسيسية لهذه الجامعة .

أشرف وناقش عددا من رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه في عدد من الجامعات منها المستنصرية وبغداد ومعهد العلمين للدراسات العليا في القانون والسياسة وجامعة صلاح الدين, وفي جامعات اقليم كردستان.

شارك في العديد من المؤتمرات والندوات ببحوث قدمها داخل وخارج العراق .وهو عضو في هيئة تحرير عدد من المجلات منها :

1- عضو الهيئة الاستشارية القانونية لمجلة (رؤية أفريقية) مجلة علمية فصلية تصدر عن المركز العراقي - الافريقي للدراسات الاستراتيجية- بغداد.

2- عضو الهيئة الاستشارية لـ (مجلة كلية الدراسات الإسلامية), وهي مجلة فصلية علمية محكمة تصدر عن كلية الدراسات الاسلامية - جامعة الكوفة.

3- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة (مجلة العلوم القانونية), مجلة علمية محكمة نصف سنوية, تصدرها كلية القانون - جامعة بغداد.

4- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة (المجلة القانونية) في بيت الحكمة.

5- عضو مجلة وجريدة (كلية الجامعة الاسلامية), في النجف الاشرف في فترة تأسيسها.

6- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة (صدى القضاء الواقف) - بغداد

7- مستشار التقرير الستراتيجي العراقي الثاني, مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية, المطبعة العصرية, ط1, 2009م.

8- مستشار (المجموعة الدولية العراقية للعدالة).

9- عضو الهيئة الاستشارية القانونية لمجلة (حولية المنتدى), وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة في النجف الاشرف.

10. عضو الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق

11. عضو الاتحاد العام للادباء والكتاب فرع النجف الاشرف.



من مؤلفاته :

1. القانون الدولي العام "دراسة مقارنة في الفقهين الاشتراكي والرأسمالي", بغداد - العراق, ط1, 1975م, المكتبة القانونية شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة - مصر, ط2.

2. الجوانب القانونية لنضال الشعب العربي من أجل الحرية والاستقلال, 1974م, دار الحرية للطباعة, بغداد العراقواعيدت طباعته بزيادة وتنقيح (شركة العارف للمطبوعات), بيروت - لبنان, في سنة 2011 بعنوان: (النضال العربي من أجل الحرية والاستقلال.

3. السيادة في عالم متغير, منشورات مكتب الفكر والتوعية في الاتحاد الوطني الكردستاني, ط1, ط2, 2006 , 2007 .

4. الحروب العدوانية وما أفرزته من قروض وتعويضات بحق العراق, طبع: مطبعة الشهيد آزاد هورامي, من منشورات مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني, بتسلسل (67), العراق - كركوك, 2008م, دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت - لبنان, ط1, 2009م.

5. السيادة العراقية وشركة بلاك ووتر, العارف للمطبوعات, ط1, 2011م.

6. المحكمة الدولية وقضايا الإرهاب "العراق نموذجاً", بيروت - لبنان, العارف للمطبوعات, ط1, 2011م.

7. أزمة حصانة الجنود والمتعاقدين الامريكان في العراق, كراسة استراتيجية, بتسلسل (9), نشر وتقديم: مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية, المطبعة العصرية, ط1, 2011م.

8. المعاهدات غير المشروعة في القانون الدولي, نشره مركز النجف للثقافة والبحوث, مطبعة الرائد, النجف الاشرف - العراق, ط1, 2009م.

9. الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية إلى أين؟

10. دور الجزاءات في القانون الدولي.

11. قراءات في القانون والسياسة, تقديم: خليل الاعسم, اعداد وجمع احمد عبد الرحيم الساعدي, مكتبة دار السلام القانونية, العراق - النجف الاشرف, ج:1-2, ط1, 2016 .

12. العالم العربي في ظل الارهاب, دار الرافد, العراق - بغداد, ط1, عام 2016 .



ترجم عددا من الكتب والدراسات منها :

1. مبدأ حق تقرير المصير في القانون الدولي, لندن عن الانكليزية

2. الشكل القانوني للنفوذ الاستعماري في البلاد العربية, مجلة مركز الدراسات الفلسطينية مجلة دورية اكاديمية تعنى بالقضية الفلسطينية, المجلد (2), العدد (2), آذار 1973م, ص 119-149, عدد الصفحات (31).

3. مشاكل رأسمالية الدولة في البلدان النامية / بقلم : يو - ف روزاليف, (مجلة), (القضايا التاريخية), العدد الثامن, 1974م, موسكو, اصدار (دار الحقيقة)؛ والذي نشرة ايضا في الفصل الاخير من (كتاب), محطات تستحق التوقف عندها "سنوات المواجه والتحدي", (رواية), بيروت - لبنان, العارف للمطبوعات, ط1, 2014: ج (2).

4. قرار اعتبار الصهيونية من أشكال التمييز العنصري, (مجلة) القانون والسياسة, العدد الاول / 1976م, دار الحرية للطباعة - بغداد, ص 229-248, عدد الصفحات (22).

5. اتفاقيات بيغن - السادات في ضوء ميثاق الامم المتحدة وقانون المعاهدات, مجلة مركز الدراسات الفلسطينية مجلة دورية اكاديمية تعنى بالقضية الفلسطينية, العدد (33), نيسان - حزيران/ 1979م, ص 36-59, عدد (12ورقة)؛ مجلة (الوعي العربي), القاهرة - مصر, 2016م؛ شبكة (القانونيون العرب).

6. العدوان الاسرائيلي والقانون الدولي العام, عن اللغة الروسية, ي.ب بلشنكو وكورد فيست, مركز الدراسات الفلسطينية, العراق بغداد, مطبعة الشعب. (كتاب)

7. خدعة (أسرائيل الكبرى), مجلة مركز الدراسات الفلسطينية مجلة دورية اكاديمية تعنى بالقضية الفلسطينية, المجلد (2), العدد (3), حزيران/ 1973م, ترجمة (جـ . نكتينا: الكاتبة الدكتورة), المقال منشور في جريدة (ليترانورنيا كازنيا), العدد 13 (4247), 25/ آذار/ 1970م, ص116-124, عدد الصفحات (9)؛ مجلة (الرسالة), العدد (84), حزيران 2016م, زاوية (دراسات سياسية), ص 63-65

8. الفاشية في ظل نجمة داود, ب . افشييف, عن اللغة الروسية – موسكو/ 1971م, صفحة نقد الكتب والمجلات, ليكون (اصدار وعرض), مجلة مركز الدراسات الفلسطينية مجلة دورية اكاديمية تعنى بالقضية الفلسطينية, المجلد (3), العدد (4), كانون الثاني/ 1975م, ص 196-203, عدد (4).

9. حرب أكتوبر, نشر في الصحف الروسية باللغة الروسية.

10. (الفيتو الاسلامي), باللغة الكردية لمجلة علمية محكمة والتابعة لـ (اتحاد الادباء الكورد) في محافظة (دهوك).

11. القضايا العربية في الامم المتحدة, والكتاب اطروحة دكتوراه باللغة الروسية.

من مقالاته ودراساته المنشورة :

1. من هي الأمم المتحدة, جريدة (المواطن), الثلاثاء 13/ 4 (نيسان) 2010م, العدد (1148)؛ جريدة (البينة الجديدة) العدد (2252), الثلاثاء 2/6/2015م, الصفحة 8, صفحة شؤون عراقية, (ج: 1)؛ مجلة (عيون الثقافة) العدد (3), صفر/ كانون الاول 2015, ص (44), .

2. كيف نشأت الأمم المتحدة, جريدة (المواطن), العدد (1149), (ج:2), ص (12).

3. المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة, جريدة (المواطن), العدد (1168), جريدة (البينة الجديدة), العدد (2219), 13/ 4/ 2015م, ص (7), (ج: 3).

4. الامم المتحدة والعالم الثالث, (ج: 4).

5. موقف الامم المتحدة من جريمة الارهاب, (ج: 5).

6. الفيتو الاسلامي, في جريدة (البينة الجديدة), في العدد (2246), في 25/5/ 2015م, الصفحة (4), (ج: 6).

7. الامم المتحدة والسلام العالمي, جريدة (البينة الجديدة), العدد (2281), الاثنين 13/ 7/ 2015م, الصفحة (4), (ج: 7).

8. ماذا نريد من الأمم المتحدة - جريدة (الاتحاد), (ج: 8).

9. هل يمكن اصلاح الأمم المتحدة - جريدة (الاتحاد), (ج: 9).

10. أحكام الحضانة - دراسة مقارنة في القوانين العربية, مجلة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية, التابع لمركز القومي للدراسات الاجتماعية والجنائية.

11. الاسلام والارهاب, جريدة (الزمان), العدد (5042), الخميس 13جماد الاولى, 5/3/ 2015م, الصفحة (14), ج: (1) جريدة (الزمان), العدد (5043), السبت 15جماد الاولى 7/3/ 2015م, الصفحة (14), ج: (2), صفحة دراسات.

12. الثروات المعدنية في ظل الدستور الجديد - جريدة (الاتحاد), 2008م.

13. حقوق المرأة والقواعد الآمرة - جريدة (الاتحاد), 2008م.

14. الدستور وكيفية أعداد الدبلوماسي - جريدة (الاتحاد), 2008م.

15. السيادة وحصانة الجنود الأمريكان في العراق, جريدة (المواطن), العدد (791), ج: 3, ص (12).

16. السيادة وحصانة الأمريكان في العراق, مجلة (القضاء), تصدر من نقابة المحامين العراقيين, السنة الثانية والثمانون, الأعداد ( الاول والثاني والثالث والرابع) الصادرة في مجلد عام 2015م.

17. عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء - دراسة قدمت للندوة التي إقامتها الكلية الإسلامية الجامعة - في النجف الاشرف, بعنوان (بحوث ومداخلات ندوة السياسة الجنائية بعد التغيير السياسي في العراق), ومقدمة الندوة من (وحدة الدراسات والبحوث), 18/ مايس, 2005م, جريدة (البينة الجديدة), العدد(2206), الاربعاء 25/3/ 2015م, صفحة ما وراء الحدث, الصفحة (13), ج: (1), جريدة (البينة الجديدة), العدد(2207), الخميس 26/3/ 2015م, صفحة ما وراء الحدث, الصفحة (12), ج: (2).

18. الفيدرالية والدستور - فيدرالية الفرات الأوسط "دراسة قدمة لمؤتمر فيدرالية الفرات الأوسط التي أقامتها الكلية الإسلامية الجامعة ميسان 2005م".

19. القواعد الامرة في القانون الدولي "دراسة مقارنة", مجلة القانون المقارن العراقي, العدد (10), بغداد - العراق, 1979م.

20. الكرد والمادة (140), من الدستور العراقي.

21. مشروع الاتفاقية الامريكية العراقية من منظور القانون الدولي, لملف القانون وحقوق الانسان (منسق المحور) عن معهد العلمين للدراسات العليا, التقرير الستراتيجي العراقي الثاني, نشر وتقديم: أ د. عبد علي كاظم المعموري, مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية, المطبعة العصرية, ط1, 2009م.

22. المعاهدات وكيفية انعقادها وتطبيقها في ظل الدستور الجديد - جريدة (الاتحاد), 2008م.

23. ملاحظات أولية حول مشروع الاتفاقية الأمريكية العراقية, جريدة (المواطن), العدد (689).

24. هل توقف التاريخ عند بوابات العراق ـ جريدة (الاتحاد), 2008م.

25. وحدة القانون ووحدة المحاكم أهم ملامح السيادة الوطنية.

26. الولاء وتعدد الجنسية في ظل الدستور الجديد - جريدة (الاتحاد).

27. الدستور والنظام الفدرالي, جريدة (البينة الجديدة), صفحة -مدارات - العدد (2299), الخميس 13/8/ 2015م, ص (4).

28. أحكام الجزاء في قوانين الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية, جريدة (البينة الجديدة), ج (1-2), صفحة - مدارات - الاربعاء, ايلول, 2015م, ص (4).

29. المعاهـدات غير المشـروعة في القانون الدولي, جريدة (الاتحاد).

30. القضية العمانية واعلان الجمعية العامة الخاصة بإلغاء الاستعمار, مجلة القانون المقارن, العدد (3), السنة (4), 1970م, العراق - بغداد, كلية القانون والسياسة, 212-236, عدد الصفحات (25).

31. مأساة النازحين, جريدة (البينة الجديدة), صفحة - مدارات - العدد (2318), الاربعاء 9/9/ 2015م, ص (4).

32. البرلمان العربي المؤقت بين الحقيقة والوهم, جريدة (الاتحاد).

33. رعب الغرب من دخول روسيا المعركة, جريدة (البينة الجديدة), صفحة - أراء - العدد (2336), الخميس, 8/ 10/ 2015م, ص (8).

34. مــاذا جـــرى ويجــري فـي الموصـل, جريدة (البينة الجديدة) العدد (2386) الاثنين 28/ 12/ 2015م, ص (8).

35. عام 2016م, ما أصعب العيش لولا فسحة الأمل, جريدة (البينة الجديدة), 13/1/ 2016م.

36. الصراع الاقليمي لدول الجوار, جريدة (البينة الجديدة), العدد (2407), الخميس 28/ 1/ 2016م, ص (7).

37. العرب بحاجة إلى عشرات حسن نصر الله, جريدة (البينة الجديدة), العدد (2426), الاربعاء 24/ 2/ 2016م, ص (7), ومجلة (الرسالة) نصف شهرية, صفحة دراسات سياسية, العدد (83), ص 61-63.

38. السيادة وحقوق الانسان, جريدة (الاصالة), العدد (167), الثلاثاء 11/ رجب, 19/ 4/ 2016م, صفحة دراسات وتقارير, ج:1, ص10.

39. الأمم المتحدة بعد سبع عقود - فشل أم نجاح -, مجلة (صدى القضاء الواقف), بغداد.

40. السيادة ونظام الحكم الشمولي, جريدة (البينة الجديدة) صفحة (مدارات), العدد (2569), الاحد 9/ 10/ 2016م, ص (4).

41. اليمن السعيد والجذور التاريخية للمرحلة الراهنة (ج: 1), صفحة (ملفات) العدد (2572), الاحد 16/ 10/ 2016م, ص (9).

42. اليمن السعيد والجذور التاريخية للمرحلة الراهنة (ج: 2), صفحة (ملفات), العدد (2575), الاربعاء 19/ 10/ 2016م, ص (9).

فضلا عن عشرات المقالات السياسية والقانونية التي نشرها في مختلف المجالات الأخرى ومنها جريدة (الجمهورية), ومجلة (مركز الدراسات الفلسطينية) .

للاستاذ الدكتور حكمت شبر فضلا عن دراساته القانونية والسياسية اهتمامات شعرية وادبية وقد نشر الكثير في هذا المجال ومما نشره في اعداد متفرقة من الصحف والمجلات, ومنها في مجلة (التراث النجفي). وجريدة (الزمان), و(دليل النجف), و(الجامعة الاسلامية), و(الاتحاد: بـ 40 قصيدة), (العراق اليوم), و(البينة الجديدة) :

- إلى ليلى الأيزيديـة - شعر - (الزمان), صفحة (ألف. ياء), يوم الثلاثاء 3/3/2015م.

- ساعة الحسم - شعر- (التراث النجفي) مجلة شهرية ثقافية تعنى بالأدب والتاريخ والتراث العراقي والنجفي منه بالخصوص, العدد (50).

- حزن العراق السرمدي - شعر - (العراق اليوم), العدد (2151), في يوم 10/ 5/ 2015م, ص (7).

- قطعة من حياتي الحاضرة - شعر - (الزمان), صفحة (ألف. ياء), العدد (5156), يوم الخميس 16/7/ 2015م, الصفحة (10).

- لك قلبي - شعر - (الزمان), صفحة (ألف. ياء), العدد (2560), الاحد 15/ تشرين الثاني, 2015م, ص (10).

- تقلبات الزمان - شعر - (الزمان), صفحة (ألف. ياء), 2015م, الصفحة (10).

- ربيع بغداد - شعر - (البينة الجديدة), صفحة (الثقافية), العدد (2302), الثلاثاء 18/8/ 2015م, الصفحة (16).

- قدر العراق - شعر - (البينة الجديدة), صفحة (الثقافية), العدد (2313), الاربعاء 2/9/ 2015م, الصفحة (16).

- محنة النازحين - شعر - (البينة الجديدة), صفحة (الثقافية), الاربعاء, ايلول 2015م, الصفحة (16).

- متى تنهض يا وطني - شعر - (البينة الجديدة), صفحة (الثقافية), العدد (2352), الاثنين, 2/11/ 2015م, الصفحة (11).

- حنين شيخ للحب - شعر - (السنبلة) مجلة, السنة الحادية عشر/ العدد (62), الصفحة (55).

- تقلبات مهداة إلى أنسان قريب من القلب والعين, - شعر - (السنبلة) مجلة, السنة الحادية عشر/ العدد (63), الصفحة (42).

- لا لن أقص شعرك - شعر - جريدة (الاتحاد).

- الانتهازيون - شعر - جريدة (الجريدة), لرئيس مجلس ادارتها: عبدالاله النصراوي, يومية سياسية عامة, الخميس 7/ أب/ 2003م, الصفحة الثقافية, المصادف 9/ جماد الاخر/ 1424هـ, ص (6).

- بغداد مملكة الورود - شعر - (البينة الجديدة), صفحة (الثقافية), العدد (2445), الاربعاء 23/ 3/ 2016م, ص (16).

- رحيل الزهاء - شعر - (البينة الجديدة), صفحة (الثقافية), الاثنين 4/ 4/ 2016م, ص (16).

- اضاحي - شعر - (الاتحاد), 11/ 12/ 2006م.

- قمر كرد ستان - شعر - (الاتحاد), 25/ 6/ 2007م, ص (6).

- الإباء والحسين - شعر - (المواطن), صفحة (ثقافة), يوم الاثنين 11/ 1/ 2010 .

- سلاماً حبيبي - شعر - (البينة الجديدة), صفحة (الثقافية), العدد (2583) الاثنين 31/ 10/ 2016م, ص (16).

- إلى ذكرى صديقي الفنان الراحل عبد الجبار البناء, جريدة (المدى), ملحق (عراقيون), الاربعاء 23/ 11/ 2016م, ص (15).



وله كتابات وعروض كتب ومقالات اخرى منشورة منها :

- وجهة نظر سوفياتية في حياة - ارنستو تشي - غيفارا -, (ي لايرتيسكي) - ترجمة وإضافات وعرض - مجلة (دراسات عربية), مجلة فكرية اقتصادية اجتماعية, لبنان - بيروت, السنة (11), تموز/ يوليو 1975م, العدد (9).

- العلاقات الجدلية بين النجف والأخوة الكرد - جريدة (الاتحاد), 2009م.

- أنا وبغداد, جريدة (الزمان), ج: (1), العدد (5098), 10/5/ 2015م, الصفحة (9).

- أنا وبغداد, جريدة (الزمان), ج: (2) 2015م.

- أنا وبغداد, جريدة (الزمان), ج: (3).2015م.

- الشهادة - حول ثورة (14) تموز وقادتها في العراق 1958 متوفرة في الانترنت .

- رسالة اجلال وتقدير لشاعر الكرد الكبير شيركو بيكه س, جريدة (الاتحاد) .

- إلى صديقي الدكتور كمال مظهر في ذكرى ميلاده, جريدة (الاتحاد), 25/ 6/ 2007 .



اولع الاستاذ الدكتور حكمت شبر – كأي نجفي عاش في بيئة الغري الثقافية بالشعر- ونشر عددا من تجاربه الشعرية في دواوين منها :

1. جمرات الغضب, من تصميم وطبع شركة المارد العالمية, النجف الاشرف - العراق, 2008م, ط2, 2016م. - قصائد هذا الديوان بعد فصله السياسي من الجامعة في بدايات ثمانينات القرن الماضي -

2. زفرات شيخ, بيروت - لبنان, العارف للمطبوعات, ط1, 2009م.

3. عراق حبيبي, بيروت - لبنان, العارف للمطبوعات, ط1, 2013م.

4. ذكوة الذئاب, مطبوع محدود التداول من الشعر السياسي.

5. نبض الثمانون, ط 1, 2016م.

كما مارس كتابة القصة والرواية ومما كتبه ونشره :

1- الحنين إلى ينابيع الحب - (رواية), السليمانية - العراق, ط1, 2008م؛ والطبعة (العارف للمطبوعات), الاولى, في 2009م.

2- محطات تستحق التوقف (رواية), بيروت - لبنان, العارف للمطبوعات, ط1, 2011م, والطبعة الثانية: الجزء الاول, (سنوات الطفولة والصبا), المكتبة الحديثة بيروت, 2011م.

3- محطات تستحق التوقف "سنوات المواجهة والتحدي", (رواية), بيروت - لبنان, العارف للمطبوعات, ط1, 2014: ج (2).

4- محطات تستحق التوقف "انا وبغداد" - مرحلة الدراسة - القسم الاول (رواية),دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع, ط1, 2016م, ج (3).

5- محطات تستحق التوقف "انا وبغداد" - مرحلة التدريس - القسم الثاني (رواية), ج (4). - تحت الكتابة -

6- عيون السود, "رواية".

7- حدث في يوم الحب (رواية). - تحت الطبع -



وايضا اجريت معه مقابلات ادبية وشعرية منها : (الشعر الكلاسيكي لم يفقد ادواته في التعبير عن الواقع والحياة), في جريدة (الاتحاد), ومقابلات في جريدة (الجامعة الاسلامية), و(المواطن), وعشرات المقابلات السياسية والقانونية والتاريخية في المواقع الالكترونية الرسمية والمحكمة.



أصر عدد من تلاميذه ومحبيه على ذكره وتدوين سيرته واعماله ومن أبرز ما صدر عنه

1. كتاب :" من اعلام القانون في العراق .. حكمت شبر استاذ القانون الدولي العام - دراسة منهجية عن كل ما دار في اروقة البحوث والقراءات والسير " تأليف مجموعة من الباحثين تجميع واعداد أحمد عبد الرحيم الساعدي, العراق - النجف الاشرف, 2016م, ط1, مكتبة دار السلام القانونية, منشورات مكتبة دار السلام القانونية الجامعة.

2. أحمد عبد الرحيم فاضل الساعدي (السيرة العلمية للدكتور حكمت شبر), جريدة (الحقوقي العراقي), صفحة تحقيقات, ص 4, العدد (184), يوم الخميس 4/6/2015م.



3. مهدي هادي شعلان (نجوم ثقافية في سماء نجفية) البروفسور حكمت شبر الشيخ المعرفي الذي أشرف على الثمانين - النجف قرة عيني, جريدة (دليل النجف) العدد (127), السنة (6), 2/ 1/ 2017م, الصفحة الثقافية

بارك الله بجهود الاخ والصديق الاستاذ الدكتور حكمت شبر وتمنياتي له بالعمر المديد والصحة الدائمة والتألق الباهر خدمة لمسيرة العراق العلمية الاكاديمية والثقافية .









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