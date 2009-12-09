

محمد القصبي

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 12:17

المحور: الادب والفن









أسفرت التصفيات التي أجريت على مئات الشعراء والشاعرات الذين تقدموا للمشاركة في مسابقة أمير الشعراء عن اختيار عشرة شعراء وعشر شاعرات من 12دولة عربية ليشاركوا في مارثون الموسم السابع ، حيث تنطلق مساء اليوم الثلاثاء من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي أولى حلقات البث المباشر من برنامج "أمير الشعراء" عبر قناة الإمارات وقناة بينونة ، وهو البرنامج

الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وتبث الحلقات على مدى 10 أسبوعاً في الساعة العاشرة من مساء كل يوم ثلاثاء.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبو ظبي أكد عيسى سيف المزروعي مدير إدارة السياسات والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات أكد عيسى المزروعي أنّه تمّ إطلاق برنامج أمير الشعراء في عام ٢٠٠٧ ليُعيد الشعر الفصيح إلى قلب المشهد الثقافي العربي .

وذكر المزروعي أنه وعندما يتخاطب العالم العربي مُجدّدا اليوم بلغة الشعر، لا بدّ وأن نذكر أنّ مسابقة " أمير الشعراء " نجحت خلال 10 سنوات في أن تُقدّم للجمهور والإعلام 185 شاعراً نجما تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 45 سنة، وهو أحد أهم أهداف البرنامج المتمثلة بإعادة إحياء الاهتمام بالشعر العربي لدى الأجيال الجديدة.

وأعلن المزروعي عن قائمة الـ 20 شاعراً وشاعرة الذين سيبدؤون مساء اليوم الثلاثاء ماراثون البحث عن اللقب السابع ،وهم: علي عبدان الشامسي من الإمارات، عبلة غسان جابر من الأردن، قيس طه محمد قوقزة من الأردن، وردة سعيد يوسف من الأردن، هندة بنت حسين محمد من تونس، آمنة حزمون من الجزائر، لطيفة حساني من الجزائر، إباء مصطفى الخطيب من سوريا، مرام دريد النسر من سوريا، عمر محمود هلال العبد من العراق، افياء امين عبدالقادر الأسدي من العراق، آلاء نعيم علي القطراوي من فلسطين، حسن عامر علي عامر من مصر، وليد نسيم محمد الخولي من مصر، هاجر محمد محمد عمر من مصر، نوفل سعيد عبدالرزاق السعيدي من المغرب، شيخنا حيدرا من موريتانيا، طارق صميلي من السعودية، إياد أبو شملة حكمي من السعودية، وناصر الغساني من سلطنة عُمان.

