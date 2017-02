خليل الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21

مجلس عزاء

محمد الرديني - أبو رامز في ذمة الخلود

إنتقل إلى رحمة الله الزميل العزيز الكاتب ( محمد الرديني ) يوم الأحد المصادف 19 / 2 / 2017 في أوكلاند على أثر نوبة قلبية الذكر الطيب له وخالص العزاء لزوجته الفاضلة أم رامز وأولاده رامز ورنا وباقي أفراد العائلة وإلى كل أقربائه وأصدقائه ومعارفه .





تقيم عائلة المرحوم ( محمد الرديني ) مجلس عزاء على روحه الطاهرة للنساء والرجال

في أوكلاند وذلك يوم الأربعاء المصادف ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧

الوقت : ٦ - ٩ مساءاً

العنوان : Nixon Park Community Hall󈿦 Sale st Howick

Thank you all for your kind and warm words. There will be a service memorial for my dad Mao Rodney tomorrow Wednesday at the Nixon Park Community Hall in Howick from 6 - 9 pm.