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إقامة مجلس عزاء على روح الفقيد الكاتب ( محمد الرديني )


خليل الجنابي
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 12:13
المحور: المجتمع المدني
    


مجلس عزاء
محمد الرديني - أبو رامز في ذمة الخلود
إنتقل إلى رحمة الله الزميل العزيز الكاتب ( محمد الرديني ) يوم الأحد المصادف 19 / 2 / 2017 في أوكلاند على أثر نوبة قلبية الذكر الطيب له وخالص العزاء لزوجته الفاضلة أم رامز وأولاده رامز ورنا وباقي أفراد العائلة وإلى كل أقربائه وأصدقائه ومعارفه .


تقيم عائلة المرحوم ( محمد الرديني ) مجلس عزاء على روحه الطاهرة للنساء والرجال
في أوكلاند وذلك يوم الأربعاء المصادف ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧
الوقت : ٦ - ٩ مساءاً
العنوان : Nixon Park Community Hall󈿦 Sale st  Howick
Thank you all for your kind and warm words. There will be a service memorial for my dad Mao Rodney tomorrow Wednesday at the Nixon Park Community Hall in Howick from 6 - 9 pm.





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خليل الجنابي

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