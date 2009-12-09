

ابراهيم امين مؤمن

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 11:02

المحور: الادب والفن









فتاة القضبان ....

لقد اغلقت الايدى الاثمة قضبان الموت .

على فتاة القدس وكل صوت حر ينادى بالحرية والدين.

والله يا يهود هذا الزمن ما انتم برجال ولكنكم تتواروا من حجارة الاطفال خلف كل حصن حصين.

تتحصنون بحصنين , حصن من حديد القضبان وحصن من جدار الطين .

جبناء , فيا ويلكم من حجارة الصبى المسكين .

وويلكم من انثى خلف هذه القضبان تنادى القمر ولابد له من يوم يلبى الصوت الدفين .

لابد من يوم يتخلص من الدماء التى عليه , دماء فلسطين ..

يتخلص ويتحرر ليعانق فتاة القضبان , فتاة الصبر الجميل .

فتاة الجهاد , فتاة الصوت الزئيري , فتاة الحرية , فتاة الشهادة , فتاة بالف رجل منكم يا يهود .

القمر ينظر اليها بدموع تنزف دما يخشى الاقتراب من سهام الغدر والبطش .

وهى تنظر اليه من خلف قضبان الحبس .

تريد الانطلاق ولكن القيود ما زالت لا تلين .

ستلين ايتها الفتاة وستنطلقى بسلاحك خلف الاوغاد والمارقين .

ستلين والقمر سيقترب وتتعانق الارواح فى مشهد الزمن المخيف .

ستنطلقى اقترابا , وسينطلق نزولا , وسيتعانقا نوره ونور قلبك الجريح .

طفل الامس يلقى اليوم حجارته ويسقط باكيا , لقد انتصرنا ولكن اين ابى وامى والبيت.

اين الزروع والثمار , اين البيوت , احرقوا ودمروا وهدموا واماتوا امى وابى وكل صديق .

لكن .........

لا تبتئس يا فتى , لقد اتاك القمر والفتاة متعانقين يمسحوا الجبين .

اتاك نورين , نور السماء ونور الارض وكسوة الشتاء والصيف ..

هيا لنبنى بايد نظيفة ما هدمته الايادى القذرة يا فتى الحجارة والطين