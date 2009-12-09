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سيزيفية /D


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 07:09
المحور: الادب والفن
    


8
طقوس خمسة
كاس تكيلا
مومس عذراء
قوادة تائبة.
جلدة عميرة شعيرة
فرض عين
تدبر السابعة عشر
نكاح علني في حضرة الولي الصالح
يسجل جهاد الحجيج
أرم النرد
البسر لدائن موائد الحملدارية
الزجاج صلصال مقل المؤذن
مداف بالسخام شهيق الغريق بالتوبة
تاجرشيرازي يبيع
قصائد حافظ وسعدي
ببدرة ليبتاع خرسانية
بدن الخيام
يعتق رضاب عائشة
ناي الرومي
يسكر بالدموع البكتاشية
الفتوحات المكية
تتلوها عنقاء مغرب
نغم اﻹعصاريذرفه آورغن اﻹعتراف
بالفحم طبشرتك بصمة طغرائية
هاجمني الخريف كشباط القطط
تساقطت أوراق الشجر كنسها الفراغ
اقتربي لاشمك
فأنا رسمي بأنفي
شفتي تتحسس العطركالببغاوات
أعتاب الشوق مصيبة
لحمك مخملي الملمس وردي الجهامة
أكتب قصيدة ماء إطارها جمر الريح
تحرقه أنفاس حناني لضمك
توجس المرقاة تضاريسك الوعرة جدا
كاهلي ينوء
جعبة صورتك قصفة نسيان
الزمن القديم قدد لف بأوراق أسماء
نخاسة العصر الحديث
ذيل العمر
خدش نبض صمتي
سطور حروف الخرس
تلقن نبضي رسوم اﻹنتحار
ناديت أني مسني الضرفأستجا ب ،
كشف عني أتاني بالحور
كيما اغتال فضح ما عرفت
9
إستودعت الجسر أقدامي ،
رحت أسيرعلى الضفتين
بآن واحد
تراني أيهما أكون؟
اﻷقدام ؟!
أضغاث اﻷحلام ؟!
سفر بإسفار السفر؟!
كوخ اللبن؟!
مشحوف القير ؟!
شارع المتنبي؟!
جمعة ترتكن الكهف؟!
وجاغ الشاهبندرتخنقه العبرة ؟!
تقهقر النسيم
الضواع يلفظ ريقه
الملائكة فرت متفرقة
عمامة ،آبريق، حصيرة
لم يقم الصلاة
عمره مسبحة الطريق لعرفة
وجداني يصابر،
العبد ألاواب
السنارة بلا خيط
*هل اصطدت به اللوياثان*
أربط له اللسان ؟
أضع خزامة في أنفه؟
أثقب فكه بخطاف
الوجه بلا معالم
العمربلا سنين
انفرط عقدحلقة الذكر
العراق عرصة العوسج والصبار
الخلفية لوطن جائع للطوفان
يغرق بعتيق خمرة فلك نوح
بالة...
بالة ...
بالات ...
غص بكعك السيد في مقهي حسن عجمي
:كاتب المذكرات
رحمة بينلوب
تفرش سريرها المغموس
بالوداد
غادر جسدي الشقاء
استوطن روحي
بمقتل ابتلى
لا كي
معه ينفع
اﻷن





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سعد محمد مهدي غلام

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