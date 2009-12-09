

جواد الشلال

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 07:09

المحور: الادب والفن









او ...اشتباهٌ مكررٌ....

..

..

انتَ تشبهُ احدَهم

لا

اتذكرُ .. هل مررنا بذاتِ الطريقِ

ام اعتكفنا نحلل القضيةَ الوحيدةَ التي آمنا بها

ام ثملنا معاً .. حين كان شيخنا يشرب الحليبَ الطازجَ

لا اتذكرُ

ربما قرانا في صبانا قطراتِ المطرِ

او

تلفعنا بقراءةِ سورةِ الاخلاصِ

او

تعبنا من عدِّ الاشجار اليابسة برفقةِ طريقٍ اخضرَ

ربما قرأنا كتاباً ما

قد يكون مؤلفة اعمى ..

كالحبيسِ الذي يرومُ صعودَ

جبلِ زهده

او

أسرتنا .. جملة ما تشبه

’’ البلبل لا ينسل بقفص ’’

كم كان مؤلفهُ ذميمَ الوجهِ

لكنه ذو خيال يشبه الربيع المبكر

لا اتذكر ... ُ

تلك مشكلتي

قد .... ركبنا زورقاً ملوناً

ونهرنا كان ...اسودَ بعضَ الشيء

وسرقنا قلبَ الغابةِ البيضاءِ معاً

تقاسمنا حينها بركاتِ الندى المثخنةِ بالعطرِ

لا ..

لا اعتقد كل ذلك

او

ركبنا القطار الافعى المسكونَ بالليلِ

حين تقاسمنا رغيفَ الخبزِ الاسمر ِوعلبة لا اتذكر ماذا بها

الا اني اتذكر لونها ... كانت زرقاءَ حينها

لا ... ثم لا

معاناتي ... الذاكرة مملوءة بالخدوشِ

كانها رجمتْ بانيابِ قطٍّ شرسٍ

اه .... تذكرتُ ... نعم

لاول مرة اقول نعم

تذكرتُ جيداً...انت الجندي

النائم بقربي بحرب ال

3920 يوماً

لابأس عليك

الحروبُ دائرةُ اشتباهٍ حميميةٍ