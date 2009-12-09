التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبدالله - على ضفاف الأدب الجميل حوار مع الاستاذة / مهى شاغوري / لبنان . مع كريم عبدالله / العراق .
|
|
على ضفاف الأدب الجميل حوار مع الاستاذة / مهى شاغوري / لبنان . مع كريم عبدالله / العراق .
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
تورّدَ التفاح في سلالكِ العذبةِ
- تعالَي نعرّضُ احزاننا الجريحة
- كتبت مادونا عسكر من لبنان ( الإحساس الدّاخليّ يُوَلّف إيقاع ...
- مراكبُ الروحِ تغرقُ وحيدةً
- الأديب الشاعر كريم عبدالله.. طائر حالم ظل بوصلة وقته بين سهو ...
- أشرعةٌ على رمالِ الزمن
- النص النثري الجديد في... (تصاويرك تستحم عارية وراء ستائر مخم ...
- في شوارعِ الروح أنتِ الوطن
- ل بيوتِ ( شروباك )* س تعودُ عصافيري
- ( السختجيّة )*
- أيّتها الاعوام العجاف مشّطي صبريَ الأكثّ
- ( جرغدُ )* أمي
- كنعانيّة ٌ في شغافِ أحلامي
- عيوني بشذاكِ تتجملُ
- قمصلةُ أبي الخاكيّة
- نزفُ الجروحِ لذّةً على السواحلِ ..
- قراءة في همرات شوارسكوف بين شعر السياسة وسياسة الشعر الشاعر ...
- ( همرات شوارسكوف )*
- متحاملاً متوكأً مستيقظاً مِنْ غفوتي
- رحلة ٌ في زمنِ اللامكان
المزيد.....
- 150 لوحة لسلفادور دالي ستعرض في سان بطرسبورغ
- إعلامي يعود في التسعين لإكمال سلسلة أفلام الكوكب الأزرق
- الرئيس الزامبي: زامبيا سعيدة بعودة المغرب إلى كنف أسرته الأف ...
- دراسة: ثقافة -العمل الدائم- تقتل أصحابها
- الزيارة الملكية لزامبيا.. اختراق دبلوماسي واقتصادي مغربي غير ...
- مهرجان سينمائي في لندن بمناسبة ذكرى الثورة الروسية
- مهرجان -خمسة رقص- يبعث الفرح بين الشباب المصري
- جلالة الملك يجري بلوساكا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية ...
- مهرجان -خمسة رقص- يبعث الفرح بين الشباب المصري
- الفلسطيني -اصطياد أشباح- أفضل تسجيلي في البرلينالي
المزيد.....
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبدالله - على ضفاف الأدب الجميل حوار مع الاستاذة / مهى شاغوري / لبنان . مع كريم عبدالله / العراق .