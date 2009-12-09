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لا نتوب ..!


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 01:33
المحور: الادب والفن
    


كفى بنت الفرات
تحريا
عن قارب
يحمل الذنوب
ذاك الذي يقوده
ضبعٌ
مُذ عاقب الله آدم
نحن احفاده
سوف نأكلك
ونستغفر الله
بعدئذ ..
ويغفر
حين نتوب !!!
الله غائب
سيدتي
وابن الفراتين
انا
وأنت ومن يأتِ
كلنا ..
متخمون بلا ذنب
بالذنوب





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طالب الجليلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب الجليلي - لا نتوب ..!