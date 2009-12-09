

إغتصاب القاصرات بين الحكومة وسماحة المفتي

مالك وردي

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 01:32

المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة







1. لماذا يتعرضن النسوة للجرائم والعنف بنسب أعلى خلال الحروب وبعدها؟ وكيف يمكن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اﻻجتماعي خلال الحروب؟ وهل تؤيد-ين استثناء جرائم –العنف الجنسي – من اتفاقيات المصالحة والعفو العام بعد الحروب؟



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صحيح أن محور هذا السؤال مبتعد عما أريد التحدث عنه ؛

إلا أنه في بشاعة العنف والاستغلال لا يقل عنه جرما ؛



وإن كانت الحروب المسلحة والصراعات كانت المرأة ضحيتها الأولى ؛

فإن العادات والتقاليد والممارسات بشأن تزويج الفتاة القاصر والطفلة لعوامل عدة جريمة كبرى بحق الطفولة والإنسانية أيضا ؛

وجرائم تزويج القاصرات قسرا في السعودية تعد جرائم حرب بشعة ضد الطفولة البريئة وقتلا عن سبق عمد لروح ونفس وكيان القاصر والطفلة ؛

ولهذا قلت جرائم حرب كبرى ضد الطفولة ؛

ومما يجعلها أيضا جرائم حرب كبرى ضد الطفولة أنها مسكوت عنها حكوميا !! ومشرعنة دينيا !!



وفي البداية دعونا نطالع عناوين أخبار جرائم إغتصاب الطفولة بإسم الزواج من موقع واحد فقط وخلال بضعة أسابيع :-



رئيس محكمة ينبع يمنع زواج فتاة قاصر رغما عنها بمسن سبعيني

22 يناير 20173444,451

أمير تبوك يوجه بإيقاف مأذون عقد قران قاصر على مواطن سبعيني

10 يناير 20171650,181

محكمة تفسخ نكاح ثمانيني بقاصر.. وأخرى تؤيد زواج خمسيني من فتاة عمرها 13 عاماً

08 يناير 20174063,819

إيقاف زواج طفلة عمرها 8 سنوات.. ومصادر: شقيقتها تزوجت في نفس العمر من رجل خمسيني

03 يناير 2017131190,887

عضوة بالشورى تدعو المجلس لأخذ زمام المبادرة بتمكين المرأة من قيادة السيارة ومنع زواج القاصرات

29 ديسمبر 201625276,347

"الإحصاء": أكثر من 61 ألف حالة زواج لقاصرات بالمملكة خلال 10 أعوام.. والجوف وجازان في الصدارة

26 ديسمبر 20167446,638

والد الفتاة القاصر التي تزوجت السبعيني يروي ملابسات الواقعة.. ويكشف عن مهرها (فيديو)

25 ديسمبر 201696327,105

أمير تبوك يوجه بوقف إجراءات زواج السبعيني من القاصر.. ويحيل الأمر للمحكمة

24 ديسمبر 20164996,714

سبعيني يتزوج من قاصر في تبوك.. و"حقوق الإنسان" تتدخل

23 ديسمبر 201681139,071

نجل "ثمانيني" حائل يوضح حقيقة زواج والده بفتاة قاصر عمرها 15 عاما

30 سبتمبر 201643166,551

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هل قامت الحكومة بذر رماد على عيون بعض المستنكرين لهذه الجرائم ؟!!



وزارة العدل السعودية تضع ضوابط للسماح بزواج القاصرات

الأربعاء 24 ربيع الثاني 1434هـ - 6 مارس 2013م

العربية.نت

حددت وزارة العدل السعودية توصياتها بشأن إقرار الآلية المناسبة لمعالجة زواج النساء، بقصر زيجات من هن دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية فقد تضمن المشروع الإذن بزواج من هي دون السادسة عشرة بعد استكمال ثلاثة ضوابط نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريرا طبيا من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطرا عليها.

واشتملت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج، لا سيما إذا كانت الأم مطلقة، كما تضمن المشروع التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية، واشتملت كذلك على أن يتضمن المشروع وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع للرفع من مستوى الوعي لدى أولياء الأمور.

وأكد فهد البكران المتحدث الرسمي بوزارة العدل لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن المشروع بكامل تفاصيله معروض على هيئة كبار العلماء للنظر فيه، بعد تشكيل الوزارة لجنة من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع لوضع الرؤية الشرعية والنظامية لهذه الوقائع والتي انتهت من محضرها الشمولي المتضمن للرؤية الشرعية والاجتماعية والطبية ووضع توصياتها،

وبشأن إيقاع العقوبات في حال المخالفة، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل إنه «لا بد أن يدرك أن الزواج بحد ذاته هو ممارسة فطرية أكد عليها الشرع وجعل الطريقة الموصلة لها هو الزواج الشرعي المعتبر مناطا فيه بالولاية إلى الأب، وهو أقرب الناس إلى معرفة مصلحة ابنته، وهو أكثر الناس حرصا على سلامتها وعفافها، وتبعا لذلك، لا يسوغ أن تتخذ إجراءات تتضمن المعاقبة والمحاسبة لمن يفترض به العناية بأبنائه دون غيره".

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لم أقرأ بحياتي كلها مثل هذا التصريح لأي مسؤول حكومي !!

وأقصد أن فاعل هذه الجريمة لا عقوبة شرعية عليه أو مدنية !

فليبع ابنته الطفلة ذات الثمان سنوات لأي مشتر لها يدفع المال وإن كان في الثمانين من عمره !!



قلت لكم إنها جرائم حرب كبرى ضد الطفولة لم تقنن الحكومة لها عقوبات تردعها !!



نعود لتصريح المتحدث بإسم وزارة العدل السعودية والذي قال :

إن المشروع - ولاحظ المشروع لم يمنع لكنه يطلب إذن قاضي المحكمة أولا ثم تقريرا من مشفى !! -



يقول المسؤول إن المشروع معروض على هيئة كبار العلماء !!

وأنا بدوري أسأل هذا المسؤول الغبي:

وما علاقة الطب وعلم النفس بالدين وعلوم الفقه والحديث والشرع ؟!!

لكن متى تم عرض مثل هذا المشروع الإجرامي بحق الطفولة على هيئة كبار العلماء ؟!! انظروا في الأعلى قليلا لتأريخ الخبر والتصريح ! مارس 2013 !!

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من هو رئيس هيئة كبار العلماء في العربية السعودية ؟!

إنه مفتي عام السعودية وهذا تصريحه لجريدة سعودية حكومية !



الأحد 29 صفر 1436 هـ - 21 ديسمبر 2014م - العدد 16981



المفتي يؤكد ل«الرياض» أنه لا نية حتى الآن في بحث الموضوع.. وزواجهن لا بأس به

«العدل» تضع مشروع زواج القاصرات أمام هيئة كبار العلماء منذ عامين

الرياض – أسمهان الغامدي

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

اعتبر مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ زواج القاصرات دون سن ال15 عاماً جائزا ولا شيء فيه، مؤكدا -في اتصال مع ال"الرياض"- أنه لا توجد حتى الآن أي نية في بحث الموضوع.

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هل لاحظتم تأريخ الخبر ؟!



إذن رئيس هيئة كبار العلماء ضد المشروع برمته !! بل ويفتي بصحة اغتصاب القاصر بحجة الزواج دون سن 15 عاما !!!

لا ألومه لكن من أستلذ حلاوة زواج المسيار كلذة إيمانه لن يحرم نفسه هذه اللذة !



وفي نفس الجريدة هذا التصريح :

البابطين: إسناد عقد زواج الصغيرات إلى المحاكم قيد الدراسة!

أكد الشيخ «محمد بن عبدالرحمن البابطين» -المدير العام للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوزارة العدل- على أنّ حصول المأذون على مبلغ مالي مقابل عقد النكاح يعد مخالفة صريحة لللوائح والتعليمات.

زواج الصغيرات محل دراسة

تسعى الوزارة إلى وضع شروط تتعلق بزواج الصغيرات، ما ذا تم بخصوص ذلك؟

الوزارة تعمل على هذا الموضوع وقد رفعت دراسة للجهات التنظيمية، وللوزارة رؤية مبدئية اتجاه قيد هذا الزواج، بحيث يقتصر على إجراء عقد النكاح في المحاكم لمن هي في سن الخامسة عشرة فما دون ولا يحق للمأذون عقد النكاح لها، ولا زال ذلك قيد الدراسة ولم يصدر له تنظيم حتى الآن.



بمذا أرد وأعلق على مثل هذه الجرائم البشعة ؟!!!

وتصريح بشأن أجرة المأذون ودراسة مشروع زواج القاصرات ؟!!



سأقول للشيخ البابطين :

الدراسة هذه خالتك زوجة المفتي !!!!



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الاختصاصية النفسية ومدربة التنمية البشرية «الجوهرة عبدالرحمن الغصون»، تصف زواج الصغيرات والصغار بالظاهرة الاجتماعية التي انتشرت في بعض الدول البعيدة، ويدفع ثمنها قاصرون وقاصرات نتيجة قرارات خاطئة يتخذها الكبار، ما يدل على قلة الوعي لدى الآباء والأسر على حد سواء، وقلة الوازع الديني لديهم وجهلهم بحق أبنائهم عليهم من تربية وتعليم وحماية.

وترى «الغصون»، أن الزواج المبكر عادة يكون تحت سن 18، وهي مرحلة المراهقة التي تتمثل في اكتمال النموين الجسدي والنفسي، والزواج المبكر يفقد الطرفين (الزوج والزوجة) مقومات النجاح، مثل الاستقرار النفسي والذهني وفقدان المودة والسكينة ؛ وترى الاختصاصية «غصون» أن السن المناسبة نفسيا وبيولوجيا لزواج الشباب والشابات من وجهة نظر العلماء - الطب وعلم النفس مش علماء الحيض والنفساء- يكون من 22 فما فوق، وإن حدث زواج قبل هذا السن فهو زواج مبكر.



أما الاختصاصية الاجتماعية والنفسية «منى حجازي»، فتحذر من زواج القاصرات دون سن 18، كون أن الطفلة في هذا السن غير مكتملة النضج العقلي والإدراكي، ما يجعلها تقع في دوامة المشكلات النفسية والقلق الشديد.

وترفض «حجازي» مقارنة الجيل الحالي بالجيل السابق حول نظرية الزواج المبكر، كون أن طبيعة الأجيال والالتزامات الأسرية والضغوط الحياتية تختلف حسب الأزمان والظروف البيئية المحيطة وتطور وسائل التقنية الحديثة.

وتشدد على أهمية دور الإعلام في مناقشة مثل هذه القضايا واستعراض مخاطرها للتوصل إلى حلول مناسبة وممكنة وهناك زيجات قاصرات انتهت إلى العيادات النفسية السالبة.



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السعودية بالمناسبة من الدول الموقعة على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي تعتبر كل من يقل عمره عن 18 عاما طفلا !!!!!!!









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