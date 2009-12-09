

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 01:28

المحور: القضية الكردية









حقق النقض (فيتو) التركي ادى الى -رفض توجيه دعوات لممثلي «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم سواء في شكل مباشر أو عبر «مجلس سورية الديموقراطي».

وكان دي ميستورا وجّه أول من أمس دعوة خطية لـ «مجموعة القاهرة» لإرسال قائمة من ثلاثة أعضاء مفاوضين ومستشارين للحضور إلى جنيف بدءاً من الأربعاء للمشاركة في المفاوضات بموجب القرار 2254، الأمر الذي قررت «مجموعة القاهرة» تلبيته وسمّت جهاد مقدسي رئيساً للوفد الذي يضم جمال سليمان وقاسم درويش إضافة إلى مستشارين.-

ان عدم توجيه المبعوث الدولي أي دعوة لممثلي «الاتحاد الديموقراطي» برئاسة مسلم وإن كان تردد اقتراح جميل إضافة شخصية من «مجلس سورية الديموقراطي» الذي يضم أكراداً وعرباً أو ممثل «الاتحاد الديموقراطي» خالد عيسى (الذي التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضمن شخصيات معارضة) إلى وفد «مجموعة موسكو». وقالت الرئيسة المشتركة لـ «مجلس سورية الديموقراطي» إلهام إحمد - أمس: «لم تصلنا أي دعوة إلى جنيف. والفيتو التركي لا يزال قائماً، وهذه حجة تستعملها الأطراف التي تتحدث عن دعوتنا لكن لا تقوم بما يكفي كي ندعى إلى جنيف». وأضافت: «كل ما يصدر عن جنيف لسنا معنيين به -

تدعم روسيا مشاركة الاتحاد الديموقراطي الكردي، برئاسة صالح مسلم، مع وفد المعارضة السورية، في محادثات جنيف، الأمر الذي ترفضه المعارضة وحلفاؤها، وأبرزهم تركيا.

مسلم اتهم بدوره جيش الإسلام، الممثل ضمن الوفد، بأن “له نفس فكر تنظيمي القاعدة والدولة”.-

ان غياب الاكراد وخاصة الاتحاد الديمقراطى الكردى عن جنيف امر محير بسبب الفيتو التركى وهو امريتجاهل الدور الكردى فى النضال ضد داعش وكما يعكس ضياع الكرد وحركتهم

السياسيه بين المصالح الدولية الامريكيه والروسية والتركيه-

ويعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي من أبرز القوى، التي تقاتل تنظيم "داعش" في سوريا، وتمكن مقاتلوه في 2015 من إخراج "داعش" من مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا ومساحات واسعة في شمال البلاد، وباتوا يسيطرون على شريط واسع على طول الحدود مع تركيا.